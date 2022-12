L'oroscopo di domenica 1° gennaio ha in serbo tante emozioni. Le previsioni astrologiche del giorno puntano l'attenzione sulla vita sentimentale e sociale dei segni zodiacali. Tutti non vedranno l'ora di iniziare l'anno nel migliore dei modi, ma gli imprevisti non mancheranno.

Ecco tutti i dettagli dell'oroscopo del 1° gennaio.

Previsioni astrologiche di domenica 1° gennaio: dall'Ariete al Cancro

Ariete: vivrete un momento un po' difficile. Le cose con il partner non andranno molto bene. Vi renderete conto di avere una relazione statica e poco stimolante.

Sarà possibile trovare una soluzione, ma solo se riuscirete a trovare un valido compromesso. Gli amici vi sosterranno.

Toro: affronterete l'inizio del nuovo anno con tanta positività e gioia. Non vi farete influenzare dagli ostacoli emotivi e lavorativi. Preferirete concentrarvi sui vostri punti di forza e valorizzare le qualità che siete riusciti ad acquisire durante gli ultimi mesi. A livello sentimentale, vi sentirete molto soddisfatti.

Gemelli: le incomprensioni con il partner diventeranno sempre più marcate. Si tratterà di questioni superficiali, ma che con il tempo hanno acquistato una certa rilevanza. Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di non alzare polveroni inutili: solo con la calma potrete risolvere le questioni rimaste in sospeso.

Cancro: proverete emozioni inaspettate. Grazie alla presenza del partner, trascorrere una giornata spensierata e vivace. La lista dei buoni propositi vi offrirà una motivazione in più per mettervi in gioco. Deciderete anche di provare realizzare quei sogni che avete sempre creduto impossibili.

Oroscopo del 1° gennaio: dal Leone allo Scorpione

Leone: il rapporto con la famiglia non sarà tra i migliori. I contrasti vi destabilizzeranno fino al punto da rendere questa giornata decisamente difficile. Le previsioni astrologiche vi consigliano di non dare troppo peso agli eventi negativi. Iniziare l'anno in questo modo non farà altro che togliervi le energie.

Vergine: sarete piuttosto irritabili. Purtroppo, non riuscirete a rilassarvi neanche durante il primo giorno dell'anno. La tensione interiore inizierà a compromettere anche il rapporto di coppia. Un dialogo a cuore aperto, nel momento giusto, potrebbe davvero fare la differenza. Gli amici più cari vi comprenderanno.

Bilancia: vi sembrerà di avere poco tempo a vostra disposizione. La giornata scorrerà molto velocemente. Gli impegni non faranno altro che aumentare e anche la pressione emotiva si farà sentire. Per fortuna, potrete contare sull'affetto e sulla collaborazione delle persone che vi vogliono bene.

Scorpione: darete un valore inestimabile all'amicizia. Non vedrete l'ora di incontrare gli affetti più cari per divertirvi in compagnia.

Avrete tante idee originali da proporre. Non tutti accetteranno di partecipare, ma la spensieratezza non mancherà. Inoltre, vi sentirete particolarmente energici e decisamente pronti per il nuovo anno.

Previsioni zodiacali del 1° gennaio: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: non darete molto peso a questa giornata. Preferirete concentrarvi sugli aspetti più pratici come la vita domestica e le spese mensili. Sarete organizzati e precisi. Non sopporterete le distrazioni e apparirete critici nei confronti di colori che criticheranno le vostre abitudini. Il partner, purtroppo, sarà tra questi.

Capricorno: non sarete affatto turbati dall'imminente fine delle feste. Al contrario, non vedrete l'ora di tornare alla vostra routine quotidiana.

La fatica non vi spaventerà, così come il ritorno sul posto di lavoro. Rispetto al 2022, sarete ancora più determinati e competitivi. Le emozioni, sicuramente, non mancheranno.

Acquario: non avrete voglia di condividere i vostri pensieri con gli altri. Vi mostrerete sorridenti e solari, però, dentro di voi, avrete dei problemi da risolvere. Deciderete di fare tutto da soli, in modo da non far preoccupare la famiglia e gli amici. I gesti gentili ti riempiranno il cuore di gioia.

Pesci: questa giornata rappresenterà un nuovo inizio. Vi concentrerete sui progetti da avviare e su quelli ancora da completare. Adorerete festeggiare con la famiglia e condividere i buoni propositi con i vostri amici. Le previsioni astrologiche vi consigliano di non chiudere il cuore all'amore.