L'oroscopo della giornata di domenica 23 gennaio vedrà la Luna cambiare segno zodiacale, spostandosi nel segno della Bilancia, che sarà un po’ più fortunata in amore, mentre questo cielo continuerà a portare fortuna e occasioni ai nativi del Toro. Per il Capricorno arriveranno delle difficoltà in amore, seppur momentanee, mentre il Leone godrà di una discreta intesa di coppia.

Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di domenica 23 gennaio.

Previsioni oroscopo domenica 23 gennaio 2022 segno per segno

Ariete: la settimana purtroppo non si chiuderà al meglio per voi nativi del segno, colpa della Luna in opposizione.

Le prossime giornate potrebbero non essere granché dunque, considerando inoltre la presenza negativa di Venere. Single oppure no, sfruttate questo tempo per voi stessi, e per capire cosa potete fare per riprendervi da questa situazione. Nel lavoro invece sarete piuttosto abili, grazie a energie e risorse che Marte e Mercurio vi metteranno a disposizione. Voto - 6️⃣

Toro: con un cielo come questo potrete contrare ancora una volta su momenti fortunati e tante occasioni secondo l'oroscopo della giornata di domenica 23 gennaio. Single oppure no dunque, cogliete l'attimo e sfruttate tutte le risorse che avrete a disposizione. In ambito lavorativo forse potreste essere a corto di idee, dunque per il momento concentratevi sui progetti in corso, dove vi sentirete più ferrati.

Voto - 8️⃣

Gemelli: vita sentimentale che tornerà a splendere da questa domenica grazie alla Luna in trigono. La vostra relazione di coppia prenderà la giusta direzione, e toccherà a voi procedere su questa strada. Se siete single potreste anche decidere di lasciarvi andare e aprirvi. In ambito lavorativo state andando discretamente bene grazie a Mercurio, anche se vi piacerebbe poter fare di più.

Voto - 8️⃣

Cancro: con la Luna e Venere in cattivo aspetto, questa crisi non sembra avere una fine. Vi state quasi abituando a questa situazione poco soddisfacente. Ebbene, sarebbe il caso di fare qualcosa, anche se questo cielo sembra impedirvelo. Single oppure no, non avete nulla da perdere, dunque provate a risalire la china a modo vostro.

In ambito lavorativo forse non ci saranno grandi novità, ma i vostri progetti procederanno comunque abbastanza bene. Voto - 6️⃣

Leone: questa Luna spesso in buon aspetto sta portando tanti benefici nella vostra vita sentimentale. Potrete contare su un'ottima intesa di coppia, che vi metterà voglia di fare qualcosa di unico per il partner. Se siete single con il vostro ottimismo e la vostra simpatia potreste riuscire a fare nuove e interessanti conoscenze. Ci sarà più stabilità anche sul posto di lavoro, ma non è ancora il momento di fare il passo più lungo della gamba. Voto - 8️⃣

Vergine: la Luna se ne va, ma a rendere serena e romantica la vostra relazione di coppia sarà Venere in trigono dal segno del Capricorno.

Se siete single è arrivato il momento di pensare alla vostra felicità. Sul posto di lavoro Marte in quadratura vi toglie energie e voglia di fare, ciò nonostante sarà molto importante in questa giornata riuscire a portare a termine i vostri progetti. Voto - 7️⃣

Bilancia: in quest'ultima giornata della settimana arriverà la Luna a farvi compagnia a darvi una mano con la vostra vita sentimentale. La vostra relazione di coppia non è niente di che al momento, e proprio per questo dovrete sfruttare la buona posizione dell'astro argenteo per renderla più movimentata. Se siete single dovrete lasciare indietro quelle persone che vogliono solo danneggiarvi. Sul fronte lavorativo Marte e Mercurio sono ancora favorevoli, e con un po’ d'impegno vedrete che arriveranno buoni risultati.

Voto - 7️⃣

Scorpione: la posizione favorevole di Giove renderà il vostro lavoro più movimentato e piacevole. Con un atteggiamento più ottimista da parte vostra inoltre, sarete in grado di fare piccoli, ma importanti passi avanti. In amore ci penserà Venere a portare stabilità e affetto. Single oppure no, riuscirete a essere adorabili agli occhi della persona che vi piace, soprattutto se siete nati nella prima decade. Voto - 9️⃣

Sagittario: sfera sentimentale che torna a essere soddisfacente secondo l'oroscopo della giornata di domenica 23 gennaio. La Luna torna a sostenervi, così come Venere. Single o meno dunque, riuscirete a far felice la persona che amate. In ambito lavorativo con Giove negativo non siete nella posizione migliore per progetti di più ampio respiro, ma con la giusta strategia e l'aiuto di Mercurio, questa giornata non sarà poi così male.

Voto - 7️⃣

Capricorno: come una secchiata d'acqua gelida, il fuoco dell'amore in voi si spegnerà, colpa della Luna che si troverà in quadratura. Potrebbero esserci delle difficoltà tra voi e il partner, ma per fortuna sarà qualcosa di passeggero, quindi siate pazienti. Se siete single difficilmente vi aprirete a nuove esperienze. Nel lavoro per fortuna continuerete a ottenere risultati discreti grazie in particolare a Giove e Urano. Voto - 6️⃣

Acquario: la Luna in trigono dal segno amico della Bilancia vi aiuterà a riscoprire una certa complicità con il partner, che farà sicuramente bene al vostro rapporto. Se siete single non cambiate per gli altri, per trovare l'amore, perché siete perfetti così.

Troverete sicuramente qualcuno in grado di amarvi così come siete. Nel lavoro Mercurio sta per lasciare momentaneamente il vostro cielo, dunque sfruttate fino alla fine la sua posizione. Voto - 8️⃣

Pesci: ora che la Luna non vi darà più fastidio, ritroverete la bussola in amore, tornando a amare al meglio la vostra anima gemella. Se siete single vi sentirete liberi, con la possibilità di fare tutto quello che volete. Per quanto riguarda il lavoro ci penseranno Giove e Urano a darvi una mano a portare avanti i vostri progetti. Voto - 8️⃣