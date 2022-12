È ormai entrata nel vivo la settimana di Natale, approfondiamo quindi le previsioni e l'oroscopo del 20 dicembre 2022, con le indicazioni astrologiche della giornata e le novità che arriveranno sia in amore che nel lavoro.

Stelle e oroscopo del 20 dicembre 2022: la giornata dei segni zodiacali

Ariete: in amore le coppie che hanno avuto una crisi da ora troveranno delle soluzioni. Ci sono decisioni da prendere entro la fine del mese. Nel lavoro delle novità arriveranno a breve.

Toro: per i sentimenti la Luna è in opposizione, quindi qualche polemica potrebbe non mancare.

Nel lavoro, se è possibile, programmate un momento di riposo.

Gemelli: a livello sentimentale è meglio cercare di mantenere la calma in questa giornata, vi sentite troppo agitati. Nel lavoro in questo periodo potreste vivere momenti di calo.

Cancro: in amore è meglio non lasciarsi prendere da situazioni complicate, la Luna comunque è in buona aspetto ma per il momento non arriva tranquillità. A livello lavorativo è meglio stare lontani dalle polemiche nate nel corso delle ultime settimane.

Leone: per i sentimenti tutto potrebbe essere più complesso al momento, il periodo comunque aiuta. Nel lavoro potrete iniziare a fare qualcosa di piacevole e dinamico.

Vergine: a livello sentimentale la Luna si trova in buon aspetto e vi renderà più dinamici.

Momento di forza. Nel lavoro alcune questioni potranno subire degli ostacoli.

Bilancia: in amore è una fase di recupero in questa giornata, attenzione soltanto ad alcune questioni da dover affrontare. Nel lavoro non mancheranno adesso buoni propositi.

Scorpione: in amore con Venere in buon aspetto sarà più semplice gestire alcune questioni, vi sentite più tranquilli in questa fase.

A livello lavorativo non mancheranno nuove opportunità.

Sagittario: per i sentimenti i contatti sono favoriti in questa giornata, rapporti comunque interessanti. Nel lavoro nonostante diversi problemi nati di recente tornate a essere positivi.

Capricorno: a livello amoroso ci saranno delle decisioni da prendere in questa fase, specie se siete single da tempo sarà importante guardarsi intorno.

Nel lavoro non sottovalutate le nuove proposte, visto che riceverete risposte favorevoli.

Acquario: a livello sentimentale occorre fare attenzione alle provocazione in questa giornata, c'è una fase di maggiore nervosismo. Nel lavoro momento che vi vede più agitati, meglio prendersi tempo per tutto.

Pesci: in amore rispetto al passato le cose vanno meglio, evitate solo di essere troppo irruenti con il partner. Nel lavoro potrebbe arrivare una soluzione che non aspettavate.