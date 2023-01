Una nuova giornata prende il via per tutti i segni zodiacali. Approfondiamo le indicazioni astrologiche e l'oroscopo del 4 gennaio 2023 con le novità e i cambiamenti che arriveranno sia in amore che nel lavoro, dall'Ariete ai Pesci.

L'oroscopo del 4 gennaio

Ariete: in amore, con la Luna favorevole, vi è una buona energia. Alcuni in questo giornata vorranno portare avanti dei chiarimenti. Nel lavoro rispetto al passato ora le soluzioni saranno più semplici da raggiungere.

Toro: per i sentimenti con Venere dissonante saranno inevitabili alcuni conflitti, se c'è una persona che vi interessa potreste anche rimandare un incontro.

Nel lavoro alcune dispute saranno ancora presenti

Gemelli: a livello sentimentale, con la Luna nel segno, è un momento interessante. Nel lavoro fase che vi invita ad essere più attenti e a confrontarsi di più.

Cancro: in amore è meglio non stancarsi in questa giornata, perché qualche momento di disagio non mancherà e qualcosa potrebbe non andare come desiderate. A livello lavorativo le stelle sono dalla vostra parte e aiutano.

Leone: per i sentimenti è un momento in cui alcune coppie potranno recuperare, ma è comunque meglio stare attenti a qualche momento di confusione. Nel lavoro ci potrebbero essere dei ritardi anche dal punto di vista economico.

Vergine: in amore la giornata potrebbe portare a un conflitto, qualcosa potrebbe sfuggirvi.

Nel lavoro buone opportunità, portate avanti le vostre idee.

Bilancia: a livello amoroso la giornata permette di superare delle incertezze e porta dei miglioramenti, in particolare per coloro che aspettano una conferma. Nel lavoro diverse cose da fare, ma i buoni risultati non mancheranno.

Scorpione: in amore la giornata invita alla cautela dopo alcuni momenti vissuti in modo confuso.

Stabilità che comunque non manca. Nel lavoro mantenete la calma, in particolare nel pomeriggio.

Sagittario: a livello amoroso c'è la Luna in opposizione, che porta qualche discussione in più e qualche momento di stanchezza. Le emozioni comunque non mancheranno. Nel lavoro se c'è un discorso da affrontare alla fine ne uscirete vincenti.

Capricorno: per i sentimenti le tensioni aumenteranno in questa fase, cercate di essere più tranquilli. Le prossime giornate vi invitano a fare tutto con più calma. Nel lavoro non mancano le novità all'orizzonte, quindi in questo momento programmate qualcosa in vista del futuro.

Acquario: in amore la Luna favorevole vi aiuta a superare una fase delicata. Nel lavoro è un momento buono per ripartire e sviluppare nuove idee.

Pesci: in amore alcune giornate non sono andate come avreste voluto, ma da ora il recupero non mancherà. Nel lavoro tutte le scelte che farete ora saranno da gestire con il massimo impegno nelle prossime settimane.