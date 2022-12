Inizia la settimana di Natale per i segni zodiacali. Scopriamo nel dettaglio come andrà la giornata di oroscopo lunedì 19 dicembre in amore, nel lavoro e per la salute dall'Ariete ai Pesci.

Ariete: vi sentite entusiasti in questo periodo, l'amore vi porterà soddisfazioni importanti. Belle le scelte prese in questo momento per quel che riguarda la famiglia. Nel lavoro non mancano responsabilità.

Toro: per i nati sotto il secondo segno zodiacale la giornata di lunedì 19 dicembre sarà caratterizzata da possibili inquietudini in ambito amoroso, sarà meglio gestire le problematiche in modo più appropriato.

In ambito lavorativo siate cauti.

Gemelli: provate a divertirvi di più in questa settimana che precede le festività natalizie. In amore siate pazienti, per quel che riguarda il lato lavorativo apprezzate le proposte che vi giungeranno.

Cancro: momento di ripresa per il segno. Le coppie che nascono in questo periodo potrebbero avere però delle difficoltà a ingranare. A livello lavorativo in arrivo buone occasioni, che si protrarranno per tutto il 2023.

Leone: giornata in cui l'ambito lavorativo vi riserverà importante progetti da portare avanti. In amore con la luna contraria possibili difficoltà, cercate di gestire nel migliore dei modi le polemiche con il partner e in generale con le persone che amate.

Vergine: non manca la buona volontà per portare avanti le situazioni professionali, alcune questioni potranno essere anche risolte. Ottime le stelle che riguardano il lato sentimentale, se non avete una persona importante, potreste trovarla.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali

Bilancia: momento di stress, le tensioni non mancano neanche in ambito sentimentale.

Nel lavoro arriveranno delle conferme, fidatevi delle vostre idee e del vostro intuito.

Scorpione: momento di ripresa a livello salutare. Intuizioni importanti riguardano il lavoro, con Mercurio in un buon aspetto potrete portare avanti questioni è importante. In amore con la luna nel segno le difficoltà pian piano svaniranno.

Sagittario: in ambito sentimentale sensazioni favorevoli in questa giornata di lunedì 19 dicembre. Con Giove dalla vostra parte i sentimenti torneranno in primo piano. Nel lavoro in arrivo importanti notizie.

Capricorno: per i nati sotto questo particolare segno la giornata sarà caratterizzata da energia, cercate di sfruttarla al meglio. In amore non manca passione, i momenti di crisi sono stati superati. Nel lavoro possibili cambiamenti.

Acquario: per il penultimo segno zodiacale giornata caratterizzata da stanchezza. Manca soddisfazione a livello professionale. In amore potrete vivere belle emozioni.

Pesci: in ambito sentimentale vi sentite nervosi, ma presto riuscirete a superare queste sensazioni. Nel lavoro possibili nervosismi ma il recupero è dietro l'angolo.