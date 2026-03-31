Il mese di aprile 2026 secondo l'oroscopo porterà una ventata di novità per molti segni zodiacali, in particolare per i segni di acqua. Pesci e Scorpione avranno un nuovo inizio molto promettente, mentre il Sagittario dovrà fare i conti con situazioni lasciate indietro.

L'oroscopo per le prime posizioni della classifica

1° Pesci: le opportunità che non avete avuto nei mesi precedenti saranno offerte in modo del tutto positivo dal mese di aprile. Le giornate saranno pervase da tanta fortuna negli affari ma anche di amore e affetto nelle relazioni.

Sul lavoro avrete sempre quella carta vincente che rimuoverà ogni ostacolo. I guadagni saliranno alle stelle.

2° Acquario: vi troverete circondati da tanto affetto sul piano familiare, e questo avrà per voi un vero e proprio effetto terapeutico. Saprete come destreggiarvi nelle questioni finanziarie meglio delle settimane precedenti, innescando delle possibilità di guadagno al di sopra delle aspettative. L'oroscopo suggerisce di prendervi una pausa di tanto in tanto.

3° Scorpione: aprile avrà molte novità in serbo per il vostro segno zodiacale. La vostra naturale audacia sarà perfetta per escogitare strategie lavorative ottimali. I progetti personali ora andranno di pari passo con quelli delle persone che amate.

Non sarà affatto difficile organizzare un viaggio che possa piacere a tutte le parti.

4° Gemelli: l'oroscopo segnala momenti indimenticabili con la persona amata e degli incontri molto accesi per i single. Sul lavoro molti si accorgeranno della vostra spiccata dedizione, proponendovi anche miglioramenti a livello economico. Avrete piccole sfide che vi aiuteranno ad aumentare il vostro prestigio, secondo l'oroscopo.

5° Cancro: sarete completamente liberi da situazioni contorte sul lavoro e da sfide deleterie per la vostra mente. Sarà ora di fare ogni cosa con serenità e con una buona dose di meticolosità. Con il partner vivrete un mese da favola, superando una fase di stallo e accrescendo sempre di più l'ambito passionale.

6° Toro: avrete degli obiettivi ambiziosi che presto vedranno la luce. Inoltre, le giornate vi regaleranno momenti di relax e di tranquillità, eccellenti per potervi prendere cura di voi stessi. Avrete molto tempo a disposizione anche per coltivare amori e affetti. Secondo l'oroscopo, farete nuove conoscenze.

Le previsioni astrologiche per le ultime posizioni

7° Bilancia: trasformerete qualche progetto di poco conto in un vantaggio senza precedenti. Ma spesso e volentieri l'ambito amoroso non sarà in acque tranquille. Anche per i single la mancanza di novità potrebbe essere motivo di sconforto e di poca autostima. Con la famiglia si avvertirà un po' di tensione.

8° Vergine: le scelte che siete chiamati a prendere in questo momento saranno cruciali per la vostra carriera professionale.

Sentirete spesso di essere fuori posto ma sarà bene prima capire cosa vi spingerà a pensare in questo modo. Avrete delle divergenze importanti con i figli.

9° Ariete: qualche piccola vittoria sul piano professionale non placherà l'incertezza del mese di aprile. Nelle relazioni interpersonali però troverete dei punti di appiglio emotivi che faranno la differenza. Incentivare qualche progetto vi darà qualche guadagno in più, secondo l'oroscopo.

10° Capricorno: farete qualche sforzo di troppo ma potreste non riuscire a scendere a giusti compromessi. Aprile segnerà una svolta nella vostra carriera e per qualcuno di voi non sarà del tutto positiva. L'amore sarà messo a dura prova da qualche gelosia.

L'oroscopo propone di evitare incontri che potrebbero solo peggiorare la situazione.

11° Sagittario: secondo quanto previsto dall'oroscopo, dovrete fare i conti con faccende che avete lasciato in sospeso. Che si tratti di affari o di sentimenti, le questioni richiederanno ogni vostro barlume di energia in questo momento. Fate attenzione alla salute, potrebbe essere di ostacolo per qualche progetto personale.

12° Leone: per gran parte delle giornate avrete l'impressione che aprile sia un mese fermo e privo di colore. Il vostro umore infatti non sarà dei migliori, e non sarà difficile prevedere che anche il lavoro e l'amore ne risentiranno. La nota positiva sarà la salute. Le energie torneranno prima che possiate accorgervene.