L'Oroscopo di domani 23 dicembre è pronto a dare indizi utili in merito al probabile andamento riservato dagli astri alla giornata. In primo piano le previsioni zodiacali di venerdì relative ai primi sei segni dello zodiaco. Occhi puntati dunque in direzione di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine: chissà cosa riserveranno le stelle a questi sei simboli astrali? Lo scoprirete solo iniziando a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno. A seguire i dettagli dell'oroscopo di venerdì 23 dicembre, segno per segno.

Previsioni astrologiche del 23 dicembre, l'oroscopo da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★. L'oroscopo del 23 dicembre, per l'amore, indica che alcuni sogni vi stanno allontanando dalla realtà e non è detto che questo sia un bene, anzi. Infatti tenderete a dilatare la vostra fantasia rovinando la giornata a voi ed al vostro partner. Il modo migliore di vivere questi influssi è quello di esprimersi a livello creativo. La possibilità di realizzare le vostre idee o qualcuno dei vostri sogni potrebbe svanire senza sapere il perché, ma questo non deve demoralizzarvi: le cose cambieranno molto presto. Nel lavoro, dovrete fare bene i vostri conti prima di dare il via ad un investimento troppo azzardato.

Toro: ★★★★★.

L'oroscopo invoglia a guardare con fiducia a questa giornata, allietata da una buona intesa e da una intrigante attrazione con la persona di sempre. Vi godrete gli influssi positivi delle stelle, circostanza capace di donare una giornata all’insegna del buonumore e del piacere da vivere insieme alle persone a voi più care. L'intensità delle emozioni che proverete sarà molto elevata: durante la giornata vi sentirete pronti a lasciarvi andare, magari anche vivere delle esperienze nuove pur senza perdere necessariamente tutto il proprio autocontrollo.

Nel lavoro, avrete la possibilità di recuperare o di trovare ottime soluzioni in merito ad una situazione che nel periodo precedente vi aveva procurato ansia e difficoltà varie.

Gemelli: ★★★★★. Splendido venerdì su tutti i fronti. In amore sarà una giornata in cui, con quasi un intero parterre planetario a vostra disposizione, vi godrete ritmi lenti e piacevoli soprattutto in ambito della vita di coppia.

Un trend molto positivo in termini di transiti continuerà ad allietare tanti di voi nel corso della giornata. Il periodo altresì sarà ideale per investire tempo e denaro nelle cure volte a migliorare il vostro benessere e ad esaltare il vostro fascino. Sarete più propensi a lasciarvi andare alla passione rispetto al solito, riuscendo a vivere intensamente ogni momento, senza pensare troppo al futuro. Nel lavoro, con grande intuito risolverete delle situazioni complicate. Riuscirete anche a dare il giusto consiglio a quei colleghi che hanno sempre bisogno di voi.

Oroscopo di venerdì 23 dicembre, previsioni zodiacali da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★. Piccole circostanze favorevoli forniranno la soluzione anche a problemi più grandi o a questioni che vi stanno a cuore.

Intuizioni preziose: l’importante sarà badare al sodo, invece di fare i “pedanti” e di impuntarsi per delle sciocchezze. In amore, la gelosia del vostro partner vi disturberà parecchio, anche perché in genere tenete moltissimo alla vostra libertà. D'altronde, non potete sicuramente aspettarvi che le cose nel rapporto d'amore scorrano proprio lisce come l'olio, visto che Venere potrebbe rompervi le uova nel paniere. Non è il momento di buttarsi a capofitto nelle cose, piuttosto quello di pazientare e di osservare le situazioni da un punto di vista più distaccato rispetto al solito. Nel lavoro, se vi ritrovaste impelagati in qualche tipo di difficoltà, probabilmente la causa risiederà in alcune scelte sbagliate.

Cercate di ragionare e di trovare una soluzione.

Leone: ★★★★. Garbo e diplomazia sono i vostri assi nella manica. Grazie allo spirito conciliante ricucirete gli strappi con il partner e guadagnerete punti tra gli amici. In amore, romanticismo, passione e grande capacità di ascolto saranno gli aspetti del vostro carattere in grado di favorire il vostro successo nella relazione che attualmente avete. Quest'oggi il vostro lato emotivo sarà ulteriormente accentuato dalla positività della Luna, il che vi darà grandi soddisfazioni, nella vostra vita con lui. Avrete molta voglia di aprirvi agli altri e di condividere sentimenti ed emozioni, sarete predisposti ad uno stato d'animo positivo che attirerà eventi favorevoli.

Nel lavoro, potreste entrare in contatto con delle persone con delle proposte molto interessanti da farvi.

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, venerdì 23 dicembre, prevede una giornata abbastanza buona. In amore sarete felici con il partner, in sintonia perfetta. Volete le stesse cose nello stesso momento: questa situazione vi darà grande sicurezza. Grazie alle stelle alcuni vostri sogni si tramuteranno facilmente in realtà. Sappiate afferrare la fortuna per i capelli: con astri sufficientemente in aspetto armonico, potrete finalmente cominciare a far valere i vostri diritti senza paura di essere giudicati male. Con un pugno di ferro in un guanto di velluto, saprete come convincere tutti gli altri della validità delle vostre idee e dei vostri progetti per il futuro.

Nel lavoro si prospettano buone opportunità. Valutate con attenzione e razionalità tutte le proposte, cogliendo quelle più favorevoli a voi.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 23 dicembre.