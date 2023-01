L'Oroscopo della settimana dal 9 al 15 gennaio 2023 è pronto a dare consigli e fare previsioni in merito ai prossimi sette giorni in calendario. In valutazione la seconda settimana di gennaio, messa a confronto con i segni della prima sestina, ossia Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

La Luna in Vergine martedì 10 gennaio darà inizio al tour settimanale entrando in un segno di Terra. Venerdì 13 gennaio vedrà il passaggio della Luna in Bilancia. Poi la settimana si chiuderà con l'ingresso della Luna in Scorpione prevista domenica 15 gennaio.

Approfondiamo il discorso iniziando a svelare l'oroscopo settimanale 9-15 gennaio segno per segno e conoscere la scaletta con le stelline da lunedì a domenica.

Astrologia e stelle della settimana per Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete: voto 7. Per voi la settimana inizierà a farsi interessante da mercoledì, prima di allora le stelle non saranno abbastanza importanti e influenti sul vostro segno. La Luna brillerà orgogliosa e amica dell’Ariete suggerendovi la possibilità e la necessità di vivere qualcosa di bello, piacevole, divertente. Ma Saturno indica che qualcuno potrebbe impedirvelo (che guastafeste!) con buona pace delle vostre migliori intenzioni. Ma niente panico: nel fine settimana Marte compirà ottimi aspetti al Sole e a Mercurio, segnale che indica una vostra personalissima, quanto fortunata, rivincita nei confronti di ciò che vi avrà ostacolato.

A voi l’ultima parola, a voi le cose che vi piacciono.

La classifica della settimana per il segno dell'Ariete:

mercoledì 11 gennaio; ★★★★★ giovedì 12 e venerdì 13;

★★★★ martedì 10 e sabato 14;

★★★ lunedì 9 gennaio;

★★ domenica 15 gennaio.

♉ Toro: voto 7. La settimana che sta per iniziare ha tutta l’aria di piacervi.

Il fatto è che, finalmente, il partner sembra capire e condividere, con voi, un certo bisogno di originalità, di rottura con le abitudini e le energie più solite e usuali di cambiamento. Preparatevi a poter respirare aria fresca e coltivare un sacrosanto ottimismo. Il momento promette di portarvi grandi energie, nuovo salutare entusiasmo e voglia di fare.

Indaffarati e in buona compagnia, martedì e mercoledì molti Toro sfideranno sfideranno la sorte e le solite intemperie astrologiche. Primi segnali di cambiamento e di rinnovamento che saranno poi confermati tra non molto.

La classifica della settimana per il segno del Toro:

giovedì 12 gennaio; ★★★★★ martedì 10 e mercoledì 11;

★★★★ lunedì 9 e venerdì 13;

★★★ sabato 14 gennaio;

★★ domenica 15 gennaio.

♊ Gemelli: voto 8. La settimana sembra iniziare nel migliore dei modi possibili per i Gemelli. Luna e Giove, forti e innamorati l’uno dell’altra, saranno gli artefici di un buonissimo tono, di tanto prezioso ottimismo e entusiasmo che sapranno farvi imboccare, in maniera vincente, le prossime giornate.

In più Mercurio saprà creare la giusta intesa tra voi e chi vi ascolta, in casa, al lavoro, con le persone alle quali più tenete. La vostra energia sarà contagiosa, come il vostro sorriso. Concludere in bellezza sabato e domenica, grazie alla Luna che domenica splenderà in Scorpione, un fenomeno che saprà farvi ancora brillare agli occhi di coloro che vi amano e che hanno bisogno di voi.

La classifica della settimana per il segno dei gemelli:

sabato 14 gennaio; ★★★★★ giovedì 12, venerdì 13 e domenica 15;

★★★★ mercoledì 11 gennaio;

★★★ martedì 10 gennaio;

★★ lunedì 9 gennaio.

Oroscopo e stelline settimanali per Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro: voto 5. Il vostro problema sarà sempre lo stesso: la fretta del cuore e della mente.

Il periodo porterà con sé smarrimento ma anche grande forza mentale e intellettiva. Intanto, chi vive accanto a voi, sembrerà vivere in uno stato di grande e profondo benessere che, però, usate per distaccarvi dalla realtà e per distrarvi. La cosa non vi piace e vi renderà particolarmente nervosi mercoledì, quando le energie del Sole si opporranno a quelle di un Marte problematico rendendovi davvero poco diplomatici e comprensivi. Non vi resta che autogestirvi, fare da soli le cose che più vi piacciono e vi appassionano; se poi gli altri vorranno unirsi tanto meglio, voi intanto non perdetevi le occasioni.

La classifica della settimana per il segno del Cancro:

★★★★★ lunedì 9 gennaio;

★★★★ martedì 10, sabato 14 e domenica 15;

★★★ mercoledì 11 e venerdì;

★★ giovedì 12 gennaio.

♌ Leone: voto 6.

Non sarà esattamente la settimana più tranquilla dell’anno, proprio no. Perché il Sole, forte e luminoso, si troverà a compiere una lunga serie di aspetti importanti che manterranno molto alta la tensione astrologica del segno. Un imprevisto, un fatto inaspettato (o forse no) ostacolerà i vostri progetti giovedì, e la cosa potrebbe non piacervi. Così vi armerete e cercherete di reagire allo stato delle cose, ma attenti: qualcuno vigilerà e non vi consentirà grandi voli pindarici, insomma tenete sempre d’occhio la velocità del vostro fare. Poi, nel fine settimana, la Luna giungerà nel segno dello Scorpione portando con sé intuito, agilità, capacità di capire al volo fatti e situazioni per reagire sempre in modo utile e intelligente.

Meglio così!

La classifica della settimana per il segno del Leone:

★★★★★ lunedì 9 e martedì 10;

★★★★ mercoledì 11, sabato 14 e domenica 15;

★★★ giovedì 12 gennaio;

★★ venerdì 13 gennaio.

♍ Vergine: voto 9. Una settimana che promette di essere benevola con l’amore e le relazioni, complessa con il lavoro e l’impegno. Andiamo con ordine. Mercurio saprà rendere facile e spontaneo il rapporto con le persone più importanti, i suoi movimenti faranno si che voi possiate spiegarvi e condividere sospetti, idee e percezioni importanti. E da ciò nascerà la possibilità di migliorare il tono vivere insieme e dello scambio. Meno facile invece il rapporto con Venere, con la quale Saturno si scontrerà molto presto: potreste lasciare sul posto di lavoro pensieri e preoccupazioni.

Eppure Marte indica che state già investendo sufficienti forze e energie in ciò che fate, non sarà certo il caso di esagerare.

La classifica della settimana per il segno della Vergine:

martedì 12 gennaio (Luna e Vergine); ★★★★★ mercoledì 11, venerdì 13 e sabato 14;

★★★★ lunedì 9 e giovedì 12;

★★★ domenica 15 gennaio.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo della settimana e la classifica finale.