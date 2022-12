La prima festività del mese è arrivata: si tratta dell'8 dicembre.

Approfondiamo quindi le novità astrologiche e i cambiamenti che arriveranno sia dal punto di vista sentimentale che professionale per tutti i segni zodiacali, con l'oroscopo quotidiano.

La giornata astrologica dell'8 dicembre: la prima sestina

Ariete: in amore nuove complicazioni potrebbero nascere in quelle coppie che stanno insieme da molto tempo. Non sarà semplice gestire il tutto. Nel lavoro è un momento che vi vede piuttosto impegnati, sarà meglio fare attenzione a tutti gli aspetti.

Toro: per i sentimenti sarà possibile migliorare la situazione in un rapporto. Attenzione solo a non fare troppe cose insieme. Nel lavoro, se avete un'attività in proprio, in queste 48 ore arriverà qualcosa in più.

Gemelli: a livello sentimentale è meglio chiarire alcune questioni, anche se gli incontri che farete ora saranno importanti. Nel lavoro ci sono delle buone idee, il fine settimana potrà portare nuovi consigli.

Cancro: in amore, se il vostro rapporto sta vivendo dei conflitti, questa giornata aiuterà, visto che vi sentirete più forti. A livello lavorativo alcuni riferimenti sono cambiati e un rapporto potrebbe andare a chiudersi.

Leone: in amore se una persona vi interessa potreste farvi avanti, c'è una buona carica di energia.

Nel lavoro c'è grande voglia di fare e di realizzare nuovi progetti.

Vergine: per i sentimenti potranno esserci dei piccoli problemi e alcune questioni non saranno semplici da risolvere. Nel lavoro qualcosa potrebbe non andare più, sono possibili dei ripensamenti.

La seconda sestina

Bilancia: in amore la giornata porterà nuove indicazioni, è meglio evitare arrabbiature inutili.

Nel lavoro ci sono dei contrasti da superare, c'è in qualcuno anche una eccessiva foga.

Scorpione: a livello amoroso le occasioni non mancheranno per i single del segno, ci sono delle novità in arrivo. A livello lavorativo gli incontri che metterete a punto in questa giornata saranno favorevoli e porteranno qualcosa di bello.

Sagittario: per i sentimenti, se una storia è stata chiusa, ora potrete recuperare, ma attenzione a qualche piccolo problema che arriverà nel weekend. Nel lavoro alcune questioni al momento non sono risolvibili, ma comunque siete in recupero.

Capricorno: a livello sentimentale, se ci sono state delle crisi, da ora sarà possibile chiarire, è meglio non rimandare nulla. Nel lavoro iniziate a programmare fin da ora qualcosa per le prossime settimane.

Acquario: in amore, con la Luna in buon aspetto, sono favoriti gli incontri, quindi le conoscenze che farete ora saranno importanti. Nel lavoro le spese sono da controllare.

Pesci: in amore Venere torna favorevole, ma attenzione a vecchie tensioni. Nel lavoro gli impegni che avete programmato saranno da portare avanti con determinazione.