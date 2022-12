L'oroscopo di giovedì 8 dicembre ha in serbo molte emozioni. In questo giorno di festa le previsioni astrologiche si concentrano sui sentimenti e sulla spensieratezza dei segni zodiacali. Non tutti, però verranno travolti dallo spirito delle feste. Ci sarà chi, in base all'influenza dei pianeti, rischierà di risentirne.

Ecco tutti i dettagli dell'Oroscopo dell'8 dicembre.

Previsioni astrologiche di giovedì 8 dicembre: dall'Ariete allo Scorpione

Ariete: non amerete condividere lo spirito natalizio con gli altri. Continuerete a essere concentrati sui vostri obiettivi.

Questa giornata la sfrutterete per incrementare le abilità già acquisite. Il partner potrebbe non essere molto contento della vostra reazione. Le previsioni astrologiche vi consigliano di provare a trovare un punto d'incontro.

Toro: vi farete coinvolgere in una relazione intensa, ma complicata. Il rapporto di coppia verrà messo a rischio da diversi fattori. Per il momento, deciderete di concentrarvi sugli aspetti migliori e di andare avanti. Non tutti gli amici, però, saranno a vostro favore. Anche la famiglia tenderà a esprimere tutta la sua perplessità. Amerete decorare l'albero.

Gemelli: non sarete molto inclini al dialogo e al confronto. Preferirete vedere voi stessi come l'unico punto di riferimento.

Si tratterà di una giornata turbolenza, caratterizzata da fasi tumultuose e altre più tranquille. Cercherete di distrarvi con gli addobbi natalizi, ma non entrerete nel giusto spirito delle feste. Un po' di riposo, a ogni modo, vi farà bene.

Cancro: inizierete già a preoccuparvi dei regali di Natale. Avrete intenzione di acquistare qualcosa di prezioso per le persone care.

Ci metterete impegno e i sentimenti, certamente, non mancheranno. Lo shopping vi renderà allegri e soddisfatti. Deciderete anche di togliervi qualche piccolo sfizio. Inutile dire che sarà molto meritato dopo l'intenso periodo di lavoro.

Oroscopo dell'8 dicembre: dal Leone allo Scorpione

Leone: non avrete molta voglia di festeggiare.

Continuerete a seguire la vostra routine quotidiana, dando la precedenza agli hobby e alle persone care. Il rapporto di coppia proseguirà a gonfie vele. Il vostro cuore si riempirà di gioia perché, finalmente, vi renderete conto di potervi fidare completamente della persona amata. Le vetrine dei negozi non vi attrarranno.

Vergine: inizierete ad avvertire lo stress del Natale. Vi concentrerete sul cibo e su nuove ricette da sperimentare. Sarete molto curiosi, ma il desiderio di rendere felici i vostri cari potrebbe avere un peso un po' troppo forte sulla serenità domestica. Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di godere al massimo di questo momento: la vostra compagnia sarà sufficiente.

Bilancia: nessuno potrà mettere in dubbio la vostra dolcezza. Sarete molto premurosi con il prossimo, anche con quelle persone che, in passato, vi hanno ferito. Non avrete molto tempo per festeggiare perché sarete decisamente impegnati. Gli addobbi, per il momento, non saranno una priorità. Il partner, al contrario, ci terrà molto.

Scorpione: vi presenterete come il Grinch di questo Natale. Non avrete molta voglia di socializzare con le persone. Prediligerete la compagnia degli amici, ma in piccole dosi. Non vi farete coinvolgere in situazioni dubbie o controverse. Inoltre, avvertirete il bruciante desiderio di mettere al primo posto il vostro benessere personale. La famiglia non ne sarà contenta.

Previsioni zodiacali del giorno 8 dicembre: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: non rinuncerete al lavoro neanche oggi. Continuerete a svolgere le vostre mansioni, dando la precedenza alle mansioni rimaste in sospeso. Verrete apprezzati dal capo, ma sarà anche importante prendervi un po' di tempo per voi stessi. Le previsioni astrologiche vi consigliano di provare a cercare la giusta via di mezzo.

Capricorno: cercherete di lasciarvi andare. Lo spirito natalizio non riuscirà a coinvolgervi completamente, ma cercherete di condividere la gioia con i vostri cari. Adorerete passeggiare tra le strade illuminate e rilassarvi in mezzo alle vetrine dei negozi. Eviterete di pensare al lavoro e al recente stress.

Il nervosismo, piano piano, sparirà.

Acquario: tenderete a essere un po' dipendenti dal partner. Lo cercherete sempre e non vorrete accettare di prendere le distanze in questo giorno di festa. Purtroppo, alcuni imprevisti potrebbero impedirvi di stare insieme per il tempo desiderato. Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di provare a non essere troppo pressanti.

Pesci: le persone saranno felici di trascorrere il tempo in vostra compagnia. Condividerete momenti indimenticabili, anche se dovrete approfondire altri aspetti del vostro rapporto. L'obiettivo sarà quello di far crescere la relazione fino a trasformarla in qualcosa di molto più intenso. Le stelle saranno dalla vostra parte.