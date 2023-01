L'Oroscopo della giornata di giovedì 5 gennaio vedrà i nativi Leone alla ricerca di nuovi stimoli, soprattutto sul fronte lavorativo, mentre Gemelli riuscirà ad essere particolarmente suggestivo in amore. Vergine potrebbe sentire la necessità di stare con i propri cari, mentre Scorpione faticherà a essere romantico. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo della giornata di giovedì 5 gennaio.

Previsioni oroscopo giovedì 5 gennaio 2023 segno per segno

Ariete: la Luna in sestile vi accompagnerà fino in tarda mattinata, ciò nonostante Venere in buon aspetto vi darà tutto quello di cui avrete bisogno per sentirvi a vostro agio con la persona che amate.

In ambito lavorativo sarete piuttosto motivati, ma con Mercurio in quadratura non sarà sempre così facile centrare il successo che meritate. Voto - 8️⃣

Toro: previsioni astrali che vedranno la Luna favorirvi a partire dal primo pomeriggio. Il pianeta Venere però potrebbe seminare zizzanie tra voi e il partner. Non lasciatevi condizionare dagli eventi, perché finora siete riusciti a costruire un bel rapporto. In ambito lavorativo Mercurio vi permetterà di non dare nulla per scontato, e rimanere focalizzati sui vostri obiettivi. Voto - 7️⃣

Gemelli: la Luna e Venere vi permetteranno di essere suggestivi e affiatati in amore secondo l'oroscopo del giorno. Il rapporto con la vostra anima gemella non è mai stato così luminoso, dunque cogliete le occasioni che arriveranno.

Nel lavoro state lentamente recuperando dal punto di vista economico. Potrete iniziate a pensare a fare degli investimenti oculati. Voto - 8️⃣

Cancro: con la Luna che passerà dal vostro segno zodiacale, la vostra vita sentimentale inizierà a farsi più movimentata e colma di bei momenti. Anche voi cuori solitari sarete pronti a voltare pagina e lasciarvi andare alle spalle ciò che vi ha soltanto feriti.

Per quanto riguarda il lavoro dovrete essere più concentrati, ma soprattutto non dovrete ostacolare chi è più motivato di voi. Voto - 7️⃣

Leone: il settore professionale non è mai stato così pieno di mansioni da svolgere secondo l'oroscopo. Il problema però è un altro, ovvero quello che fate non vi soddisfa più come prima. Sarete infatti alla ricerca di nuovi stimoli, ma non è detto che troverete ciò che vorreste subito.

In ambito amoroso il vostro spirito romantico verrà meno, un po’ per colpa di Venere, un po’ per via dei mille pensieri che avete in mente. Voto - 6️⃣

Vergine: l'astro argenteo smetterà di sfavorirvi a partire da questo pomeriggio secondo l'oroscopo. Single oppure no però, potreste sentire la necessità di parlare dei vostri sentimenti con qualcuno e schiarirvi le idee. Per quanto riguarda il lavoro sarete ancora abbastanza precisi e puntuali, in grado di mettere insieme discreti lavori. Voto - 7️⃣

Bilancia: la Luna in quadratura smorzerà il vostro entusiasmo in questa giornata di giovedì. In ogni caso, non preoccupatevi, capita di sentirsi giù di morale di tanto in tanto, ma con Venere in buon aspetto, recupererete presto.

Nel lavoro ci penseranno Saturno e Marte a darvi una mano a rendere più efficaci le vostre mansioni. Cercate solo di non avere troppa fretta. Voto - 7️⃣

Scorpione: Venere in quadratura dal segno dell'Acquario potrebbe mettervi in difficoltà in amore secondo l'oroscopo. Single oppure no, sarete sempre così romantici, soprattutto voi nati nella prima decade. Un po’ meglio nel lavoro grazie a Mercurio in sestile, anche se una mano in più vi farebbe comodo. Voto - 6️⃣

Sagittario: ora che la Luna si sposterà dal segno dei Gemelli, potrete concentrarvi di più sulla vostra relazione di coppia secondo l'oroscopo. Se siete single potrete mettervi in gioco e trovare la persona giusta per voi. Sul fronte lavorativo esaminare nuove strade e opportunità potrebbe permettervi di raggiungere prima il successo che desiderate.

Voto - 8️⃣

Capricorno: parte centrale della settimana che vedrà la Luna in cattivo aspetto, e potrebbe rendere meno appetibile del solito il vostro rapporto con il partner dopo un lungo periodo favorevole. Voi single potreste rimanere delusi dal comportamento di un vostro amico. Nel lavoro alcuni progetti avranno la priorità, e con Mercurio in congiunzione saprete come gestire tutto alla perfezione. Voto - 7️⃣

Acquario: sfera sentimentale eccellente per voi grazie a Venere nel segno. Single oppure no, riuscirete sempre a trovare il pretesto giusto per regalare un'emozione alla persona che amate. Sul fronte lavorativo avrete le idee chiare per i vostri progetti, che andranno avanti senza troppe difficoltà.

Voto - 9️⃣

Pesci: il vostro desiderio d'amore tornerà a farsi sentire durante il pomeriggio, merito della Luna in trigono dal segno amico del Cancro. Con un po’ di fortuna riuscirete a vivere un rapporto più affiatato. Nel lavoro i vostri progetti andranno piuttosto bene grazie a Mercurio. Sarà importante in ogni caso non essere troppo frettolosi. Voto - 8️⃣