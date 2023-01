L’Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 30 gennaio. Sotto controllo i sei segni rappresentanti la seconda tranche zodiacale, quella per intenderci che va dalla Bilancia sino a Pesci. Vogliosi di conoscere il responso delle stelle in merito al primo giorno della nuova settimana?

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno 30 gennaio consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 30 gennaio, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★. Sta per prendere il via sotto i riflettori di buone stelle, soprattutto per quanto concerne il campo pratico, la settimana della Bilancia.

Affronterete con entusiasmo e ottimismo la quotidianità con un discreto equilibrio. Questo senz'altro vi permetterà di esprimervi al meglio e anche nel saper ben distribuire le vostre energie. Cercate comunque di badare a tutto e a tutti, con buona efficienza e tanta pazienza. Promuoverete altresì, ovviamente senza indugi, nuovi progetti. L'amore seguirà le onde nostalgiche di sensuali ricordi: sappiate comunque che acqua passata non macina più... Se single, esporrete con fermezza i vostri sentimenti: tenetevi in contatto con persone con le quali recentemente avete avuto sin dall'inizio un buon feeling.

Scorpione: ★★★★★. Le buone influenze astrali lasciano intravedere un evento gratificante.

Ti senti particolarmente attratto da quei compagni che stanno facendo il tuo stesso percorso di vita, e questo porta a una naturale selezione nell'entourage di amici di vecchia data. Anche gli slanci del cuore sono sollecitati dalle stelle che garantiscono serenità e benessere. Infatti, La vita sentimentale fluirà armoniosamente in un'accurata ricerca di piaceri mai provati.

Intuizioni folgoranti in arrivo: intense tenerezze per chi fosse già felicemente innamorato, mentre per i single potrebbero nascere rapporti facili, per lo più destinati a regalare felicità a lungo termine. Favoriti i viaggi, anche e soprattutto di lavoro o di studio. Presto arriverà un atteso chiarimento.

Sagittario: ★★★. L'oroscopo del 30 gennaio pone l'accento su di un periodo poco confortevole, per lo più impastato in un sottotono generalizzato.

In questi freddi giorni di fine gennaio, si farà vivo in tanti di voi un desiderio di metamorfosi, al punto di fantasticare se abbandonare tutto e tutti o continuare la solita vita di sempre. La razionalità vi terrà con i piedi per terra e questo è già una garanzia per non farvi commettere errori. Limitate il desiderio di primeggiare e non lasciatevi trascinare da strane idee: avranno poche possibilità di realizzazione in questa giornata scombinata. Qualche piccola stella tra le tante sarà a vostro favore nel lavoro. Suggerisce di lavorare in gruppo a un progetto che vi sta a cuore.

Oroscopo e stelle del 30 gennaio, le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★. Avrà la prerogativa di essere una buona giornata quella che sta per prendere forma.

Stelle dinamiche assicureranno notevole slancio nel portare avanti qualsiasi iniziativa. Il desiderio di avere di più dalla vita quotidiana si estenderà un po' in tutti i campi. Una metamorfosi, indispensabile per molti Capricorno, sarà probabilmente ben appoggiata dalla Luna in Gemelli. Se siete già in coppia fissa da tempo, lunedì e forse anche martedì potreste non essere troppo soddisfatti dell'andamento della vita sentimentale. Non affrontate di petto la situazione, ma aspettate che passi il momento no, se il caso. La sfera delle amicizie, invece, apparirà molto favorita: concedetevi il piacere di fare qualcosa di speciale con gli amici, vecchi e nuovi..

Acquario: ★★★★★. Giornata ideale per prendersi cura di forma, salute, bellezza, oppure per concedersi svaghi a fine periodo.

Essere in salute vi piace, come piace farsi belli, curare il proprio guardaroba e la forma fisica: quando vi sentite bene con voi stessi siete veramente affabili con tutti. Con Venere propizia potreste anche concedervi un cambio di look, oltre a cure estetiche di un certo spessore. Siate costanti nel frequentare una palestra, evitando di farvi intrappolare dalla pigrizia. Molto meglio andranno le cose anche riguardo la sfera famigliare, ambito in cui saprete dimostrarvi aperti e comprensivi. Vi organizzerete per il meglio soprattutto per ciò che riguarderà faccende in sospeso o sistemazioni da completare. Al lavoro potrete coltivare con successo nuovi interessi.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno, di lunedì 30 gennaio, pronostica a voi dei Pesci un ottimo periodo.

La Luna, che dal Toro questo lunedì si trasferisce nel segno dei Gemelli, vi parla d'amore con tante stelle pronte a dare una spinta alle vostre naturali aspettative sentimentali. La routine più che una nemica da combattere sarà un ricordo passato, soprattutto in alcune questioni amorose. Non rifiutate una proposta che arriverà dal partner, anche se in un primo momento potrebbe sembrarvi banale. Esprimete quella vostra buona gamma di emozioni cercando una maggiore complicità nel rapporto a due: potreste rimanere di stucco nel vedere quali effetti provocherete alla dolce metà. In campo pratico controllate con scrupolo le prossime uscite finanziarie.