Nell'oroscopo di venerdì 16 dicembre 2022 troveremo sul piano astrale il Sole risiedere nel segno del Sagittario, mentre Plutone, Venere e Mercurio transiteranno sui gradi del Capricorno. La Luna, invece, sosterà nell'orbita della Vergine, nel frattempo il Nodo Nord assieme a Urano stazioneranno nel segno del Toro. Giove e Nettuno, intanto, protrarranno il moto in Pesci, così come Saturno resterà stabile in Acquario. Marte, infine, continuerà l'anello di sosta nel segno dei Gemelli.

Oroscopo quotidiano favorevole per Capricorno e Pesci, meno benevolo per Cancro e Acquario.

Sul podio

1° posto Capricorno: finanze top. Ad avere una marcia in più questo venerdì saranno, c'è da scommetterci, le finanze di casa Capricorno, coi nativi che potranno permettersi l'acquisto di qualche oggetto lussuoso che abbellirà ulteriormente la loro dimora.

2° posto Pesci: empatici. Riuscire a comprendere sino in fondo lo stato d'animo altrui avrà ottime chance di essere un esercizio di facile realizzazione per i nati Pesci nel giorno che precede il weekend e, grazie a tale mood empatico, il segno d'Acqua sarà l'amico che tutti vorrebbero.

3° posto Vergine: poliedrici. Le attività legate alla famiglia, come accompagnare i figli a qualche attività extracurricolare, potrebbero essere molteplici nella giornata in questione per i nati Vergine ma, nonostante ciò, il segno Mobile non si tirerà di certo indietro, adempiendo anche alle mansioni pratiche e lavorative in programma.

I mezzani

4° posto Ariete: viaggi. La probabile voglia di staccare la spina dal tran tran quotidiano incontrerà presumibilmente l'opportunità per i nati Ariete di potersi concedere una rinfrancante breve gita fuori porta, viaggio che permetterà al segno di Fuoco di trascorrere un venerdì decisamente sereno ma anche divertente.

5° posto Scorpione: carismatici. Giornata di metà dicembre dove il secondo segno d'Acqua metterà in campo, con buona probabilità, un'invidiabile carisma che si rivelerà una manna dal cielo per coloro che hanno intenzione di attirare nuovi clienti.

6° posto Leone: lasciar perdere. Un incontro affettivo, durante le ventiquattro ore in questione, potrebbe nascondere parecchie insidie per i felini e, a fronte di ciò, gli stessi saranno chiamati a non approfondire tale conoscenza, essendo consci che attendere ulteriormente darà frutti sentimentali più rigogliosi.

7° posto Toro: bastone e carota. Il fronte relazionale avrà buone chance di essere al centro dei pensieri dei nati Toro questo venerdì, col segno Fisso che comprenderà come adattare il suo comportamento in base alla persona che gli si parerà davanti sarà l'unica via percorribile.

8° posto Gemelli: intromissioni. Una persona conosciuta da poco potrebbe, nel corso del 16 dicembre, intromettersi nella vita dei nati Gemelli senza che quest'ultimi siano d'accordo. A tal proposito, il segno Mobile dovrebbe mettere subito i puntini sulle "i" con la stessa, per far sì che in futuro non si ripetano ulteriori slanci d'invadenza.

9° posto Sagittario: spese extra. Sia che si tratti di un fornitore che ha alzato i prezzi senza comunicarlo che di un inaspettato rincaro della pay tv, gli arcieri avranno buone possibilità di dover fare i conti con qualche uscite extra non preventivata che gli farà saltare la mosca al naso.

Ultime posizioni

10° posto Acquario: distratti. La concentrazione per i nati Acquario questo venerdì sarà, con tutta probabilità, difficile da raggiungere e mantenere, specialmente nel settore lavorativo dove il segno Fisso parrà presente solo fisicamente mentre la loro mente sarà vittima di diverse distrazioni.

11° posto Cancro: bugie. Le prime due decadi di casa Cancro, in questo giorno autunnale, potrebbero fare l'amara scoperta che il partner o un figlio gli ha mentito spudoratamente e ciò, oltre a spiazzarli, li farà riflettere sulla fiducia da riporre in futuro su tale persona cara.

12° posto Bilancia: rinunce. Le esigenze dei nati Bilancia saranno presumibilmente messe in secondo piano dal parterre astrale in questo giorno di fine 2022, in quanto il segno Cardinale dovrà gioco forza rinunciare a qualche desiderio o aspirazione per aiutare un membro della famiglia d'origine.