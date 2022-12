Si avvicina sempre di più la conclusione del mese di dicembre: manca sempre meno alla fine dell'anno e all'inizio di un 2023 che porterà cambiamenti sia in amore che nel lavoro a tutti i 12 i segni zodiacali. Intanto approfondiamo l'oroscopo del 30 dicembre 2022 dall'Ariete ai Pesci.

L'oroscopo della prima sestina

Ariete: in amore - con la Luna nel segno - non ci saranno problemi in questa giornata e supererete tutte eventuali difficoltà, andando verso un periodo di miglioramento. Nel lavoro i nuovi progetti ora sono da portare avanti.

Toro: per i sentimenti le coppie che vogliono avere qualcosa in più possono programmare fin da ora il futuro: la fine dell'anno porta maggiori possibilità.

Nel lavoro se ci sono stati dei problemi da ora si potranno superare.

Gemelli: a livello sentimentale la fine del mese porta maggiore serenità, vi sentite più forti al momento. Nel lavoro avrete la possibilità di vivere al meglio tutto quello che arriva da adesso.

Cancro: in amore è una giornata importante anche per coloro che hanno vissuto una separazione da poco. A livello lavorativo è un periodo che porta cambiamenti nella vostra vita.

Leone: a livello amoroso con la Luna favorevole si potrà ottenere qualcosa in più. Nel lavoro quello che vi propongono adesso andrà in porto e porterà dei miglioramenti.

Vergine: in amore c'è voglia di fare qualcosa in più, non sottovalutate le relazioni che nascono ora.

Nel lavoro sarà importante guardare avanti con ottimismo.

Stelle e oroscopo del 30 dicembre 2022: la seconda sestina

Bilancia: a livello sentimentale la fine dell'anno porta qualche dubbio, infatti qualcosa potrebbe non andare per il verso giusto. Nel lavoro c'è una certa confusione in vista dei prossimi progetti.

Scorpione: in amore - con la Luna attiva - da ora arriva uno stato di maggiore serenità.

Nel lavoro sarà possibile condividere e lanciare dei progetti importanti da qui ai prossimi mesi.

Sagittario: a livello sentimentale parte una nuova fase, le prossime settimane saranno per voi importanti. Nel lavoro è il momento di pianificare i programmi futuri.

Capricorno: in amore organizzate fin da ora una fine dell'anno di relax.

Nel lavoro sarà possibile in questi giorni risolvere un problema che andava avanti da tempo.

Acquario: per i sentimenti la chiusura dell'anno avverrà in modo positivo, le sensazioni da ora in poi sono importanti. Nel lavoro è il momento giusto per osare.

Pesci: in amore con Venere favorevole l'anno si conclude in modo interessante, inoltre Saturno a breve sarà nel segno e aiuterà. Nel lavoro una fase di preoccupazione finalmente viene superata, quindi si va verso un periodo migliore.