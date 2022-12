Si avvicina la giornata di Natale e a grandi passi sta volgendo al termine anche il mese di dicembre che ha già portato diversi cambiamenti dal punto di vista astrologico a tutti i segni. Intanto approfondiamo di seguito l'oroscopo del 22 dicembre 2022 dall'Ariete ai Pesci.

La prima sestina zodiacale

Ariete: in amore le prossime giornate potrebbero mettere in discussione i rapporti, le stelle in transito però aiuteranno a gestire al meglio il tutto. Nel lavoro non mancano le buone idee e non si esclude una riconferma.

Toro: per i sentimenti - con il Sole favorevole - non mancano le buone notizie.

Se qualcuno è stato contro di voi di recente, ora portate pazienza. Nel lavoro i nuovi contatti sono favoriti, è infatti una fase di maggiore serenità.

Gemelli: a livello amoroso è una giornata complicata da gestire, la Luna in opposizione porta maggiori fastidi. Nel lavoro dovete agire con calma ed evitare rischi inutili.

Cancro: in amore dovete organizzare questo periodo al meglio, anche se non manca un momento di stanchezza. A livello lavorativo l'impegno non manca, ma qualcosa potrebbe non andare come vorreste.

Leone: in amore gli ultimi giorni del mese aiutano i progetti, evitate però le tensioni inutili. Nel lavoro, nonostante alcune difficoltà, le stelle sono dalla vostra parte e vi aiutano a recuperare.

Vergine: a livello amoroso è una giornata che porterà qualcosa di speciale, a breve ci sarà anche la Luna favorevole che aiuterà. Nel lavoro se ci sono dei progetti da portare avanti questa fine mese aiuta.

La seconda sestina

Bilancia: in amore alcune incomprensioni non mancheranno e ci saranno delle decisioni importanti da prendere.

Nel lavoro in quest'ultima parte dell'anno è meglio fare solo le cose che vi interessano, visto che diversi pianeti aiutano.

Scorpione: a livello sentimentale potrebbe esserci una fase più complicata in questo momento, si avvicina però un fine settimana importante. Nel lavoro potrete dimostrare tutte le vostre doti.

Sagittario: per i sentimenti in questa giornata avrete la Luna nel segno, che vi permetterà di iniziare nuove relazioni amorose.

Se c'è stata una crisi è meglio tentare di calmarsi. Nel lavoro ora sono premiati coloro che hanno un'attività in proprio.

Capricorno: in amore (con il Sole nel segno) le stelle aiuteranno, sono favorite le storie. Nel lavoro è meglio non perdere di vista le diverse occasioni, avete molte responsabilità che al momento vi stimolano.

Acquario: a livello amoroso c'è voglia di fare di più in questo momento, grazie anche alla Luna in buon aspetto. Nel lavoro le nuove collaborazioni promettono bene.

Pesci: in amore ci vorrà qualche momento per recuperare da alcune tensioni, la Luna in opposizione crea difficoltà. Nel lavoro potrebbe arrivare una fase migliore entro poco tempo.