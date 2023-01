Nella giornata di giovedì 26 gennaio 2023 l'Oroscopo continuerà la situazione positiva per i nati sotto il segno del Pesci, mentre ci sarà un lieve rialzo per il segno del Cancro. Ottimo Gemelli.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo del 26 gennaio per tutti i segni dello zodiaco.

L'oroscopo di giovedì: occasioni per Gemelli

1° Pesci: avrete dei risultati ottimi sul piano affaristico e una spiccata perspicacia in campo personale. Sarete pronti per dare un nuovo assetto alla vostra cerchia di amicizie e ridare nuova linfa ai rapporti che intercorrono all'interno del contesto familiare.

2° Gemelli: avrete delle occasioni di lavoro estremamente allettanti, e con tutta la volontà che avrete a disposizione potreste davvero incrementare gli affari con pochissimi sforzi. Secondo l'oroscopo arriverete a dare un giro di vite alla vostra carriera.

3° Toro: la ventata di fortuna continuerà in virtù del lavoro e di quelle esperienze che sicuramente non faranno altro che incrementare i vostri guadagni e dare alla vostra carriera qualche novità in più. Secondo l'oroscopo anche in amore ci saranno alcune situazioni che si ripareranno al meglio.

4° Bilancia: la stagione degli affari sarà solo all'inizio, per cui dovreste attendervi grandi soddisfazioni che si tradurranno in una forte richiesta per voi.

L'ambito burocratico troverà delle soluzioni molto facili per permettervi di cavalcare l'onda senza problemi. Continuate così.

Idee per Scorpione

5° Scorpione: avrete altre idee per incentivare i vostri guadagni e farli fruttare al meglio, secondo l'oroscopo. Con l'amore potreste avere dei piccoli ripensamenti che però non intralceranno in modo significativo l'atmosfera di serenità all'interno della relazione che avete con il partner.

6° Leone: la tensione che vi ha tenuti sotto scacco fino a qualche girono fa adesso potrebbe finalmente allentarsi, e la fiducia nell'ambiente lavorativo ritornerà valida. Probabilmente farete anche qualche bella esperienza grazie al lavoro oppure allo studio.

7° Ariete: avrete un attimo di blocco che potrebbe dare luogo a qualche distrazione.

Però i progetti ci saranno ancora e potrebbero anche fare molto se soltanto non ci fossero delle rimostranze da parte della squadra. Fortunatamente avrete a disposizione del tempo per riflettere sulle prossime mosse.

8° Vergine: avrete qualche incomprensione con l'amore oppure con gli affetti, ma sarete pieni di energia, e niente e nessuno potrà fermare la vostra spinta evolutiva sul piano della carriera. Finalmente si aprirà anche la strada per potervi ritagliare del tempo libero.

Cancro in ripresa

9° Cancro: l'attività in solitaria potrebbe fare al caso vostro in questo momento, perché state finalmente ritrovando un vostro equilibrio e dandovi anche dei passatempi che possano fare al caso vostro.

Avrete una bella serata tranquilla in famiglia.

10° Acquario: qualche discussione in famiglia oppure con il partner potrebbe mettervi in uno stato di nervosismo molto forte e tenace, che purtroppo potrebbe durare a lungo e rallentare la vostra spinta di stampo professionale. Secondo l'oroscopo avrete bisogno di una pausa.

11° Capricorno: fare attenzione al fisico in questo momento potrebbe darvi dei sollievi da malesseri futuri. Le energie sono poche e nella giornata di giovedì queste potrebbero trovare una ulteriore spinta in basso a causa degli impegni. Dovreste prendervi molta più cura di voi.

12° Sagittario: dovrete tenere a bada le vostre emozioni, perché ora come ora una singola parola di troppo potrebbe mandarvi in crisi, e senza che sia necessario. Secondo l'oroscopo i tempi non sono maturi per dare una svolta alla vostra carriera. Vi conviene attendere ancora un po'.