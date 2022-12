Parte una nuova giornata, quella di mercoledì 14 dicembre 2022. Approfondiamo di seguito le previsioni astrologiche per tutti i segni e l'oroscopo del 14 dicembre con le indicazioni che arriveranno sia dal punto di vista sentimentale che lavorativo dall'Ariete ai Pesci.

La prima sestina

Ariete: in amore sono favoriti gli incontri, ma attenzione a Venere in opposizione che chiede maggiore pazienza. Nel lavoro se vi interessa un nuovo progetto datevi da fare e non fermatevi.

Toro: per i sentimenti non sembra un periodo esaltante, ma comunque la situazione risulta piuttosto tranquilla.

Nel lavoro vi è una nuova energia questa settimana per voi.

Gemelli: a livello sentimentale ci sarà la possibilità di avvertire un certo distacco, le nuove storie potrebbero essere messe in crisi. Nel lavoro è una giornata utile per valutare i nuovi progetti.

Cancro: in amore se ci sono dei problemi andrebbero affrontati subito, c'è un certo nervosismo nell'aria. A livello lavorativo è una giornata particolare, in cui sarà necessario essere cauti e non pensare troppo alle questioni del passato.

Leone: in amore sono delle giornate più semplici delle quelle in arrivo, ci sono però delle decisioni importanti da prendere. Nel lavoro potranno risolversi diversi problemi che andavano avanti da tempo.

Vergine: per i sentimenti, con la Luna nel segno, questo è un momento che vi vede favoriti, attenzione solo ad alcune incomprensioni che dovranno essere superate. Nel lavoro potrete fare delle scelte e ricevere delle risposte.

La seconda sestina

Bilancia: in amore Venere è in buon aspetto e vi permetterà di sentirvi meno agitati, attenzione solo ad alcune dispute del passato.

Nel lavoro ci sono tante cose che vorreste fare, ma sentite paura a cambiare.

Scorpione: a livello amoroso c'è una certa insicurezza a causa della Luna non in buona aspetto, non arrabbiatevi se qualcosa non va. Nel lavoro eventuali discussioni importanti dovranno essere rimandate a momenti migliori.

Sagittario: in amore potreste sentirvi maggiormente agitati in queste ore, attenzione ai rapporto con gli altri.

Nel lavoro ci sono nuove strategie da dover elaborare.

Capricorno: per i sentimenti potreste essere messi in contatto con persone del passato, le sensazioni che vivrete saranno comunque buone. Nel lavoro non mancherà un'idea che vi permetterà di mettere a punto una nuova opportunità.

Acquario: a livello amoroso alcune dispute potrebbero arrivare a breve, quindi è meglio mantenere un certo controllo. Nel lavoro potreste avere a che fare con persone che non sono propriamente dalla vostra parte.

Pesci: in amore se una storia non sta andando come vorreste è meglio fare attenzione, potreste anche decidere di chiuderla. Nel lavoro è probabile che in queste ore ci siano molte cose su cui discutere.