L'oroscopo di mercoledì 28 dicembre è ricco di sorprese. Le previsioni astrologiche hanno molte novità da svelare, in particolare ci sarà grande attenzione verso la vita lavorativa, romantica e sociale dei segni zodiacali. Alcuni di loro saranno davvero intraprendenti, mentre altri saranno schivi con il partner.

Ecco tutti i dettagli dell'oroscopo del 28 dicembre.

Previsioni astrologiche di mercoledì 28 dicembre: dall'Ariete al Cancro

Ariete: vivrete una giornata serena. Non vi porrete molte domande sul rapporto di coppia perché vorrete solo godere del tempo da passare insieme.

Un amico potrebbe avere un obiezione da farvi. La vostra reazione sarà importante. Attenzione a non rispondere in modo troppo impulsivo.

Toro: la giornata sarà piuttosto altalenante. Ci saranno alti e bassi dal punto di vista lavorativo. Non riuscirete a parlare apertamente con il partner perché lo stress monopolizzerà le vostre emozioni. Sarà fondamentale trovare la strategia giusta per superare questo difficile momento.

Gemelli: il lavoro vi darà tante soddisfazioni, mentre sarete carenti dal punto di vista sentimentale. Andrete alla ricerca dell'anima gemella, cercando di trovare la persona giusta a voi. In amicizia, al contrario, potrete contare sulla presenza di molte persone. Esse saranno destinate anche ad aumentare.

Cancro: sarete dolci con il partner e generosi con la famiglia. Darete molta importanza alle persone, mentre vi curerete poco dei beni materiali. Non vedrete l'ora di compiere qualche buona azione per aiutare gli altri. Inoltre, terrete in grande in considerazione il vostro tempo libero.

Oroscopo del giorno 28 dicembre: dal Leone allo Scorpione

Leone: sarete pronti ad affrontare la giornata con entusiasmo e ottimismo. Prenderete in grande considerazione la programmazione quotidiana perché saprete che una buona gestione del tempo sarà l'unico modo per raggiungere i risultati desiderati. Non disdegnerete le passeggiate con gli amici o con il partner.

Vergine: analizzerete con cura le situazioni. Non vi piacerà fermarvi agli aspetti più superficiali. Scaverete nel cuore delle persone, cercando di comprendere i loro veri caratteri. Da alcune rimarrete piacevolmente sorpresi, mentre altre vi lasceranno con l'amaro in bocca. Ci saranno novità anche in amore.

Bilancia: sarà una giornata un po' problematica per voi. Inizierete a mettere in discussioni vecchi rapporti di amicizia che, per voi, sono sempre stati importanti. Avrete un po' paura di compiere la vostra mossa. Le previsioni astrologiche vi consigliano di non avere fretta e di rispettare tutte le tappe.

Scorpione: sarete motivati e attivi. Qualche piccolo inconveniente potrebbe farvi perdere del tempo prezioso, ma non vi arrenderete.

Riuscirete sempre a escogitare una nuova strategia da utilizzare. Il lavoro vi darà molte soddisfazioni, soprattutto durante le prime ore della giornata del 28 dicembre.

Previsioni zodiacali del 28 dicembre: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: non vi prenderete abbastanza cura delle persone care. Avrete così tanti impegni da portare a termine da non riuscire a pensare ad altro. Questo potrebbe crearvi qualche problema, soprattutto nel rapporto di coppia. Il partner inizierà ad apparire schivo e poco propenso alla collaborazione.

Capricorno: non sarete interessati ai rapporti sentimentali. Preferirete prendervi una pausa, almeno per un po'. La solitudine non vi spaventerà perché potrete contare sulla vostra famiglia e su un vasto gruppo di amici.

Le previsioni astrologiche del giorno, però, vi consigliano di non alzare delle barriere.

Acquario: non userete le parole nel modo corretto. Tenderete a esprimere i concetti in modo confusionario, rischiando di ferire le persone care. Il partner, in particolare, rimarrà particolarmente sconvolto da determinate esternazioni. La cosa migliore sarà cercare di recuperare subito il dialogo.

Pesci: vi sentirete un po' disorientati. Il ritorno sul posto di lavoro, infatti, vi farà sentire più stanchi del solito. Avrete bisogno di un po' di tempo per recuperare le vostre vecchie abitudini. Per fortuna, potrete contare sul favore delle stelle, particolarmente presente in ambito sentimentale.