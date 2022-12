Prende il via il primo weekend del mese di dicembre per tutti e doci i segni zodiacali. Leggiamo di seguito le indicazioni astrologiche e i cambiamenti che arriveranno sia in amore che nel lavoro dettati da stelle e pianeti in vista della giornata del 3 dicembre 2022.

Ariete: in amore cielo favorevole per coloro che desidero chiarire un legame, le proposte che arrivano ora saranno comunque da valutare con attenzione. Nel lavoro non mancherà una buona notizia e nuove ricompense.

Toro: per i sentimenti potreste sentirvi più forti in questa giornata e lasciarvi andare a nuove emozioni.

Nel lavoro momento favorevole per incontrare persone che potranno aiutarvi da qui ai prossimi giorni.

Gemelli: a livello amoroso fine settimana che vede la Luna favorevole, ma tante cose da chiarire non mancheranno. Nel lavoro c'è voglia di cambiare, magari una nuova attività potrebbe arrivare.

Cancro: in amore giornata che vi vede stanchi e nervosi, non mancherà qualche momento di disagio. A livello lavorativo meglio evitare discussioni inutili, in particolare se qualcuno è contro di voi.

Leone: per i sentimenti, se una persona vi interessa ora potreste farvi avanti, le sensazioni che proverete ora saranno interessanti. Nel lavoro non mancheranno le buone idee da sviluppare da qui ai prossimi giorni.

Vergine: per i dati sotto questo segno zodiacale in amore fine settimana che comporterà delle scelte da fare, se ci sono state delle discussioni sarà difficile recuperare adesso. Nel lavoro affrontate tutto quello che arriva con cautela.

Bilancia: a livello sentimentale momento interessante anche se qualcuno potrebbe essere lontano da voi.

Vi sentite comunque più forti. Nel lavoro novità nuove collaborazioni da non sottovalutare.

Scorpione: in amore le stelle sono della vostra parte anche se Venere è ancora in aspetto non conciliatore. Non mancheranno comunque delle buone opportunità. Nel lavoro stelle e che sono della vostra parte ma attenzione a gestire situazioni complesse.

Sagittario: per i sentimenti, se siete single da tempo ci sono maggiori responsabilità da dover affrontare, vi sentite comunque propositivi. A livello lavorativo cercate di mantenere sotto controllo ogni situazione.

Capricorno: a livello sentimentale fase che vi vede con meno energia, evitate possibili dispute. Nel lavoro andrete ad affrontare una giornata che aiuterà a recuperare.

Acquario: a livello amoroso qualche settimana fa tutto sembrava confuso, ma ora le cose vanno meglio e gli incontri che farete in questo periodo saranno importanti. Nel lavoro se ci sono delle scelte da fare momento giusto.

Pesci: in amore ci saranno delle importanti evoluzioni, inizia una fase migliore. Nel lavoro fase che vi vede più tranquilli e sereni.