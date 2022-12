Secondo l'oroscopo del 28 dicembre 2022, i single dell’Ariete che sognano l’amore eterno dovrebbero sfruttare le stelle di questo periodo per cercare l’anima gemella. Per i cuori solitari della Bilancia, invece, non è il periodo giusto per confessare i propri sentimenti alla persona amata. Per via delle stelle ostili, per i nati in Pesci si prospetta un periodo di indecisione. A seguire le previsioni degli astri dedicate alla giornata di mercoledì 28 dicembre e rivolte a tutti i single dei 12 segni zodiacali.

L'oroscopo dell'amore per i single, giorno 28 dicembre: Ariete, Toro, Gemelli

Ariete – Se vi piace l’idea di una relazione, le stelle sono dalla vostra parte. Sfruttate al massimo questo e prendete qualche rischio in più. Se state cercando l’anima gemella, fatelo. Siate audaci. I nati nella seconda decade che vogliono conoscere nuove persone, non devono rifiutare un invito interessante.

Toro – In questa giornata i vostri sentimenti prenderanno il sopravvento e le delusioni del passato si trasformeranno in un bel lungo pianto. Se siete nati nella seconda decade, aspettatevi di servirvi delusi dal vostro nuovo partner Acquario. Restare chiusi in casa significa cedere alla tristezza. Provate a uscire con gli amici e organizzate qualcosa di divertente.

Gemelli – Aspettatevi qualche tentazione negata, obiettivi non realizzati, rimpianti e confusione. Questi sono pensieri tipici di un single. Solo pochi giorni fa, quelli nati nella seconda decade hanno giurato che non avrebbero mai ceduto alla tentazione di sposarsi e ora sembrano così confusi. Passerete la serata da soli, ma non è poi così male.

Potrete finalmente dedicare un po’ di tempo a voi stessi e alle vostre passioni, senza interruzioni.

Cancro – Se riuscirete a mantenere la calma, le persone saranno stregate da voi e dovrete giocare le vostre carte della pacatezza e della moderazione. Se siete della terza decade, fate attenzione a non usare parole offensive: controllate la vostra impulsività e mantenete la calma se la situazione si fa difficile.

Previsioni astrologiche di mercoledì 28 dicembre per i single: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Leone – La libertà è buona finché è desiderata, ma diventa dolorosa quando avete bisogno di una spalla su cui piangere. Non disperatevi, tempi migliori stanno arrivando. Le cose non vanno molto lisce per quelli della prima decade ma la situazione migliorerà presto con un appuntamento galante. Sarete molto loquaci e questo migliorerà il rapporto con la persona che vi piace tanto.

Vergine – Le stelle pettegole stanno diffondendo la voce che state cercando il vero amore. Se è così, forse non volete scendere a compromessi. Quelli della terza decade si sentiranno irrequieti e non sapranno cosa vogliono ma desidereranno qualcosa di nuovo e nuove emozioni.

Le stelle vi consigliano di osare, non lasciate che il desiderio d’amore vi consumi, vi renda malinconici e inclini all’ira.

Bilancia – Se siete attratti da qualcuno in particolare, non è il momento di rivelarglielo. Le stelle non vi aiuteranno a comunicare chiaramente e potreste rovinare tutto. Voi della seconda decade farete molti incontri fortunati in questi ultimi giorni di dicembre. Non sprecate nessuna opportunità che potrebbe portare a nuove storie d’amore interessanti.

Scorpione – Se avete deciso di rifiutare la solitudine, provate a socializzare un po’. Passate troppo tempo con i vostri animali domestici e guardate troppa tv. Quelli della seconda decade si renderanno conto che le stelle hanno un grande futuro per loro.

I vostri amici sembrano un po’ piatti, quindi suggerite un posto alla moda dove andare. Se non funziona, noleggiate un film.

La giornata dei single secondo l'oroscopo del 28 dicembre: Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario – Siete tristi e avete voglia di andare da uno psicologo. L'Oroscopo prevede una giornata di azione e questo vi farà smettere di essere così malinconici. Per i nati nella prima decade, trovare stabilità in un rapporto amoroso è davvero importante. Se non avete ancora trovato qualcuno che vi renda felice, è ora di farlo. Le stelle sono con voi.

Capricorno – Un po’di giardinaggio, preparare un delizioso pranzo, rilassarsi davanti alla tv, ecco alcune attività che renderanno la vostra giornata meno malinconica.

I nati nella terza decade possono aspettarsi una fase positiva sentimentalmente parlando e si sentiranno finalmente sereni. Nel corso della serata, potreste sentirvi soli, come se tutti vi avessero abbandonato, vorrete affetto e comprensione. Tuttavia, le stelle non permetteranno che accada.

Acquario – Dopo tante delusioni, ecco finalmente una giornata da godere. Avrete tante possibilità di fare nuove conoscenze e amicizie interessanti e magari anche andare oltre il corteggiamento. Per quelli della terza decade, le prospettive di un incontro caldo sono molto promettenti. Potrete finalmente dare sfogo alla vostra sensualità senza troppe inibizioni.

Pesci – Non aspettatevi alcun aiuto dalle stelle, poiché sono particolarmente ostili nelle questioni di cuore.

State attraversando un momento di indecisione. Se siete nati nella prima decade e vi sentite stanchi della vita di tutti i giorni, non c’è niente di meglio che programmare una vacanza molto, molto lontano. Magari a Parigi! Viaggiare per il mondo da soli ha i suoi vantaggi.