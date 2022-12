Sabato 7 e domenica 8 gennaio troviamo sul piano astrale la Luna transitare nel segno del Leone, mentre Saturno insieme a Venere risiederanno sui gradi dell'Acquario. Plutone, il Sole e Mercurio, invece, protrarranno il moto in Capricorno, così come Giove resterà stabile nel domicilio dell'Ariete. Nettuno, intanto, continuerà il transito in Pesci come Marte proseguirà l'anello di sosta in Gemelli. Urano assieme al Nodo Nord, infine, stazioneranno nel segno del Toro.

Oroscopo del weekend favorevole per Leone e Sagittario, meno entusiasmante per Gemelli e Acquario.

Sul podio

1° posto Sagittario: focosi. La fiammella della passionalità parrà riaccendersi in coppia per i nati Sagittario in questo weekend, con gli arcieri che riusciranno anche abilmente a dribblare le scomode domande dell'amato bene scongiurando controproducenti attriti.

2° posto Cancro: intrepidi. Il latente timore dei giorni scorsi, complice il Plenilunio nel segno in onda giovedì, potrebbe lasciare spazio a una rinnovata versione comportamentale per i nati Cancro in queste due giornate di gennaio, restyling che profumerà di maggiore intraprendenza e coraggio.

3° posto Leone: lucidi. L'agiatezza cerebrale avrà buone chance di essere la freccia in più nella faretra mentale dei felini, specialmente nella giornata che chiuderà la settimana dove si dimostreranno anche degli ottimi oratori oltremodo persuasivi.

I mezzani

4° posto Ariete: attenti in amore. I desideri e le esigenze del partner, ancor più da sabato sera in poi, sembreranno diventare il focus dei nati Ariete, i quali si riveleranno particolarmente attenti in coppia ma anche nelle faccende affettive in generale.

5° posto Capricorno: determinati. Un mix di tenacia e cocciutaggine potrebbe descrivere appieno il mood di casa Capricorno in queste giornate d'inizio 2023, determinazione condita da un pizzico di testardaggine che li aiuterà non poco a raggiungere anzitempo i loro obiettivi.

6° posto Bilancia: pazienti. Le scaramucce di un figlio, i capricci di un'amica o le bugie della dolce metà verranno presumibilmente perdonate all'istante in questo weekend dai nati Bilancia, col segno Cardinale che si dimostrerà parecchio paziente verso chi vuol bene.

7° posto Scorpione: promesse da mantenere. I nati Scorpione, nel corso del 7 e 8 gennaio, potrebbero ritrovarsi a dover tenere fede a una promessa fatta tempo addietro, probabilmente alla prole che non ne vorrà sentire di impegni improrogabili che attendo il segno Fisso.

8° posto Toro: sbadati. Weekend che vedrà, c'è da scommetterci, il primo segno di Terra decisamente poco attento a ciò che farà, mettendo in campo una dose di sbadataggine tale che sarebbe meglio evitasse qualsiasi impegno gravoso.

9° posto Pesci: pile scariche. Alla stregua di un ingranaggio poco oleato, i nati Pesci sembreranno faticare parecchio a rimboccarsi le maniche nelle quarantotto ore in questione, col corpo che reclamerà a gran voce una pausa e il parterre astrale suggerisce di dargli ascolto.

Ultime posizioni

10° posto Gemelli: puntare il dito. Ciò che potrebbe risultare complicato ai nati Gemelli, ancor più ai primi due decani, sarà assumersi le loro responsabilità, quindi il segno d'Aria preferirà cercare un capro espiatorio continuando a mettere la testa sotto la sabbia.

11° posto Acquario: titubanti. I momenti di spaesamento e indecisione saranno presumibilmente i protagonisti indesiderati della giornata domenicale, durante la quale i nati Acquario saranno chiamati a procrastinare qualsiasi scelta in ballo.

12° posto Vergine: imbarazzati. Il ménage amoroso di casa Vergine, in queste due giornate di gennaio, avrà ottime possibilità di nascondere delle insidie da non sottovalutare, come degli equivoci che daranno adito a dei forti momenti d'imbarazzo in coppia.