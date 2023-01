L'oroscopo del fine settimana che va dal 14 al 15 gennaio vede la Luna aiutare i nati sotto il segno dello Scorpione, mentre Bilancia potrà godere di momenti teneri e romantici grazie anche a Venere. Toro potrebbe essere piuttosto ambiguo in amore, mentre Gemelli farà del suo meglio sul posto di lavoro. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo del weekend dal 14 al 15 gennaio.

Previsioni oroscopo weekend 14-15 gennaio 2023 segno per segno

Ariete: il weekend di metà gennaio potrebbe rivelarsi sottotono sul fronte sentimentale. La Luna si troverà in cattivo aspetto e con il partner non sempre ci saranno momenti così romantici.

Per quanto riguarda il lavoro i vostri progetti andranno avanti, ma con Mercurio in quadratura potrebbero esserci dei rallentamenti. Voto - 7️⃣

Toro: configurazione astrale non all'altezza sul fronte amoroso. La Luna e Venere porteranno dei dubbi sulla vostra relazione sentimentale, che si rifletteranno sul vostro atteggiamento ambiguo. Sul fronte lavorativo Mercurio vi aiuterà a ragionare per bene sui vostri progetti, ma i risultati non saranno sempre eccellenti. Voto - 6️⃣

Gemelli: con Marte e Giove in buon aspetto, riuscirete a fare del vostro meglio in ambito lavorativo in questo weekend, soprattutto voi nati nella seconda decade. Per quanto riguarda i sentimenti, potrete contare sulla Luna in trigono nella giornata di sabato, e con Venere favorevole arriveranno momenti davvero piacevoli.

Voto - 8️⃣

Cancro: il weekend partirà a rilento a causa della Luna in quadratura. Fortunatamente domenica l'astro argenteo sarà dalla vostra parte, e potrete recuperare terreno. Nel lavoro i buoni risultati faticano ad arrivare, ma questo periodo altalenante non può durare per sempre. Voto - 7️⃣

Leone: sfera sentimentale poco convincente secondo l'oroscopo.

In questo periodo avrete bisogno di altro per la vostra vita amorosa, il problema è che al momento non vi è così chiaro. Sul fronte professionale sarete protetti da Marte e Giove, che vi aiuteranno a rendere più soddisfacente questo periodo. Voto - 6️⃣

Vergine: periodo che vi darà buone soddisfazioni in campo sentimentale. Forse non ci saranno tantissime novità con la persona che amate, ciò nonostante potrete comunque contare su momenti davvero piacevoli.

Nel lavoro le energie non saranno sempre il massimo a causa di Marte, ciò nonostante riuscirete a cavarvela bene con i vostri progetti. Voto - 8️⃣

Bilancia: tenerezza e romanticismo faranno da padrone in questo fine settimana, soprattutto durante la giornata di sabato, quando la Luna sarà in congiunzione al vostro cielo. In ambito professionale sarete particolarmente abili con le vostre mansioni, ma peccherete non poco in termini di organizzazione a causa di Mercurio. Questo potrebbe costarvi in tempo e fatica. Voto - 7️⃣

Scorpione: la Luna sarà dalla vostra parte in questo weekend, ma con Venere ancora in quadratura farete fatica a esprimere al meglio le vostre emozioni. Un po’ meglio in ambito lavorativo grazie a Mercurio, dove sarete in grado di portare a casa risultati davvero convincenti.

Voto - 7️⃣

Sagittario: periodo incantevole sul fronte amoroso per i nati del segno. Questo cielo vedrà la Luna e Venere favorevoli, che vi permetteranno di avere quella marcia in più che vi serve per la vostra relazione di coppia per poterla vivere al meglio. Nel lavoro tenderete a ottimizzare i vostri progetti, portando avanti per primo ciò che sapete fare meglio. Voto - 8️⃣

Capricorno: sarà un fine settimana altalenante sul fronte amoroso per i nati del segno del segno, colpa della Luna che salterà dal segno della Bilancia al segno dello Scorpione. Il vostro rapporto non sarà in crisi, sia chiaro, ciò nonostante meglio non pretendere troppo al momento. Nel lavoro vi darete da fare in questo weekend, ma per massimizzare il risultato dovrete essere più incisivi.

Voto - 7️⃣

Acquario: sfera sentimentale che vede Venere splendere solo per voi, ciò nonostante faticherete un po’ a godere al meglio del vostro rapporto, soprattutto durante la giornata di domenica, quando la Luna sarà in quadratura. Nessun problema invece per quanto riguarda il lavoro, dove dimostrerete di essere ancora tra i migliori del settore. Voto - 7️⃣

Pesci: la Luna in Scorpione renderà questo fine settimana interessante dal punto di vista sentimentale, in particolare durante la giornata di domenica. Single oppure no, concentratevi di più verso la vostra fiamma, soprattutto voi nati nella prima decade. Nel lavoro oltre ad avere grandi abilità e conoscenze, dovrete anche essere efficienti per ottimizzare il risultato. Voto - 8️⃣