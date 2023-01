L'oroscopo della settimana che va dal 23 al 29 gennaio vedrà il pianeta Venere lasciare il segno dell'Acquario in favore del segno dei Pesci, mentre Mercurio in quadratura all'Ariete continuerà a creare qualche rallentamento al lavoro. Il romanticismo tornerà a far parte della vita dei nativi Toro e Cancro, mentre l'umore dei nativi Leone tornerà lentamente a risalire. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della settimana, dal 23 al 29 gennaio.

Previsioni oroscopo dal 23 al 29 gennaio 2023 segno per segno

Ariete: anche se Venere cambierà segno zodiacale, la vostra vita sentimentale andrà avanti senza troppi problemi secondo l'oroscopo.

Certo, forse ci sarà un po’ di romanticismo in meno tra voi e il partner, ma potrete comunque sperare in un rapporto sereno e affiatato. Cercate solo di ingegnarvi un po’ di più per godere ancora di momenti sereni e romantici. Nel lavoro Mercurio vi rallenterà ancora, ma per fortuna Giove e Marte vi aiuteranno a gestire i vostri progetti al meglio delle vostre possibilità. Voto - 8️⃣

Toro: il romanticismo tornerà a far parte della vostra vita durante la prossima settimana. Da venerdì, il pianeta dell'amore sarà dalla vostra parte, e potrete dare nuovamente vita a un rapporto che non funzionava più così bene. Buone occasioni d'amore arriveranno soprattutto nel weekend. In ambito lavorativo Mercurio in trigono vi metterà a vostro agio con le vostre mansioni.

Potrete mettere insieme buoni risultati con il giusto impegno. Voto - 7️⃣

Gemelli: Venere sarà favorevole fino a giovedì in questa settimana. La vostra relazione di coppia potrebbe successivamente rallentare a causa di possibili malintesi o battibecchi. Meglio dunque non esagerare nel prossimo periodo. Per quanto riguarda il lavoro invece sarete ancora sulla cresta dell'onda grazie a queste stelle, che vi permetteranno di gestire al meglio le vostre mansioni.

Voto - 7️⃣

Cancro: previsioni astrali positive secondo l'oroscopo della prossima settimana. Il vostro stile di vita migliorerà, soprattutto in ambito amoroso grazie al pianeta Venere che riempirà di buoni sentimenti la vostra relazione di coppia. Se siete single potrebbero crearsi interessanti occasioni per dare vita a nuovi rapporti.

Nel lavoro avrete ancora a che fare con Mercurio in quadratura. Alcuni lavori continueranno infatti a subire rallentamenti. Voto - 7️⃣

Leone: il vostro umore tornerà lentamente a essere ottimista e positivo secondo l'oroscopo. A partire da venerdì, il pianeta Venere vi darà una tregua, e potrete ricostruire la vostra storia d'amore con il partner attraverso il dialogo e comprensione. Per quanto riguarda il campo professionale sarete più flessibili e dinamici, cercando di cogliere le occasioni che arriveranno. Voto - 8️⃣

Vergine: i buoni sentimenti tra voi e il partner continueranno a esserci fino alla giornata di giovedì. Successivamente Venere si sposterà in opposizione, e farete più fatica a esternare le vostre emozioni.

Per vivere un rapporto affiatato, oltre al puro romanticismo, dovrete anche dimostrare comprensione e il giusto interesse nei confronti della persona che amate. Nel lavoro alcune operazioni finanziarie potrebbero rivelarsi proficue, e con Mercurio in trigono saprete come gestire i vostri affari. Voto - 7️⃣

Bilancia: sfera sentimentale stabile per voi nonostante i prossimi cambiamenti astrali. Single oppure no, il vostro atteggiamento da romanticone e innamorato al tempo stesso vi permetterà ancora di fare colpo, soprattutto se siete nati nella prima decade. Per quanto riguarda il lavoro invece dovrete sapervi reinventare, e sfruttare tutte le vostre potenzialità per poter mettere insieme dei progetti davvero validi.

Voto - 8️⃣

Scorpione: sarà una settimana in risalita per voi nativi del segno. Da venerdì, il pianeta Venere vi aiuterà a recuperare terreno in amore, anche se la ripresa sarà lunga considerato che la Luna inizialmente porterà ancora qualche problema tra voi e la vostra fiamma. In ambito professionale arriveranno discreti successi grazie a Mercurio, ma sappiate che con un po’ d'impegno e volontà in più, potreste ambire più in alto. Voto - 7️⃣

Sagittario: dopo un lungo periodo pieno di bei sentimenti tra voi e il partner, adesso dovrete affrontare l'altra faccia della medaglia. Secondo l'oroscopo della prossima settimana, Venere si sposterà in quadratura dal segno dei Pesci, e potreste reagire con rabbia o impulso in certi momenti.

Nel lavoro la comunicazione con i colleghi funzionerà molto bene, merito anche di Giove favorevole, ciò nonostante non dovrete essere l'individuo che lavora di meno all'interno del vostro gruppo. Voto - 6️⃣

Capricorno: questo cielo si muoverà a vostro favore durante la prossima settimana secondo l'oroscopo. Venere si troverà in sestile dal segno dei Pesci, e potrete nuovamente spingere sull'acceleratore per poter godere al meglio della vostra vita sentimentale, cuori solitari oppure no. Attenzione però tra le giornate di mercoledì e giovedì, quando la Luna sarà in quadratura. In ambito lavorativo Mercurio sarà ancora dalla vostra parte, ma attenzione a Giove che potrebbe essere causa di risultati sotto le aspettative.

Urano infine favorirà i progetti a lungo termine. Voto - 8️⃣

Acquario: il pianeta Venere lascerà il vostro cielo questa settimana, ciò nonostante potrete ancora godere di una relazione di coppia piacevole e affiatata. Questo cambiamento astrale però, potrebbe disorientarvi un po’ nel fine settimana, colpa anche della Luna che sarà in quadratura dal segno del Toro. Nessun problema invece sul fronte professionale grazie a queste stelle. Energie e voglia di fare non mancheranno, e vi permetteranno di centrare importanti successi. Voto - 8️⃣

Pesci: preparatevi a godere di una storia d'amore intesa nel prossimo periodo ora che Venere sosterà nel vostro cielo. Per voi single potrebbe finalmente arrivare l'amore, forse in modo particolare, magari incontrando una vostra vecchia fiamma.

Se invece siete già impegnati, avrete modo di consolidare il legame che vi unisce al partner. Nel lavoro avrete buone idee e sarete ben organizzati, ma dovrete anche avere abbastanza forza di volontà e non perdere tempo considerato Marte in quadratura. Voto - 9️⃣