Secondo l'oroscopo del 13 dicembre, avranno incontri entusiasmanti i single dei seguenti segni zodiacali: Ariete e Gemelli. Le stelle saranno pronte ad ascoltare i desideri dei cuori solitari che appartengono ai segni del Cancro e dello Scorpione. Per i single dei Pesci sarà una giornata romantica e scopriranno anche cosa fa battere il loro cuore. Se siete curiosi di conoscere anche i consigli degli astri, consultate le seguenti previsioni astrologiche dedicate alla giornata di martedì 13 dicembre.

L'oroscopo dei cuori solitari, martedì 13 dicembre: Ariete, Toro, Gemelli

Ariete – Con le stelle dalla vostra parte, potete concedervi tutta l’evasione che desiderate. Aspettatevi incontri favorevoli e nuove relazioni in erba, se è quello che volete. Se siete della terza decade, non dovete essere riluttanti o timidi, date il meglio di voi stessi. Gli astri consigliano di non essere troppo impulsivi con qualcuno che è vicino a voi.

Toro – Tutto ciò che fate è parlare quando cercate di conquistare qualcuno. Tutti quelli che incontrate sanno tutto di voi. Quelli della prima decade sono insicuri e riluttanti ad accettare l’intensità dei sentimenti. Qualche consiglio? Avete tante qualità positive: mostratele.

Gemelli – Aspettatevi incontri entusiasmanti, amore e tanta felicità. Godetevi questa giornata perché stanno per arrivare tante belle cose. Se siete della seconda decade, avrete solo un rapporto puramente fisico che non durerà. L'Oroscopo consiglia di mantenere viva la fiamma dell’amore anche con piccoli gesti.

Cancro – Tante persone vanno e vengono nella vostra vita; non sembrate single – è più come se fosse stati sposati cento volte con cento persone diverse.

Se siete nati nella terza decade, cercate un posto tranquillo per una serata romantica. Forse le stelle ascolteranno i vostri desideri. Consiglio del giorno: evitate qualsiasi disaccordo, non vi piacciono le discussioni.

Previsioni astrologiche per i single, giorno 13 dicembre: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Leone – Molti single del segno sono ancora stimolati dal pensiero dell’amore.

I nati nella seconda decade possono affilare le armi per difendere il proprio orgoglio. Usate le chat; in questo nuovo mondo toccherete le corde giuste. Pensate quanti tristi cuori spezzati troverete sul web. Se volete un consiglio, concentrarvi sulle cose che sono molto importanti per voi.

Vergine – Non è passata nemmeno una settimana, ma un’irresistibile voglia di scappare ha ripreso il sopravvento. Potrebbe essere troppo tardi per tornare sui vostri passi. Se appartenete alla prima decade, sfruttate al massimo il vostro spirito di adattamento per affrontare ogni tipo di sfida. In questo modo, riuscirete a sopportare qualsiasi tipo di situazione. Qualche consiglio? Almeno per una volta valutate attentamente tutto ciò che vi passa in mente.

Bilancia – Non provate a pomiciare con qualcuno che semplicemente non è interessato a voi. Ricordate solo che lui o lei non vi merita. È chiaro che per quelli della prima decade, essere single è una specie di rassicurazione. L'oroscopo vi consiglia di non snobbare gli incontri delle ultime settimane: tra loro potrebbe esserci il vostro partner dei sogni.

Scorpione – Le stelle esaudiranno il vostro desiderio. Aspettatevi un incontro importante che rivoluzionerà il senso della vostra vita. Gli astri invitano voi della seconda decade a riscoprire emozioni dimenticate. Consiglio del giorno: condividete un po’ di passione con una persona importante per passare più tempo insieme.

La giornata dei cuori solitari secondo l'oroscopo di martedì 13 dicembre: Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario – Aspettatevi qualche piccolo problema, cercate di tenere sotto controllo le vostre emozioni o spaventerete un potenziale partner. Quelli della seconda decade vivranno momenti entusiasmanti e li vivranno con spirito innovativo. Se volete un consiglio, dovete tenere sempre a mente che gli occhi dicono più di mille parole, soprattutto se lo sguardo è rivolto a una persona che conoscete da tanto tempo.

Capricorno – Molti single del segno incontreranno tante persone nuove. Se vi pesa molto essere single, ora è il momento di mettere da parte la vostra tristezza e iniziare a sognare. Se siete nati nella seconda decade, cercate di esprimere i vostri sentimenti alla persona che vi piace tanto.

Qualche consiglio? Non dovete avere paura delle reazioni di una persona che ha fatto breccia nel vostro cuore: dichiaratevi.

Acquario – Ultimamente la solitudine non vi ha appesantito e le stelle applaudiscono la vostra tenacia. Se appartenete alla seconda decade, non spingete al limite l’egoismo e la gelosia: questo danneggerebbe qualsiasi tipo di relazione. Le stelle vi consigliano di conoscere davvero bene qualcuno che vi è vicino.

Pesci – Ancora una volta questa è una giornata romantica e presto capirete cosa fa davvero battere il vostro cuore: non si tratta di notti bollenti, ma di confetti, fiori e un viaggio all’altare. Tutto va bene per i nati nella prima decade. Domani è un altro giorno: siate pazienti perché sarete single per un po’. L'oroscopo vi consiglia di non rattristarvi se vi pesa troppo essere single.