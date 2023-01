L'Oroscopo settimanale dal 9 al 15 gennaio 2023 è pronto a svelare come sarà la seconda settimana del mese sul piano astrologico. In evidenza i sei simboli astrali della seconda metà dello zodiaco.

Andiamo ai dettagli analizzando in modo mirato le previsioni zodiacali da lunedì 9 a domenica 15 gennaio per poi svelare l'attesissima classifica settimanale.

Astrologia e stelle della settimana per Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia: voto 10. Questa settimana sarete efficientissimi e super organizzati: da lunedì a mercoledì mattina trarrete godimento nell'essere proprio così.

Inutile dire che per ogni singolo giorno avrete già fatto la cernita degli abiti da indossare, preparato la lista della spesa e tirato la casa a specchio. Forti di questo perfetto ingranaggio, non avrete problemi, nelle giornate di martedì e giovedì, a vincere per l'ennesima volta la palma d'oro di perfetti anfitrioni. Nella fase centrale della settimana sarete invece più introspettivi, con tendenza a coltivare in solitudine i vostri pensieri. Sabato e domenica, però, avrete voglia di evadere.

La classifica settimanale per il segno della Bilancia:

Top del giorno venerdì 13 gennaio (Luna nel segno);

venerdì 13 gennaio (Luna nel segno); ★★★★★ martedì 10, giovedì 12, sabato 14;

★★★★ lunedì 9, mercoledì 11, domenica 15.

♏ Scorpione: voto 8.

Attivi e molto reattivi, questa settimana per l'ottavo segno dello zodiaco vivere da protagonista non dovrebbe affatto essere un esercizio troppo difficile o gravoso, anzi. L’arco é teso, la freccia freme nelle vostre mani, perché tante sono le energie celesti che vivono in bilico tra voi e gli altri. Il Sole, il vostro maestro, indica che sta per iniziare la stagione della massima vitalità e degli ottimi entusiasmi.

Non troppo utile neppure Mercurio che vi offrirà energie abbastanza altalenanti, incostanti ma con possibili slanci di entusiasmo (e idee geniali) che verranno presto adulati da chi sembra essere d’accordo con voi. Una settimana da vivere col favore delle stelle.

La classifica settimanale per il segno dello Scorpione:

Top del giorno domenica 15 gennaio (Luna nel segno);

domenica 15 gennaio (Luna nel segno); ★★★★★ giovedì 12, venerdì 13, sabato 14;

★★★★ mercoledì 11 gennaio;

★★★ lunedì 9 gennaio;

★★ martedì 10 gennaio 2023.

♐ Sagittario: voto 6.

Lunedì, col vento in poppa, sarete eccellenti organizzatori ed efficaci persuasori. Da martedì a giovedì mattina, però, potreste scontrarvi con le direttive ingenerose di un vostro superiore, o ritrovarvi a dover sopportare alcune decisioni che non condividerete. La fase centrale della settimana insomma sarà limpida, appassionante e ricca di spunti: eccellerete in diversi campi e qualcuno vorrà addirittura osannare il vostro impegno o per ciò che avrete fatto. Vi piacerà rigenerarvi con gli affetti più intimi, prendere la porta e andarvene un po' a spasso. Un attimino di concentrazione in più sabato e domenica, valutate in negativo.

La classifica settimanale per il segno del Sagittario:

★★★★★ martedì 10, mercoledì 11 gennaio;

★★★★ lunedì 9, giovedì 12, venerdì 13;

★★★ domenica 15 gennaio;

★★ sabato 14 gennaio 2023.

Oroscopo e pagella settimanale per Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno: voto 6. Il Capricorno vivrà giornate (e stelle) che lo incoraggeranno in parte, a volte rincuorando e in altre buttando un po' giù il morale. Una persona vi sosterrà, qualcun'altra vi sedurrà. Insomma, potreste muovervi un po’ così, sicuri e decisi circa ciò che state facendo e vivendo. Ma Mercurio sembra tendervi un piccolo tranello: non fidatevi troppo del vostro modo di parlare, di dire, di rapportarvi, perché spesso potreste esprimere cose in modo inesatto o inadatto, attirando su di voi energie non buone e poco simpatiche.

Dunque attenti a ciò che direte e a come lo direte, soprattutto nelle giornate centrali della settimana. Una settimana che comunque vi piacerà abbastanza.

La classifica settimanale per il segno del Capricorno:

★★★★★ lunedì 9, domenica 15;

★★★★ martedì 10, venerdì 13, sabato 14;

★★★ mercoledì 11 gennaio;

★★ giovedì 12 gennaio 2023.

♒ Acquario: voto 6. Questa settimana le stelle faranno di tutto per lasciarvi un buon ricordo. Lo faranno in maniera entusiasmante ad inizio e fine periodo, oppure promettendo nuovi inizi e amicizie importanti martedì o venerdì: possibilità che l’amore e gli affetti possano migliorare sensibilmente. Insomma, se tra di voi qualcuno avesse di che lamentarsi per l'anno appena iniziato stia tranquillo: a primavera il 2023 proverà a farsi perdonare grazie a stelle migliori.

Certo, alcune energie resteranno complesse ma voi cercherete di vivere il tutto con dolcezza e flessibilità. Mercoledì o giovedì qualcuno potrebbe indurvi a profonde riflessioni circa la qualità e il senso del vostro crescere: non fateci caso e continuate per la vostra strada.

La classifica settimanale per il segno dell'Acquario:

★★★★★ lunedì 9, domenica 15;

★★★★ martedì 10, venerdì 13, sabato 14;

★★★ giovedì 12 gennaio;

★★ mercoledì 11 gennaio 2023.

♓ Pesci: voto 7. Un buon momento per voi Pesci. Sembrate seguire alla perfezione il ciclo naturale della stagione. Molti nativi dei Pesci stanno attraversando una fase di transizione, un momento piuttosto statico e di attesa ma che nasconde in sé già ottime premesse per la prossima stagione estiva.

Insomma, non abbiate alcuna premura nei confronti delle stelle, ogni cosa a suo tempo e a suo modo. Nel frattempo consolatevi con la contemplazione, con l’osservazione e la meditazione su quanto sta accadendo accanto a voi. Nel fine settimana concedetevi, anima e corpo, allo svago: Nettuno vi confonderà un po’ le idee, un invito verso il relax e il distacco (momentaneo) dalle vicende pratiche.

La classifica settimanale per il segno dei Pesci: