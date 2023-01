L'oroscopo di venerdì 6 gennaio 2023, giorno dell'Epifania, vede come protagonista nuovamente il segno del Toro accompagnato da quello del Vergine. Alcuni segni, invece, potrebbero presentare un calo.

A seguire le previsioni dell'Oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

L'oroscopo di venerdì: intesa alta per Toro

1° Toro: l'intesa con le persone che vi circondano sarà sempre più forte e decisamente allegra. Finalmente state dando alla vostra carriera una direzione di cui andare fieri, per cui anche una serata di riposo potrebbe fare la differenza, in questo momento.

2° Vergine: aprirvi e conversare di più con la persona amata vi metterà in una condizione di serenità mai vista prima, che potrebbe anche essere produttiva per altre situazioni di stampo sentimentale. Ora dedicherete tutto alle persone che vi circondano, senza alcuna remora.

3° Leone: ora l'amore potrebbe darvi uno slancio decisamente significativo per confessarvi alla persona amata oppure per allargare la vostra famiglia. La situazione abbastanza rosea sul lavoro vi darà una maggiore sicurezza e anche l'idea di una piccola follia.

4° Pesci: avrete delle risoluzioni che in un batter d'occhio potrebbero essere estremamente utili per le questioni di carattere professionale, e avere anche quella marcia in più che vi è necessaria per fare tante cose in un lasso di tempo limitato.

Secondo l'oroscopo avrete anche una sintonia amicale impeccabile.

Ariete a riposo

5° Sagittario: rimanere con un equilibrio come quello che avete in questo momento andrà bene, e inventare nuovamente il vostro lavoro o imbattervi in uno nuovo potrebbe dare l'avvio a situazioni tanto belle quanto inaspettate. Secondo l'oroscopo in amore ci potrebbe essere una bella notizia.

6° Ariete: in quanto giornata festiva, la dedicherete moltissimo al riposo per ricaricare le batterie e per ristabilire un po' di equilibrio nella vostra situazione quotidiana. Ogni sforzo troverà una ricompensa, anche se questa riguarda l'ambito domestico.

7° Cancro: fate attenzione alle energie, perché nel momento in cui caleranno dovrete essere in grado di risollevarle per poter essere sempre sulla cresta dell'onda sul posto di lavoro.

I colleghi apprezzeranno i vostri sforzi per poter fare sempre bene e meglio.

8° Capricorno: anche se vi sentirete tesi e insoddisfatti, le questioni di carattere burocratico si stanno avviando verso un epilogo positivo. Con l'amore vi state avvicinando a un dialogo costruttivo e chiarificatore che però stenterà a decollare in questo momento.

Possibilità di dialogo per Scorpione

9° Scorpione: secondo l'oroscopo potreste sfruttare questa giornata per parlare di più con la famiglia, mettendo fine alle incomprensioni che si stanno facendo largo nel corso delle festività di Natale che ora stanno giungendo finalmente al termine.

10° Gemelli: questo periodo in cui potreste rimanere fermi per le festività potrebbe essere motivo di ansia e di stress molto di più rispetto a una normale giornata feriale.

Le idee non mancheranno, al contrario potrebbero mancare le possibilità di vederle concretizzate.

11° Bilancia: contemplare l'amore non sarà l'ideale in questo momento, al contrario dedicarvi a voi stessi potrebbe fare la differenza con il look e con la salute al tempo stesso. Potreste avere anche un po' di nervosismo, ma niente che non si possa risolvere con un po' di allegria in famiglia.

12° Acquario: avrete una delusione da una persona a cui tenete, ma che al momento potrebbe essere presa da altro e non essere molto disponibile con voi. Saprete come consolarvi con delle sfiziosità che sapete fare bene e con tanto divertimento.