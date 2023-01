L'oroscopo di venerdì 13 gennaio ha in serbo tante sorprese. Le previsioni astrologiche mettono in evidenza gli eventi più importanti della vita lavorativa, sentimentale e sociale dei segni zodiacali. Ci sarà chi vorrà trascorrere il proprio tempo all'aria aperta e chi desidererà stare accanto alla persona amata.

Ariete: il lavoro diventerà decisamente stressante. Non riuscirete a stare dietro a tutti i compiti assegnati. Tenderete a ritardare le consegne e a distrarvi molto facilmente.

Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di salvaguardare anche il vostro benessere personale.

Toro: avrete un sogno nel cassetto da realizzare. Cercherete di farlo con la complicità delle persone amate, ma sarete voi a dovervi impegnare. Non tutto andrà nel modo desiderato. Avrete a che fare con situazione che metteranno a dura prova la vostra pazienza. Le reazioni saranno imprevedibili.

Gemelli: non sopporterete l'idea di trascorrere tutto il giorno in casa. Vorrete svagarvi con una bella passeggiata all'area aperta. Deciderete di non coinvolgere gli amici perché avrete bisogno di riflettere. Sarà un momento completamente vostro che vi aiuterà a prendere la decisione giusta.

Cancro: vi concentrerete sul vostro futuro.

Questo metterà in secondo piano gli eventi che state vivendo in questo momento. Non riuscirete a smettere di avere paura perché temerete di non realizzare i vostri sogni nel cassetto. Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di credere sempre in voi stessi.

Leone: non sarà ancora il momento della ripresa.

Questa giornata apparirà difficile da gestire. Non riuscirete a scendere a patti con i cattivi pensieri. Avrete bisogno di un po' di tempo per accogliere i cambiamenti più recenti. Riceverete tanto affetto da persone inaspettate.

Vergine: tenderete a non fidarvi del prossimo. Farete fatica a perdonare gli errori e a concedere una seconda possibilità.

Rimarrete in disparte, cercando di non dare valore alle critiche ricevute. Quelle che faranno più male saranno legate al vostro posto di lavoro. Il capo sarà poco comprensivo.

Bilancia: la storia con il partner vi renderà molto felici. Sarete a vostro agio con lui perché, finalmente, potrete esprimere davvero la vostra personalità. Le promesse ricevute vi aiuteranno a concentrarvi sul futuro di coppia. Il vostro lato più romantico, però, potrebbe prendere il sopravvento.

Scorpione: non riuscirete a essere completamente sinceri con il partner. Gli racconterete solo parte della verità perché avrete paura della sua reazione. Questo potrebbe dare vita a incomprensioni e a prese di posizione eccessive.

Le previsioni astrologiche vi consigliano di non alterare la realtà.

Sagittario: dedicherete parole speciali alla persona amata. Per voi, sarà fondamentale la sua presenza. Non potrete fare a meno dei suoi sguardi e dei suoi abbracci. Non sopporterete le discussioni e proverete a lasciar cadere qualsiasi argomento legato a questioni controverse. Il partner non ci metterà molto a scoprirlo.

Capricorno: la diligenza sul lavoro rappresenterà un'arma a doppio taglio. Da una parte riceverete moltissimi complimenti, ma dall'altra verrete messi sotto pressione. Avrete bisogno di un po' di riposo perché questo ritmo inizierà a incidere pesantemente anche sulle vostre capacità di concentrazione.

Acquario: la forma fisica inizierà a diventare un problema. Dopo le vacanze di Natale, infatti, la situazione ha preso una piega inaspettata. Inizierete a seguire un diverso regime alimentare e fare più allenamento. Anche delle lunghe passeggiate potrebbero rappresentare un'arma vincente.

Pesci: i distacchi emotivi vi spaventeranno. Non riuscirete a prendere facilmente le distanze perché sarete ancora molto legati a determinati rapporti. Avrete bisogno di una grande forza interiore per andare avanti. Per fortuna, questo momento di sconforto non durerà ancora per molto.