L'Oroscopo di domani 21 gennaio è pronto a decretare una giornata buona o portatrice di difficoltà. Bene, l'auspicio di tutti è che porti una bella e sostanziosa positività in ogni settore della vita. In primo piano nel contesto le previsioni zodiacali di sabato relative ai primi sei segni dello zodiaco. Ansiosi di scoprire in anteprima chi, tra i segni della prima tranche zodiacale, avrà il piacere nonché l'onore di essere presente nella parte alta della classifica.

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno analizzate nei dettagli dall'oroscopo di sabato 21 gennaio, segno per segno.

Previsioni astrologiche del 21 gennaio, l'oroscopo da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★★. L'oroscopo del 21 gennaio in amore pensa che avrete una giornata da trascorrere in serenità, dinamica e divertente come a voi più piace e sicuramente tutto come voi desiderate. Le stelle infatti, vi prepareranno una giornata che sarà più fortunata e avvincente della precedente, da trascorrere serenamente con il partner. In particolare, il periodo vi regalerà momenti di divertimento: sarete decisamente favoriti dalla buona sorte in campo sentimentale e, se voleste rinnovare o ridare vita a situazioni amorose rimaste in sospeso, non avrete che da muovervi. Basterà che diate inizio a qualcosa per vederla poi decollare velocemente, anche perché il vostro cuore sarà pronto per nuove avventure.

Nel lavoro, riuscirete a portarvi avanti con le vostre sole forze e non avrete bisogno di nessun aiuto per far fede ai vostri impegni. Sarà questa, una soddisfazione che vi riempirà di gioia.

Toro: ★★. Una giornata poco confortevole: pazienza! In amore, mettete via le vostre preoccupazioni e ridete un po', oggi, trasferendo la vostra tensione da energia dura e caustica a una più spensierata e divertente.

Presto andrà tutto bene per cui già da adesso non c'è bisogno di preoccuparsi: concentratevi piuttosto, sull'affetto che sentite per lui e rilassatevi. Mercurio vi metterà in contatto profondo con tutte le vostre paure, affrontatele con grinta e senza spaventarvi troppo: la vita vi metterà di fronte degli ostacoli proprio perché impariate come saltarli nella maniera migliore!

Nel lavoro, le stelle vi chiederanno di tirar fuori la vostra fantasia per risolvere alcune problematiche lavorative che vi portate dietro da qualche settimana.

Gemelli: ★★★★★. Buono, anzi buonissimo questo inizio di weekend: pronti a gongolare? In amore, sia Venere che Marte saranno pronti a sostenervi, la vostra relazione sarà parecchio scoppiettante e la passione sarà davvero travolgente. Godetevi il momento senza stare troppo a pensare a cosa sarà il futuro. Le stelle a favore vi invieranno i loro benefici influssi, il che aumenterà la vostra autostima rendendovi più seducenti ma soprattutto sicuri del vostro fascino. Così il vostro modo di fare così baldanzoso e positivo conquisterà più di una persona.

Nel lavoro, la situazione astrale vi aiuterà a voltare pagina, alcuni pianeti vi offriranno spunti e nuove idee. Dovrete avere più fiuto e cogliere il momento giusto per agire.

Oroscopo di sabato 21 gennaio, previsioni zodiacali da Cancro a Vergine

Cancro: ★★. Periodo indicato con le due stelline della negatività. In amore, una Luna antipatica vi causerà qualche preoccupazione di troppo a livello emotivo. Le incertezze che nutrite riguardo alla vostra relazione sentimentale occuperanno quasi tutti i vostri pensieri, impedendovi di rilassarvi. Sarete un po' troppo nervosi in questi giorni a venire e più cercherete di calmarvi e più invece vi agiterete. Forse la soluzione migliore sarebbe chiudersi in un eremo e buttare via la chiave, ma sarebbe un'idea estrema, cercate di resistere, perché presto tutto questo, passerà.

Nel lavoro, qualche pensiero poco chiaro e fastidioso al tempo stesso potrebbe impedirvi di concentrarvi. Forse la colpa sarà di Nettuno, capace benissimo di rendervi stanchi e svogliati, soprattutto se avete accumulato molte tensioni nei giorni scorsi.

Leone: ★★★. Giornata sottotono: sospiri sconsolati nell'aria... In amore, le stelle non renderanno semplice la vita con chi amate. Vi sentirete stretti in una relazione in cui non riuscirete ad esprimere pienamente voi stessi. Mercurio vi ricorda che è sempre possibile trovare un dialogo per recuperare qualsiasi rapporto, basterà solamente iniziare, poi il resto verrà da se. Le stelle quest'oggi si accaniranno con i loro aspetti difficili, contro di voi.

Probabilmente avvertirete quel sottile prurito che conoscete bene e che si chiama voglia di libertà, perché non siete ancora pronti per una relazione seria. Nel lavoro, la Luna vi chiede di essere più puntuali e precisi nella gestione delle pratiche lavorative che vi sono state assegnate.

Vergine: ★★★★★. L'oroscopo di domani, sabato 21 gennaio, vede ottimi influssi armonici da Venere. Gli astri saranno i vostri grandi complici, quindi potete aspettarvi di passare momenti di intensa passionalità ed emotività con il vostro partner. La posizione armonica anche della Luna di certo potenzierà la forza dei vostri sentimenti, regalando serenità e tanta voglia di stare "vicini vicini". I single di questo bel segno potranno finalmente respirare lanciandosi in nuove conquiste.

È passato il momento no, quello che tempo addietro aveva dato qualche fibrillazione o ansia dal punto di vista sentimentale. Ora il periodo molto a favore permetterà ad eventuali nubi di diradarsi: presto apparirà un bellissimo arcobaleno. Nel lavoro, diverse scelte nasceranno sotto una buona stella: non avranno bisogno di essere riviste e corrette.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 21 gennaio.