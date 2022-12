L'oroscopo di giovedì 22 dicembre ha in serbo mille emozioni. Le previsioni astrologiche del giorno forniscono un quadro dettagliato della quotidianità dei segni zodiacali. Il lavoro, l'amore e la vita sociale si intrecceranno tra loro fino a creare un reticolato complesso.

Cancro, Leone e Scorpione saranno gentili con il partner, mentre Ariete, Vergine e Sagittario appariranno perspicaci. Gemelli, Bilancia e Pesci chiuderanno con una persona importante, e Toro, Capricorno e Acquario entreranno in contrasto con la famiglia.

Ecco tutti i dettagli dell'Oroscopo del 22 dicembre.

Previsioni astrologiche di giovedì 22 dicembre: dall'Ariete al Cancro

Ariete: non cadrete facilmente in trappola. Al contrario, saprete gestire gli inganni senza alcun timore. Sarete attivi e perspicaci. Anche sul posto di lavoro apparirete davvero intraprendenti. Questo comportamento vi consentirà di evitare situazioni complicate e pesanti dal punto di vista emotivo.

Toro: i rapporti con la famiglia saranno caratterizzati da alti e bassi. Ci saranno dei contrasti che non riuscirete a gestire. Per il momento deciderete di rimandare a un successivo confronto, ma non dimenticherete l'accaduto. Le previsioni astrologiche vi consigliano di non alzare una barriera con gli amici.

Gemelli: non riuscirete più a sopportare alcuni comportamenti.

Sarete costretti a prendere una decisioni difficile, che darà uno svolta definitiva alla vostra quotidianità. La persona interessata potrebbe non essere d'accordo con voi, ma non avrete altre alternative per tutelarvi.

Cancro: sarete dotati di una grandissima gentilezza. Avrete a cuore i sentimenti degli altri e, soprattutto quelli del partner.

Vorrete dare vita a una giornata indimenticabile, romantica e ricca di emozioni. Andrete a dormire con il cuore colmo di gioia e con tante aspettative per il futuro.

Oroscopo del giorno 22 dicembre: dal Leone allo Scorpione

Leone: accompagnerete la vostra grande forza interiore a una gentilezza fuori dalla norma. Potreste apparire un po' rudi, però, i sentimenti che esprimerete saranno sinceri.

Le persone care non avranno alcun dubbio sulla vostra autenticità. Anche il partner si fiderà ciecamente.

Vergine: non apprezzerete la superficialità. Analizzerete le questioni con estrema attenzione perché non vorrete lasciare niente al caso. Tenterete di migliorare le cose, anche nelle situazioni meno sconsigliabili. Questo vi consentirà di accedere a risorse inaspettate.

Bilancia: non vorrete avere molti amici, vi basterà essere circondati dalle persone giuste. Porterete avanti relazioni dolci, solidali e caratterizzate dall'affetto reciproco. Non vi accontenterete solo di uscire insieme e di ridere per sciocchezze. Il lavoro potrebbe sorprendervi.

Scorpione: ricoprirete la persona amata di attenzioni.

L'obiettivo sarà quello di approfondire il rapporto, anche se saprete di non bruciare determinate tappe. In alcune occasioni, avrete l'attenzione di mascherare alcuni lati del vostro carattere, ma non sarà vantaggioso in caso di una relazione futura.

Previsioni zodiacali del 22 dicembre: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: imparerete molto velocemente le nuovi mansioni. Non avrete bisogno di molte ripetizioni perché saprete come gestire le cose. Questo vi renderà molto attivi sul posto di lavoro. Il capo apprezzerà il vostro contributo, anche se non tutti i colleghi vi vedranno di buon occhio.

Capricorno: capirete di non potervi fidare di tutti i membri della famiglia. In occasione delle feste imminenti, infatti, diventeranno molto chiacchieroni.

Sarete legati alla vostra privacy e vorrete evitare che questioni personali vengano diffuse senza il vostro consenso esplicito.

Acquario: non riuscirete a trovare un punto di incontro con le persone care. La famiglia si opporrà continuamente alle vostre parole, fino a farvi perdere la pazienza. Le previsioni astrologiche vi consigliano di modulare le parole da dire perché, in futuro, potreste pentirvene.

Pesci: questa giornata vi metterà alla prova. Oltre ad avere dei contrasti con il partner, dovrete affrontare dei litigi anche con un vecchio amico. La situazione non vi piacerà affatto perché discutere non rappresenterà una delle vostre capacità più grandi. Al contrario, preferirete la calma.