Nella settimana dal 9 al 15 gennaio troveremo sul piano astrale lo spostamento della Luna dal segno del Leone (dove risiede Lilith) ai gradi della Bilancia, mentre Venere assieme a Saturno stazioneranno in Acquario. Plutone, il Sole e Mercurio, intanto, proseguiranno il transito in Capricorno, così come Marte continuerà l'anello di sosta in Gemelli. Nettuno, invece, protrarrà il moto in Pesci come Urano assieme al Nodo Nord resteranno stabili nel segno del Toro. Giove, infine, risiederà nell'orbita dell'Ariete.

Oroscopo settimanale favorevole per Sagittario e Capricorno, meno roseo per Bilancia e Cancro.

Sul podio

1° posto Sagittario: lavoro top. Dalla giornata inaugurale della settimana sino a sabato, gli arcieri avranno ottime chance di avere una marcia in più nel settore professionale, ancor di più coloro che hanno da pochi mesi deciso di mettersi in proprio. I liberi professionisti del segno di Fuoco, difatti, godranno di buone doti percettive, grazie alle quali riusciranno a mettere a fuoco le mire lavorative con maggior spirito critico. Domenica, invece, sarà probabile l'incontro di una vecchia fiamma che, se avverrà mentre i nativi saranno in compagnia della dolce metà, potrà portare una ventata di gelosia in coppia.

2° posto Capricorno: crescita del talento. A prescindere dalla mansione professionale o dal sentiero artistico intrapreso dai nati Capricorno, nelle giornate centrali di questa settimana invernale il segno Cardinale potrebbe accorgersi che il proprio talento è migliorato considerevolmente e ciò sarà fonte di grande entusiasmo.

Nel weekend, però, la quadratura tra il Messaggero degli Dei in fase retrograda e il satellite femminile d'Aria potrebbero essere foriere di un appannamento d'idee e intenti non indifferente, quarantotto ore dove sarà bene procrastinare qualsiasi decisione.

3° posto Toro: riconciliazioni. Eccezion fatta per i probabili contrattempi in onda il 9 e 10 gennaio, la settimana parrà avanzare sull'onda delle riconciliazioni nella cerchia relazionale di casa Toro.

I nativi, specialmente i primi due decani, avranno buone chance di fare il primo passo per far pace con un'amica, una collega o una sorella, chiarimento che non potrà che avere un felice epilogo.

I mezzani

4° posto Vergine: sottotraccia. La Bianca Signora nel sesto campo e l'astro rosso in quadratura che venerdì tornerà in moto diretto suggeriranno, c'è da scommetterci, ai nati Vergine di avanzare con arguzia e circospezione durante questi sette giorni.

Ascoltando il consiglio delle effemeridi, il segno Mobile sembrerà assumere la modalità stealth, specialmente nel weekend quando preferirà che siano gli altri a dare spettacolo.

5° posto Leone: convinzioni sgretolate. Nelle prime due giornate, i felini si ritroveranno in balia dell'opposizione in corso tra il duetto Venere-Saturno in Acquario e il binomio Lilith-Luna sui loro gradi, aspetto astrale che parrà accendere i riflettori su alcuni punti fermi che i nativi perseguono da un po'. Se da mercoledì a sabato, il segno di Fuoco sarà chiamato a destrutturare cerebralmente tali convinzioni per comprenderne i motivi che si celano dietro agli stessi, domenica avrà tutto il necessario per cambiare registro in tal senso.

6° posto Acquario: sforzi necessari. Da lunedì a giovedì, i nati Acquario potrebbero doversi rapportare a delle situazioni tanto intricate quanto all'apparenza irrisolvibili, perlopiù legate al fronte monetario. Venerdì e sabato, invece, qualche soluzione inizierà a farsi strada nelle menti del segno d'Aria ma per intraprendere determinate mosse servirà mettere in campo una mole di forze maggiore rispetto al solito. Domenica, infine, tale dispendio energetico, ancor più per la prima decade, sembrerà rivelarsi davvero troppo pressante, quindi i nativi farebbero bene a lasciare che le soluzioni giungano coi tempi e modi che preferiranno.

7° posto Ariete: punto d'incontro. Se la settimana inizierà, c'è da scommetterci, con quarantotto ore colme di belle speranze e di un eccelso tono umorale per i nati Ariete, l'atmosfera andrà via via incupendosi col trascorrere delle restanti giornate.

Da mercoledì a sabato mattina, infatti, il segno Cardinale che opera alle dipendenze altrui sarà chiamato a recarsi al lavoro senza pensare di avere la verità in tasca, in quanto dovrebbe cercare dei punti d'incontro anche coi colleghi dal carattere più spigoloso. Esercizio caratteriale che, nel weekend, parrà essere di difficile messa in atto.

8° posto Gemelli: comfort zone. Semaforo acceso sul giallo per i nati Gemelli nel corso della settimana in questione, soprattutto mercoledì, giovedì e venerdì quando la voglia di crogiolarsi nella loro comfort zone, vecchia o attuale che sia, potrebbe portarli a ricontattare un ex o a sprofondare nelle solite malsane abitudini. Le effemeridi, però, saranno di tutt'altro avviso e proveranno in ogni modo a inizio e fine settimana a far comprendere ai nativi che ci sarà un vitale bisogno di nuove esperienze.

9° posto Scorpione: con la dovuta calma. Se pensate di mettere fretta ai nati Scorpione in questi sette giorni di gennaio fareste meglio a cambiare idea, in quanto il segno Fisso non dovrebbe peccare d'accidia ma, allo stesso tempo, deciderà di auto-imporsi di agire con la dovuta calma, flemma figlia della voglia di bandire lo stress.

Ultime posizioni

10° posto Bilancia: in vena di critiche. Il rischio relazionale che correranno i nati Bilancia nelle prime cinque giornate sarà, c'è da scommetterci, di sparare sentenze a destra e a manca mettendo in campo critiche e saccenteria a iosa. Fortunatamente per il segno d'Aria, ma anche per coloro coi quali si rapporteranno, sabato e domenica la loro indole polemica andrà affievolendosi considerevolmente.

11° posto Pesci: desideri utopistici. Avete presente la tipica pubblicità del profumo che lascia sottendere al potenziale acquirente che comprandolo acquisirà carisma, fascino e ogni "preda" affettiva cadrà ai suoi piedi? I nati Pesci, nel corso di questa settimana, potrebbero rapportarsi ai loro desideri allo stesso modo, ovvero pensando erroneamente di poter raggiungere dei risultati talmente grandi da risultare utopistici.

12° posto Cancro: contrattempi. Una cena tra amici che salta all'ultimo minuto o il partner che decide d'improvviso di non voler andare a quella serata di gala saranno, con buona probabilità, dei contrattempi inaspettati che spazientiranno non poco i nati Cancro, ancor più da venerdì in poi quando la loro reazione sarà tutt'altro che morigerata.