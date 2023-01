Inizia il weekend dei 12 segni zodiacali. Scopriamo in particolare come andrà la giornata di venerdì 20 gennaio con l'Oroscopo e le stelle in amore, nel lavoro e per la salute dall'Ariete ai Pesci.

Oroscopo del giorno 20 gennaio, le previsioni zodiacali per i 12 segni

Ariete: potrete fare dei bei programmi con le persone che amate in questa giornata, non mancheranno le belle emozioni. Buona l'energia, date priorità alle questioni professionali.

Toro: con la Luna nel segno potrete fare dei passi avanti importanti in ambito sentimentale, è importante però mantenere la calma.

Progetti importanti riguardano anche il lato lavorativo, sarà importante impegnarsi al meglio.

Gemelli: per i nati sotto il terzo segno zodiacale, la giornata di venerdì 20 gennaio sarà caratterizzata da rivoluzione in ambito lavorativo, potrete presto risolvere delle problematiche che vi affliggono. Possibile nervosismo in ambito sentimentale, ma nonostante questo è un momento interessante.

Cancro: meglio non agitarsi in questa giornata, impegnatevi per risolvere delle problematiche vissute con il partner negli ultimi tempi. In ambito professionale sarà meglio sorvolare su cose futili.

Leone: Venere è in opposizione, nel weekend è possibile che sorgano delle questioni difficili da affrontare in ambito amoroso.

Cercate di mettere da parte le polemiche inutili. A livello professionale attenzione a come gestite le situazioni economiche.

Vergine: per i nati sotto il sesto segno zodiacale la giornata di venerdì 20 gennaio sarà caratterizzata da idee più chiare a livello sentimentale. Nel lavoro è importante che vi diate delle possibilità per ottenere i risultati sperati.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali

Bilancia: possibili complicazioni in campo sentimentale, cercate di prestare attenzione a ciò che il partner desidera. In campo professionale evitate le distrazioni.

Scorpione: con la luna in ottimo aspetto belle le stelle a livello amoroso, il vostro partner potrebbe interessarsi particolarmente ai vostri interessi.

Nel lavoro in arrivo ottime possibilità.

Sagittario: alcune relazioni non sono semplici da gestire in questo periodo, sarà meglio discutere e chiarire quelle che sono le vostre posizioni. Nel lavoro programmate i vostri progetti a lungo termine.

Capricorno: in amore con la luna nel segno la situazione con il partner sembra migliorare, ma le preoccupazioni non mancano. In campo lavorativo siate prudenti, è un momento di calo.

Acquario: per il penultimo segno zodiacale giornata agitata, in particolare per l'amore. Nel lavoro potrete affrontare buoni progetti.

Pesci: bel momento per iniziare una storia, evitate di riflettere su errori del passato. Periodo di recupero anche per il lavoro.