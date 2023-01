Nuovo appuntamento con l'oroscopo del 13 gennaio 2023. Dal punto di vista amoroso e sentimentale, le stelle saranno particolarmente ostili nei confronti dei single Ariete. Per i nativi della Bilancia, le stelle hanno in mente di organizzare incontri significativi, per i cuori solitari dello Scorpione invece gli astri prometteranno una serata all’insegna della passione. In primo piano, le previsioni degli astri dedicate alla giornata di venerdì 13 gennaio.

L'oroscopo dell'amore per i single, giorno 13 gennaio: Ariete, Toro, Gemelli

Ariete – Non aspettatevi alcun aiuto dalle stelle, perché sono particolarmente ostili nelle questioni di cuore.

State attraversando un periodo di indecisione. Le stelle cercano di concedere ai nati nella seconda decade un periodo solitario, ma sentite che qualcosa sta cambiando.

Toro – Trascorrete la maggior parte del vostro tempo da soli e questo sta iniziando ad annoiarvi. Cercate di usare la solitudine come un’opportunità per crescere e conoscere voi stessi. I nati nella seconda decade sono ottimi seduttori, romantici e piacevoli. Siete capaci di percepire istintivamente l’anima senza barriere sociali o morali.

Gemelli – Non siete in grado di concentrarvi sull'amore per un po’ di tempo. La vostra vita è incentrata sul lavoro, sul lavoro e ancora sul lavoro. Forse è arrivato il momento giusto per dare più spazio ai sentimenti.

I nati nella seconda decade possono contare su movimenti astrali positivi. Nuove possibilità con un Pesci.

Cancro – Nessuno potrebbe mai dire che le vostre intenzioni sono cristalline. Passate tre giorni alla settimana a sostenere che non cederete mai all’amore, altri tre a sognare proposte di matrimonio e il restante giorno a pensare che entrambe le idee siano ridicole.

Una relazione senza passione non è tipica dei nati nella prima decade, anche se questo potrebbe essere il biglietto per curare un cuore sofferente.

Previsioni astrologiche di venerdì 13 gennaio per i single: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Leone – Tante delusioni hanno messo alla prova il vostro ottimismo, ma le stelle vi promettono che finalmente incontrerete l'amore della vostra vita.

Se siete nati nella seconda decade, cercate di convincere la persona che vi piace tanto a parlare dei suoi sentimenti più profondi, evitando problemi complessi.

Vergine – Guardando negli occhi della persona che stimate, vedete la promessa di un dono. Dovete chiedervi se questo è amore, oppure si tratta solo di un’altra illusione. L'Oroscopo consiglia assolutamente di rallentare. I nati nella prima decade potrebbero innamorarsi e se il fortunato è un Cancro, ci saranno molte scintille.

Bilancia – Dovete accettare la vita per quello che è: una ruota che gira e che a volte cerca di investirvi. Siate forti, tempi migliori sono in arrivo. Per i nati nella prima decade, il rischio di delusioni è piuttosto alto, ma rilassatevi.

Le stelle prevedono incontri che vi cambieranno profondamente e in meglio.

Scorpione – Se volevate una vita tranquilla, avreste dovuto scegliere una persona amorevole, tenera e saggia da avere accanto. Se appartenete alla prima decade, sarete stufi della solitudine e giurerete di trovare qualcuno che vi ami davvero. Che sia sincero o meno non è irrilevante. Le stelle promettono una serata molto appassionata.

La giornata dei single secondo l'oroscopo del 13 gennaio: Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario – Vi siete trattenuti nell’amore e la vostra timidezza è la ragione di questo. Una persona molto speciale entrerà nella vostra vita questo periodo e non dovreste procrastinare. Fate un respiro profondo e provateci.

Se appartenete alla terza decade, accettate le vostre responsabilità e non scaricatele su qualcuno vicino a voi, altrimenti alcune relazioni potrebbero finire prima del previsto.

Capricorno – Sarete tentati di trovare un partner. Di quale tipo? Premuroso e gentile? Qualcuno che può cucinarvi pasti deliziosi. Le stelle consigliano prudenza. Quelli della prima decade proveranno nuove emozioni in un ambiente insolito. Chiamate un amico e organizzate una serata fuori.

Acquario – Fate attenzione a non passare da un eccesso all’altro. Ieri stavate attaccando questo mondo folle con l’arroganza di chi sa quello che vuole e non si fa scrupoli a ottenerlo. Se siete della terza decade, conoscete fin troppo bene le strategie migliori per avvicinarvi a una persona che vi piace tanto: sfruttatele.

Pesci – La vostra situazione astrale non è delle migliori, ma non preoccupatevi. Se gli incontri sono scarsi, riuscirete a godervi tutta la libertà che avete. I nati nella seconda decade, amanti latini, devono smettere di passare da una conquista all’altra, fare promesse gettate al vento. È il momento di fermarsi e riflettere.