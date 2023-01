Lunedì 23 gennaio troviamo sul piano astrale la Luna, il Sole, Venere e Saturno transitare nel segno dell'Acquario, mentre Nettuno sosterà sui gradi dei Pesci. Giove, invece, proseguirà l'orbita in Ariete, così come il Nodo Nord assieme a Urano resteranno stabili in Toro. Marte, infine, continuerà l'anello di sosta in Gemelli come Plutone protrarrà il moto in Capricorno.

Oroscopo del 23 gennaio favorevole per Acquario e Gemelli, meno entusiasmante per Pesci e Leone.

Sul podio

1° posto Gemelli: ambiziosi. Spinti dal sostegno marziale nonché dei satelliti, i nati Gemelli parranno essere più ambiziosi che mai nella giornata inaugurale della settimana, col segno Mobile che metterà a segno qualche ottimo colpo in grado di fargli salire uno scalino in più verso la scalata al successo.

2° posto Bilancia: determinati. Se il lunedì di casa Bilancia fosse un proverbio sarebbe senz'altro "Battere il ferro finché è caldo", in quanto i nativi potrebbero risultare determinati a trarre il massimo profitto da una persona o una circostanza favorevole, decidendo di continuare a comportarsi come hanno fatto sinora nei riguardi della stessa.

3° posto Acquario: cambio look. La stella a otto punte ingaggerà un flirt col pianeta rosso e ciò farà probabilmente sì che nei nati Acquario, durante il 23 gennaio, maturi la viscerale voglia di cambiare qualcosa dal punto di vista estetico.

I mezzani

4° posto Ariete: sfizi. Concedersi uno strappo alla regola, probabilmente di natura culinaria, sarà il possibile sfizio che vorranno permettersi i nati Ariete questo lunedì, capriccio che non sarà affatto fonte di pentimento.

5° posto Sagittario: briosi. La settimana inizierà, con buona probabilità, con gli arcieri che saranno l'anima della festa ovunque andranno, ancor più nella sfera amicale dove risulteranno più spassosi che mai.

6° posto Scorpione: attendisti. Considerando le frequenze planetarie non troppo esaltanti in onda condite dagli ultimi sgoccioli del Novilunio in Acquario, i nati Scorpione si renderanno probabilmente conto che sarà meglio rimandare manovre espansionistiche a giornate più possibiliste.

7° posto Toro: cercasi alleati. Per godere dei frutti migliori del lunedì in questione, il primo segno Fisso parrà accorgersi che stringere nuove proficue collaborazioni sarà una mossa saggia e lungimirante da mettere in atto.

8° posto Cancro: a rilento. Semaforo acceso sul giallo per li vicende lavorative di casa Cancro, coi nativi che dovranno fare i conti con qualche contrattempo che rallenterà considerevolmente il loro ruolino di marcia.

9° posto Vergine: omissioni. Pur di non ferire una persona alla quale vogliono bene, i nati Vergine in queste ventiquattro ore potrebbero preferire omettere alla stessa una scomoda verità, decisione che non si rivelerà molto oculata.

Ultime posizioni

10° posto Pesci: dubbiosi. Qualcosa sul fronte amoroso sembrerà non quadrare agli occhi dei nati sotto il segno dei Pesci, ma tale sensazione nativa sarà soltanto frutto delle ingannevoli posizioni planetarie che appanneranno la loro capacità percettiva.

11° posto Capricorno: in pausa. Le effemeridi del 23 gennaio consiglieranno, c'è da scommetterci, ai nati Capricorno di ritagliarsi del tempo per loro stessi e, come piacevole conseguenze, mettere in stand-by tutto il resto.

12° posto Leone: amore flop. Giornata da prendere con le pinze nel ménage sentimentale per i nati Leone, i quali dovranno rapportarsi a un probabile deficit comunicativo che produrrà equivoci e dissidi non indifferenti in coppia.