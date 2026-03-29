L'oroscopo della settimana dal 30 marzo al 5 aprile 2026 suggerisce un atteggiamento molto vitale da parte del segno zodiacale del Leone. La stabilità del segno del Toro sarà incrollabile. La Vergine entrerà necessariamente in un periodo di standby.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo della settimana segno per segno.

La classifica dell'oroscopo: le prime posizioni

1° Leone: la vitalità di queste giornate vi spingerà ad andare oltre i vostri limiti. Il lavoro vi regalerà delle soddisfazioni enormi, secondo l'oroscopo. La passione in amore sarà protagonista per la maggior parte della settimana, culminando nel weekend.

2° Capricorno: questa settimana di pausa vi aiuterà ad occuparvi maggiormente degli affetti. Dal canto vostro, anche l'amore potrebbe essere un rifugio sicuro che vi darà stabilità. La vostra professionalità potrebbe spingervi a seguire con più determinazione un obiettivo.

3° Ariete: secondo quanto previsto dall'oroscopo, la grande varietà di idee a vostra disposizione sarà di grande aiuto nelle questioni finanziarie. Le stelle saranno particolarmente fortunate con i legami affettivi, consolidandoli e creandone di nuovi.

4° Acquario: anche se di tanto in tanto l'umore non sarà dei migliori, avrete una intraprendenza che vi aiuterà a risolvere ogni problematica. La fortuna sarà anche dalla parte dei sentimenti.

Se siete single potrete sicuramente fare conoscenze molto promettenti.

5° Toro: la stabilità sarà tenace, e al momento questa sarà tutto ciò che vi serve. Torneranno amori dal passato che molto probabilmente saranno dei veri e propri toccasana. Il ritmo lavorativo sarà esattamente con la vostra stessa lunghezza d'onda.

6° Sagittario: l'oroscopo segnala momenti di tensione amorosa che sfocerà in qualcosa di particolarmente romantico. L'aria di festa so farà sentire soprattutto sul posto di lavoro, dove l'affinità con i colleghi si farà sempre più calorosa.

Le ultime posizioni della classifica

7° Bilancia: se in amore non riscontrerete delle novità particolari, nei rapporti con le amicizie avvertirete un miglioramento decisamente inaspettato.

L'oroscopo prevede qualche piccolo colpo di testa che potrebbe giovare al vostro ruolo all'interno dell'ambito lavorativo.

8° Gemelli: le relazioni interpersonali potrebbero acuirsi di insoddisfazione e di noia. In amore potrebbero esserci problematiche che potrebbero non risolversi in tempi brevi. Il lavoro sarà tutto sommato passabile, ma fate attenzione alle persone he vorrebbero soltanto asfaltarvi.

9° Vergine: sarete alle prese con situazioni che non vi aggradano. L'oroscopo suggerisce di tornare in standby e di curare di più la vostra vita mentale. Sul posto di lavoro qualche vostro sforzo sarà insufficiente, sarà meglio non forzare la mano.

10° Scorpione: sarà tempo di prendere delle decisioni importanti sul lavoro.

La vostra carriera risentirà della vostra incertezza in questo momento. Questo non sarà un buon periodo per l'amore, anzi, potrebbero verificarsi crisi di coppia molto importanti.

11° Pesci: attenzione all'umore ballerino di queste giornate, soprattutto in quelle che coinvolgeranno l'ultima parte della settimana. Concentrarvi sul lavoro anche in momenti festivi per voi è sempre stata una buona valvola di sfogo. Questa volta non farà eccezione.

12° Cancro: sottotono. L'umore in questa settimana non sarà dei migliori, specialmente se avete avuto diverbi recenti con una persona cara. Purtroppo il vostro stato d'animo potrebbe compromettere la vostra vita lavorativa, secondo l'oroscopo.