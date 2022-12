L'Oroscopo di domani 15 dicembre è pronto ad esprimere un giudizio nei confronti della giornata in analisi. In primo piano le previsioni zodiacali di giovedì relative ai primi sei segni dello zodiaco. Curiosi di mettere in chiaro quali saranno i fortunati e quali invece gli sconfitti prescelti dall'Astrologia tra Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine?

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno analizzate nei dettagli dall'oroscopo di domani, giovedì 15 dicembre, segno per segno.

Previsioni astrologiche del 15 dicembre, l'oroscopo da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★. L'oroscopo del giorno 15 dicembre annuncia un periodo sottotono. In amore, tenete il timone del vostro controllo in famiglia e con il partner, perché si respirerà un aria di maretta. Soprattutto se avete figli adolescenti, ci sarà bisogno di tutto il vostro equilibrio e la capacità di comprenderli. Tranquilli, perché insieme a chi avete accanto ce la farete alla grande! Non date peso invece a qualche nervosismo che si dovesse verificare nella vostra quotidianità: sarà solo un momento passeggero che si risolverà nei prossimi giorni. Se un tempo vi siete sentiti instancabili e invincibili, adesso decisamente la situazione è cambiata.

Siete spesso stanchi, forse sarebbe meglio che trascorriate una giornata tranquilla, giusto per recuperare le forze. Nel lavoro, un cielo grigio creerà malcontenti, rendendo quasi inevitabile lo scontro con un collega.

Toro: 'top del giorno'. Giornata vincente a tutti gli effetti. In amore, qualche sorpresa da parte del partner potrebbe rendere la vostra quotidiana esistenza più gradevole del solito.

Ci saranno diverse occasioni stimolanti, perciò non fatevele sfuggire, specialmente ora che in molti avete già raggiunto un ottimo equilibrio di coppia. Un desiderio potrebbe avverarsi: un grazie alla vostra fiducia! Idee ed entusiasmo presto caratterizzeranno il vostro rapporto: continuate così. Venere rinforzerà la vostra convinzione di aver preso delle buone decisioni nell'ultimo periodo.

Prossimamente sarete in grado di muovervi con più efficienza, anche in situazioni che potrebbero apparire molto complicate da vivere. Nel lavoro, intraprendenza e voglia di fare caratterizzeranno la vostra giornata. Vi dedicherete a diverse attività, che vi permetteranno di incrementare i profitti.

Gemelli: ★★★★★. Splendido periodo in fatto di sentimenti, con ottime previsioni anche per i rapporti familiari nonché d'amicizia. In amore, da qualche giorno la presenza di qualcuno molto ammiccante riaccende e risveglia la parte più passionale di voi, quella che solitamente tenete ben nascosta agli occhi del partner. Soltanto chi vi conosce veramente bene, come la vostra metà, sa che avete un ardore interno veramente notevole, il che vi rende passionali e affettuosi.

Grazie agli influssi brillanti e positivi della Luna, vi esprimerete nel modo migliore, sia verbalmente che fisicamente. Tutto in voi sarà orientato alla comunicazione e fortunatamente gli altri saranno molto propensi ad ascoltarvi e a venirvi incontro. Nel lavoro, sarà una giornata promettente. Avrete un ottimo intuito e qualsiasi decisione sarete chiamati a prendere, sarà giusta.

Oroscopo di giovedì 15 dicembre, previsioni zodiacali da Cancro a Vergine

Cancro: ★★. In arrivo una giornata poco positiva, valutata con le due stelline dei momenti "no". In amore, l'opposizione delle stelle vi porterà a lamentarvi parecchio, non solo con chi avete accanto. Il vostro atteggiamento un po' vittimista potrebbe portare il partner a stancarsi di voi.

Ci sono ancora i margini per sistemare le cose ma dovete farlo con una certa velocità. Spesso siete portati a pensare di non essere in grado di portare avanti certi impegni, soprattutto quelli presi da tempo. Vi sentirete, e sarete parecchio sotto pressione, se continuerete a pensare negativamente: dai, abbiate fiducia in voi! Se non ve la sentite, provate a chiedere aiuto ad un amico/a, prima di gettare definitivamente la spugna, ok? Nel lavoro, non trascurate le vostre faccende economiche e finanziarie. Molto probabilmente sarete distratti da tanti problemi e non ricorderete tutte le scadenze che si avvicinano.

Leone: ★★★. Un periodo poco brillante si prospetta a tanti di voi nati sotto questo segno.

In amore, avvertirete una piccola stonatura nella vita di coppia, e questo vi renderà insicuri con voi stessi e con chi amate. Cercate di assumere un atteggiamento più risoluto e, se doveste ricorrere a vie di fatto per tentare di appianare un diverbio che si trascina da tempo, fatelo, ma mai con la forza: usate tanta calma e ragionate con tranquillità. Cercate altresì di non affrontare le vicissitudini quotidiane con un atteggiamento sbagliato, anche perché una discussione familiare non deve rovinare il vostro umore. Prendetela alla leggera e riflettete bene prima di esprimere giudizi: potrebbero tornare a galla questioni importanti, causa in passato di tensioni o battibecchi. In ambito lavorativo, sarete costretti ad accettare dei cambiamenti: vi verranno proposti da alcuni colleghi inesperti.

Vergine: ★★★★★. L'oroscopo di domani, giovedì 15 dicembre, mette in evidenza una splendida giornata. In campo sentimentale lasciatevi andare, anche perché dopo tante reticenze un periodo sereno vi sta aspettando con ansia: sarebbe veramente un peccato lasciarselo sfuggire. Da oggi e poi nei giorni a venire, infatti, potrete godere di momenti davvero appassionanti e in perfetta sintonia col partner, dimenticando così tutti i problemi che avete avuto in quest'ultimo periodo. Le stelle poi, senz'altro vi regaleranno la possibilità di intraprendere qualcosa di nuovo, magari di portare a termine un piacevole progetto senza trovare ostacoli o difficoltà. La vostra iniziativa sarà coraggiosa, creativa e fiduciosa, per questo verrà premiata.

Nel lavoro, la vostra giornata trascorrerà in tutta tranquillità: potrete ottenere ottimi profitti e gratificazioni dalla quotidiana attività.

