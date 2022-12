Martedì 3 gennaio troviamo sul piano astrale la Luna insieme a Marte transitare nel segno dei Gemelli, mentre Venere assieme a Saturno risiederanno nell'orbita dell'Acquario. Plutone, il Sole e Mercurio, invece, protrarranno il moto in Capricorno, così come Nettuno resterà stabile nel domicilio dei Pesci. Urano assieme al Nodo Nord, in ultimo, proseguiranno il transito in Toro come Giove permarrà sui gradi dell'Ariete.

Oroscopo quotidiano favorevole per Gemelli e Acquario, meno benevolo per Bilancia e Sagittario.

Sul podio

1° posto Gemelli: audaci.

Semaforo acceso sul verde per i single di casa Gemelli, ma anche per coloro che vogliono virare su nuovi lidi sentimentali, in quanto i nativi saranno presumibilmente dotati di una spiccata audacia in fase di conoscenza affettiva, intraprendenza che gli permetterà di fare un'ottima impressione con le "prede" adocchiate.

2° posto Acquario: affabili. L'ammorbidimento caratteriale, figlio della congiunzione Venere-Saturno sui loro gradi, potrebbe consentire al quarto segno Fisso di divenire non soltanto maggiormente permissivo nei riguardi della prole, ma anche propenso a qualche piccolo compromesso col partner.

3° posto Capricorno: pedale sull'acceleratore. D'accordo che sulla carta il periodo festivo dovrebbe finire dopo l'Epifania, ma i nati Capricorno parranno non curarsene decidendo di pigiare sul pedale dell'acceleratore, professionalmente parlando, allo scopo di raggiungere agognati traguardi mentre la concorrenza è dormiente.

I mezzani

4° posto Vergine: schietti. La retrogradazione mercuriale nel loro Elemento da un lato e la dissonanza marziale dall'altro sembreranno spingere i nati Vergine a non avere peli sulla lingua questo martedì, specialmente la prima decade che sentirà l'esigenza di togliersi qualche sassolino dalla scarpa.

5° posto Toro: piaceri.

Le circostanze planetarie particolarmente benevole in onda questo giorno d'inizio 2023 avranno buone chance di permettere ai nati Toro di procrastinare ancora un po' il rientro in ufficio, al fine di dedicarsi a quelle attività rigeneranti che tanto gli piacciono.

6° posto Ariete: doverosi rifiuti. Il passaggio della Bianca Signora nell'undicesimo campo parrà riaccendere la voglia di imporsi nei nati Ariete, col segno Cardinale che questo martedì dirà qualche doveroso e rinfrancante "no" a chi non starà al proprio posto.

7° posto Leone: solitari. Più che un'indisposizione verso gli altri, l'eventuale voglia di starsene in disparte dei felini, nel corso del 2 gennaio, nascerà dalla propensione nativa a sistemare qualche faccenda insoluta legata alla casa, come un'opera manutentiva da portare a compimento.

8° posto Scorpione: amore sottotono. Martedì durante il quale i nati Scorpione potrebbero accorgersi che i pantaloni in coppia li porta la dolce metà, la quale prenderà le decisioni per entrambi, e tale presa di coscienza inizierà a stare stretta al segno d'Acqua.

9° posto Pesci: disattenti. Il tallone d'Achille di casa Pesci, ancor più della seconda decade, sarà presumibilmente la difficoltà nel riuscire a concentrarsi, deficit d'attenzione che si rivelerà tutt'altro che proficuo durante lo svolgimento delle mansioni lavorative.

Ultime posizioni

10° posto Sagittario: abbuffate. Nonostante non si festeggerà nessun evento in particolare, gli arcieri nelle ventiquattro ore in questione potrebbero faticare ad alzarsi da tavola e ciò comporterà un appesantimento fisico non indifferente.

11° posto Cancro: ipocondriaci. Gli sguardi torvi che si scambieranno il pianeta dei venti e l'astro dell'intelletto andranno, c'è da scommetterci, a stimolare la propensione dei nati Cancro a scorgere patologie e malessere laddove non ci saranno. Mood ipocondriaco che farà sorridere le persone care.

12° posto Bilancia: spendaccioni. Complice lo spendi e spandi tipico di questo periodo, i nati Bilancia potrebbero lasciarsi prendere un po' la mano e concedersi qualche sessione di shopping supplementare che metterà a rischio di bollino rosso il conto.