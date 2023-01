Il nuovo anno è iniziato: approfondiamo ora i cambiamenti astrali e previsioni dell'oroscopo per la settimana dal 9 al 15 gennaio.

Questi sette giorni si prospettano finalmente intrisi di relax e serenità per il segno dell'Ariete, mentre saranno invece un po' turbolenti, specialmente per quanto riguarda le relazioni interpersonali, per la Bilancia. Chi è nato sotto al segno dei Pesci, invece, si ritroverà di fronte a un bivio, confuso e indeciso in merito a una scelta da intraprendere. La nuova settimana si palesa ottimale per il Cancro, pronto ad apportare grandi cambiamenti nella propria vita.

Oroscopo della settimana, da Ariete a Vergine

Ariete - i nati sotto al segno zodiacale in questione non dovrebbero avere nulla di cui preoccuparsi. Le previsioni dell'Oroscopo portano ala luce una settimana intrisa di serenità e gioia in cui ritagliarsi qualche attimo di relax non sarà complicato. Buoni propositi sotto i vari aspetti della vita, dall'amore al lavoro, fino alla sfera economica ed alle amicizie di vario genere. Un carico di energie positive sembra ergersi all'orizzonte.

Toro - chi è nato sotto al segno del Toro, ormai da tempo, possiede un'indole conservatrice e non solo per quanto riguarda i beni materiali. Molti sentimenti e varie sensazioni vengono accantonate per poter essere tirate fuori in futuro.

In molti corrono alla continua ricerca di cambiamento, specialmente coloro che non sono ancora riusciti a trovare la propria strada e quello che possono considerare come "il proprio scopo" nella vita.

Gemelli - una corsa al raggiungimento dei propri obbiettivi è quella che da qualche periodo accompagna il segno dei Gemelli, causando qualche piccolo intoppo su vari ostacoli posti lungo il cammino.

Secondo l'oroscopo, riuscire a rallentare un po' la propria corsa, specialmente con l'avvicinarsi della nuova settimana, aiuterà a riprendere in mano le redini della propria vita e tornare sulla giusta strada.

Cancro - le previsioni non sembrano essere delle migliori per il segno zodiacale in questione. Qualche dubbio potrebbe assalire il Cancro da un momento all'altro, immettendolo in un vortice di confusione e preoccupazione non indifferente.

Per riuscire a venire fuori da ogni singola situazione si dovranno fare delle scelte, alcune anche drastiche, che porteranno giusto qualche cambiamento per il futuro.

Leone - secondo le previsioni dell'oroscopo per questa nuova settimana del mese, i nativi del segno zodiacale in questione potranno finalmente dare un taglio a ciò che li far stare male. Allontanare le persone negative, scegliendo con maggiore attenzione quelle da far entrare nella propria "area di comfort" aiuterà a mantenere una sanità mentale stabile ed un equilibrio sentimentale ottimale.

Vergine - in molti potrebbero ritrovarsi costretti a dover fare i conti con quelle continue discussioni che giornalmente nascono all'interno della vita di coppia.

Riuscire a trovare un punto di comune accordo non sembra essere semplice e per tale motivo potrebbe essere necessario sedersi a tavolino e discutere seriamente con il partner di ciò che si vuole per il proprio futuro.

L'oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia - qualche nota di polemica, secondo l'oroscopo della nuova settimana del mese, potrebbe cogliere di sorpresa la Bilancia, soprattutto facendo riferimento alla sfera sentimentale. I rapporti con le persone care potrebbero incrinarsi leggermente, ma non si tratterà di problematiche che dovranno essere gestite a lungo termine. Riuscire a chiudere in fretta una discussione, riallacciando, se non addirittura migliorando, i rapporti interpersonali non sarà un qualcosa di troppo complicato da raggiungere.

Scorpione - momenti di grande conforto sembrano attendere lo Scorpione nel corso delle prossime giornate. Chi riuscirà a ritagliare qualche attimo di relax dal lavoro e dai vari impegni universitari e/o scolastici avrà la possibilità di assaporare aria di libertà e momenti di serenità che potranno essere trascorsi in compagnia delle persone amate. Attenzione a non fidarsi troppo degli estranei: alcuni nascondono spine molto velenose.

Sagittario - la seconda settimana di questo 2023 potrebbe essere migliore di ciò che ci si era immaginato. Lasciare correre i sogni ed i desideri potrebbe non essere completamente sbagliato, soprattutto in un periodo in cui l'oroscopo, con le sue previsioni, sembra voler lasciar trasparire solo positività.

Ottimi propositi per il futuro spingeranno il segno zodiacale in questione a darsi da fare e mostrare le proprie capacità alle persone giuste.

Capricorno - qualche conflitto potrebbe sorgere nel corso delle prossime giornate e portare un po' di confusione e irrequietezza, incrinando alcuni dei rapporti interpersonali. Scegliere accuratamente le amicizie, allontanando quelle negative e poco chiare, aiuterà a costruire rapporti solidi e gettare fondamenta forti per il proprio futuro, lavorativo e non. Buone prospettive sembrano palesarsi all'orizzonte.

Acquario - stando a quanto riportato dall'oroscopo la nuova settimana potrebbe rivelarsi interessante per il segno dell'Acquario. Con una posizione astrale positiva si avrà la possibilità di riallacciare i rapporti con persone con cui non ci si parlava da tempo, mentre in amore si avrà finalmente la possibilità di risolvere una problematica che ci si portava dietro da tempo.

In ambito lavorativo potrebbe andare meglio, ma non ci sarà nulla di cui doversi preoccupare.

Pesci - il segno zodiacale in questione si ritroverà piantato di fronte a un bivio, costretto a fare una scelta importante in tempi non proprio comodi. Chi frequenta due o più partner dovrà finalmente decidere con chi passare il resto della propria vita, indipendentemente da quelle che potrebbero essere le proprie fantasie sessuali ed indipendentemente da come andrà a finire. Restare in una situazione di stallo non farà altro che portare il segno dei Pesci sempre più vicino al baratro.