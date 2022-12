Nuovo appuntamento con l'oroscopo del 22 dicembre dedicato ai cuori solitari. Si avvicina il Natale, curiosi di sapere che piani hanno in mente i pianeti per voi? Che cosa accadrà nelle prossime 24 ore? Sarà una giornata ricca di incontri interessanti, oppure pericolosi? Secondo le stelle, i single del Cancro dovrebbero smettere di essere megalomani e di affidarsi al proprio istinto. Per i single del Capricorno ci saranno incontri infuocati, mentre i nati in Pesci devono sforzarsi a stare lontani da ogni tipo di polemica. Per sapere che tipo di giornata vi attende, leggete le seguenti previsioni degli astri per il giorno 22 dicembre.

L'oroscopo dell'amore per i cuori solitari, giovedì 22 dicembre: Ariete, Toro, Gemelli

Ariete – Essere single sta iniziando a pesarvi, ma siete pietrificati all’idea di sistemarvi. Le stelle vi danno quei dubbi, ma in realtà non vi aiuteranno. Quelli della terza decade dovrebbero smettere di guardare al passato, è il momento di guardare avanti. Nel corso della serata, molti single del segno incontreranno qualcuno.

Toro – Se continuate a essere seri, finirete per creare un deserto attorno a voi. Nessun amico, nessuno sguardo compiacente e nemmeno una spalla su cui piangere. Se appartenete alla seconda decade, vedrete che il mondo è pieno di avidità, eccitabilità e provocazione. Per i giovani del segno, questa potrebbe essere la prima fantastica volta che fate l’amore.

Gemelli – Siete confusi: è meglio rimanere single o trovare qualcuno con cui trascorrere l’eternità? Le stelle vi aiuteranno a risolvere questo dilemma. Se siete della prima decade, vi divertirete moltissimo con le vostre tecniche di seduzione e questo vi porterà fortuna.

Cancro – Cercate di non essere troppo megalomane. Un po’ di modestia non vi farà male.

Se siete nati nella prima decade, la vostra intraprendenza vi ricompenserà con momenti indimenticabili e difficilmente le persone che amate tanto vi dimenticheranno. Tutto ciò che dovete fare è seguire l’istinto.

Previsioni astrologiche del 22 dicembre per i single: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Leone – Le stelle hanno deciso di trattarvi con gentilezza, quindi, questo vi conforta perché stanno per arrivare tempi migliori.

Quelli della prima decade si batteranno sul ring infuocato dell’amore, vivendo avventure davvero memorabili. L'Oroscopo vi suggerisce di invitare fuori la persona che vi è sempre piaciuta.

Vergine – Le decisioni importanti devono essere prese con calma. In questa giornata vi sentirete a un punto di svolta e i vostri amici non potranno darvi una mano. Dovete rinunciare ai vostri spazi e cambiare appartamento? La decisione spetta solo a voi. I nati nella prima decade saranno stufi della solitudine e giureranno di trovare qualcuno che li ami davvero. Che siano sinceri o meno non è irrilevante.

Bilancia – Ancora una volta dovete fare le cose da soli. La vita da single è dura, ancora di più se il vostro cuore non vuole stare più da solo.

Per voi della terza decade, cresce il desiderio di programmare la vostra vita insieme all’anima gemella per costruire qualcosa di solido e duraturo. Iniziate a guardarvi intorno.

Scorpione – Avete sbagliato a fidarvi dei vostri amici. Ricordate solo che ‘tutto è lecito in amore e in guerra’. Se siete della seconda decade, esprimete liberamente i vostri sentimenti alla persona che vi piace tanto, magari potreste scoprire di essere ricambiati.

La giornata dei single secondo l'oroscopo del 22 dicembre: Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario – Se c’è un segno che coltiva nemici, è il vostro. In questa giornata fareste meglio a non giocare con le emozioni degli altri e l'oroscopo vi suggerisce moderazione.

Se appartenete alla seconda decade, la passione che si nasconde in voi farà capolino e allora sarà molto difficile dominarla. In ogni caso, non ce ne sarà bisogno: sarà davvero gradita.

Capricorno – Passerete la maggior parte della giornata a lamentarvi delle opportunità perdute. Se continuate così, cederete alla negatività. Voi della seconda decade, mostrate le qualità che possedete e chissà quante persone potrebbero perdere la testa per voi. Le stelle prevedono incontri infuocati.

Acquario – Siete molto concentrati sul lavoro e cercherete di dimenticare le questioni sentimentali, ma vi renderete conto che non ne vale la pena. Quelli della seconda decade sentono l’irresistibile voglia di divertirsi in maniera sfrenata.

Le stelle li incoraggiano.

Pesci – Il vostro amore per il rischio vi ha gettato tra le braccia di qualcuno poco adatto. Scappate, siete ancora in tempo. Se appartenete alla seconda decade, dovete fare attenzione poiché sono in programma incontri pericolosi con Cancro e Acquario. Evitate polemiche accese. I vostri sogni non si avvereranno in questo periodo, tuttavia, vedendovi così abbattuti, le stelle potrebbero dispiacersi per voi e fare qualcosa al riguardo.