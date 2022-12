L'Oroscopo di domani 9 dicembre è pronto a mettere in evidenza la tendenza della giornata. In primo piano dunque le previsioni zodiacali di venerdì relative ai primi sei segni dello zodiaco. A dominare il cielo astrale del periodo l'ingresso di una pimpante Luna in Cancro, pronta a dispensare calore e fortuna in ambito sentimentale. Curiosi di scoprire qualche dettaglio in più?

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno analizzate nei dettagli dall'oroscopo di venerdì 9 dicembre, segno per segno.

Previsioni astrologiche del 9 dicembre, l'oroscopo da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★. L'oroscopo del 9 dicembre predice un periodo abbastanza flemmatico, insomma una fase di stallo seppur momentanea. In amore, le stelle vi ricordano che la routine, a lungo andare, può annoiare sia voi che il partner. Sarebbe il caso di fare qualcosa di nuovo per riportare un po' di brio nella vita di coppia. Sentirete il bisogno di stare per un po' di tempo da soli, a riflettere su come risolvere alcune situazioni antipatiche che si stanno verificando nella vita privata. Sembra infatti che qualcuno non apprezzi il vostro senso dell'umorismo... In ambito lavorativo, ci sono delle faccende economiche che non possono essere ignorate, specialmente se da esse dipende il vostro benessere finanziario.

Toro: ★★★★. Periodo di routine, positivo certamente. In amore, diciamo che sarà una giornata non particolarmente intensa, specie se vorrete dare sfogo alla parte emotiva che esiste in voi. Spesso tendete a nascondere alla vostra metà sogni o desideri. Meglio essere sinceri, perché un’eventuale bugia, seppur a fin di bene, verrebbe scoperta in un battibaleno.

Single, siete esploratori o conservatori? Qualunque cosa foste, di certo potrete essere sicuri di non annoiarvi se varierete continuamente interessi, orizzonti, prospettive. Cercate di decifrare le intenzioni di una persona che avete appena conosciuto e che potrebbe rivelarsi, inaspettatamente, inaffidabile. Nel lavoro, fidatevi di più della vostra intuizione e mettete tra parentesi per un attimo i calcoli razionali e soprattutto le esitazioni che vi martellano: così facendo, andrete sicuramente più lontano.

Gemelli: ★★★★★. Ottima giornata da vivere davvero "alla grande". In amore, il pianeta Saturno allieterà la vita a due, enfatizzando alcune caratteristiche tipiche del vostro segno, come la dolcezza e la tenerezza. Doti queste particolarmente in evidenza a partire dalla serata, sia che siate in una relazione di lunga durata, oppure in una storia cominciata da poco. L’intuizione eccezionale che possedete vi guiderà a trovare soluzioni che stupiranno parenti e amici. Generosità e slancio di conquista, se single, non vi faranno difetto: vi giocherete queste straordinarie qualità con il consueto calore. Nel lavoro, un vigoroso Sole vi darà la forza decisionale per proporre nel modo più giusto e convincente le vostre iniziative.

Giungeranno conferme che vi renderanno soddisfatti. Probabilmente sarà una delle tante piacevolezze legate al momento particolare che ultimamente state vivendo.

Oroscopo di venerdì 9 dicembre, previsioni zodiacali da Cancro a Vergine

Cancro: 'top del giorno'. La Luna si prepara ad entrare nel vostro segno. In amore, ritroverete calore e fiducia nella persona amata, il cui affetto non sarà mai più messo in discussione. Sappiate approfittarne per rafforzare il legame, anche perché le stelle vi doneranno una fase gioiosa e serenamente razionale. Se avete qualche piccola questione da sciogliere, specie con la persona amata, adesso è il momento più opportuno per farlo e gli astri consigliano di approfittarne.

Single, un nucleo di pianeti a voi congeniali vi farà diventare audaci nelle nuove conquiste amorose. Vi lancerete così, con particolare slancio, verso le passioni più trasgressive riuscendo a sentire persino i battiti del vostro cuore: abbandonatevi alla forza della passione, senza esitazione. Nel lavoro, sarete sicuramente in grado di mantenere rapporti eccellenti con nuovi e vecchi colleghi.

Leone: ★★★★★. Splendida giornata valutata con le cinque stelline della buona fortuna. In amore, un periodo propizio vi renderà buoni consiglieri, amabili soprattutto con la persona del cuore. Scoprirete così di avere un'ottima dialettica capace di mettere insieme identità diversissime, ma che avranno il potere di attrarsi come calamite.

Il profilo dei moti planetari in questi giorni vi vedrà anche un po’ affaticati, forse lievemente annoiati: niente paura, presto recupererete grazie alla vostra attitudine a trovare stimoli nuovi anche nelle situazioni più impensate. In famiglia la giornata vi darà molta gioia, come anche i rapporti con gli amici saranno sinceri e distesi. Nel lavoro, una grande energia vi farà continuare senza alcuna fatica, e voi riuscirete a svoltare positivamente il momento sfruttando ogni occasione.

Vergine: ★★★. L'oroscopo di domani, venerdì 9 dicembre, sottolinea la presenza di una giornata poco confortevole. In amore il periodo dissonante vi renderà apatici con la persona che avete scelto di avere accanto.

Compensate questo momentaneo calo di attenzione con qualcosa di positivo, magari un progetto per un prossimo viaggio da fare assieme a chi amate: vedrete, ritroverete la serenità in un attimo! Le stelle in questi giorni vi esortano ad andare avanti con ottimismo, affrontando con tenacia le sfide che senz'altro vi arriveranno. Volendo, appena potete fate le valigie e concedetevi una piccola vacanza: partire, anche se non verso lidi lontani, vi aiuterà a riflettere sui vostri errori. Nel lavoro, alcuni colleghi gelosi creeranno forti tensioni e questo vi costringerà ad affrontare con risolutezza una situazione a cui avreste preferito non pensare minimamente.

