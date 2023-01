L'oroscopo di domenica 29 gennaio ha in serbo tante sorprese. Le previsioni astrologiche sono pronte a svelare le principali novità della giornata. La vita sentimentale e quella sociale si mescoleranno tra loro per dare vita a un mix esplosivo. Alcuni segni zodiacali decideranno di godere del tempo libero, mentre altri non riusciranno a smettere di pensare al loro lavoro.

Ecco tutti i dettagli dell'oroscopo del 29 gennaio.

Oroscopo di domenica 29 gennaio

Ariete: non vi interesserete molto delle questioni lavorative del partner. Preferirete parlare del più e del meno.

Lo stress dei giorni precedenti, infatti, vi ha provocato emozioni contrastanti. Le previsioni astrologiche vi consigliano di provare a concentrarvi sui vostri hobby, soprattutto se di vecchia data.

Toro: crederete ciecamente nel partner. Gli ultimi gesti lo renderanno degno della vostra fiducia. Vivrete un rapporto sentimentale intenso, caratterizzato dall'affetto reciproco e dal desiderio di crescere insieme. L'incontro con la vostra famiglia sarà molto positivo. Una piccola sorpresa potrebbe farvi provare grandi emozioni.

Gemelli: sarete molto legati alla vostra quotidianità. Non vorrete cambiare abitudini perché crederete di aver trovato la strada giusta. Purtroppo, però, alcuni imprevisti vi costringeranno a prendere delle decisioni rapide.

Questo potrebbe sconvolgervi a livello emotivo. Gli amici vi resteranno accanto.

Cancro: la vita sentimentale non sarà rosa e fiori. Ci saranno degli inconvenienti che necessiteranno del vostro intervento. Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di non essere troppo duri con il partner. La cosa migliore sarà quella di lasciargli un po' di spazio: potrebbe sorprendervi.

Previsioni astrologiche del 29 gennaio

Leone: sarete di grande aiuto alle persone care. Le vostre parole infonderanno molto coraggio. Non sempre, però, vi sentirete all'altezza della situazione. A volte, vi convincerete di non volere determinate responsabilità. Le previsioni astrologiche vi consigliano di provare a fare qualcosa di divertente.

Vergine: avvertirete la mancanza del partner. La sua lontananza non sarà facile da affrontare. Rimanere a casa non vi sarà di aiuto. Al contrario, potreste provare a distrarvi con la compagnia degli amici. Saranno lieti di starvi accanto e di trasmettervi emozioni positive. Potreste anche sviluppare un nuovo punto di vista.

Bilancia: questa giornata inizierà in modo turbolento. Non riuscirete a evitare lo stress. Continuerete a pensare alle questioni lavorative e a temere di aver commesso degli errori. Le previsioni astrologiche vi consigliano di non tormentarvi: saranno paure inutili, legate solo al senso di insicurezza provato.

Scorpione: una parte di voi vorrà dare una seconda possibilità al partner.

La mente, però, vi suggerirà di andare avanti e di lasciarvi alle spalle le ultime discussioni. Sarà importante prendervi del tempo. Scelte affrettate e poco ragionate, infatti, potrebbero rappresentare solo una soluzione temporanea.

Previsioni zodiacali del 29 gennaio

Sagittario: i litigi non mancheranno. Le conversazioni in famiglia inizieranno ad assumere dei toni poco piacevoli. Avrete dei punti di vista molto diversi. Non sarà facile arrivare a un compromesso, soprattutto per alcune situazioni accadute in passato. Vorrete avere sempre l'ultima parola.

Capricorno: non smetterete di fidarvi degli amici. Essere circondati da persone care vi riempirà il cuore di gioia. Proverete a instaurare nuovi rapporti e ad approfondire conoscenze appena sbocciate.

Sarete soddisfatti di voi stessi, però, non tutti riusciranno a essere completamente sinceri.

Acquario: il lavoro vi terrà impegnati anche nel weekend. Sarà una lunga giornata, caratterizzata dalla quasi totale assenza di riposo. La vostra famiglia desidererà trascorrere un po' di tempo insieme a voi, però, per questa volta, sarete costretti a rinunciare e a rimandare le attività a un secondo momento.

Pesci: avrete a che fare con una persona molto arrogante. Non sarà facile mantenere il sangue freddo. Vorreste risponderle per le rime, ma l'idea di dare vita a una discussione non vi farà stare bene con voi stessi. Gli amici, al contrario, saranno pronti ad ascoltare i vostri sfoghi e a supportarvi.