Venerdì 13 gennaio 2023 troviamo sul piano astrale la Luna risiedere nel segno della Bilancia, nel frattempo Marte sosterà nell'orbita dei Gemelli. Saturno assieme a Venere, invece, continueranno il transito nel segno dell'Acquario, così come Urano insieme al Nodo Nord resteranno stabili nel domicilio del Toro. Nettuno, infine, permarrà in Pesci come Giove rimarrà sui gradi dell'Ariete e Plutone, Mercurio e il Sole proseguiranno l'orbita in Capricorno.

Oroscopo quotidiano favorevole per Acquario e Bilancia, meno entusiasmante per Ariete e Cancro.

Sul podio

1° posto Acquario: sereni. L'armonia interiore potrebbe bussare alla porta di casa Acquario e i nativi saranno ben lieti di accoglierla a braccia aperte durante questo giorno che precede il weekend, serenità che si rivelerà una manna dal cielo soprattutto nel ménage amoroso del segno Fisso.

2° posto Bilancia: organizzati. Semaforo acceso sul verde per le attività sul ruolino di marcia dei nati Bilancia, in quanto il segno Cardinale questo venerdì parrà mettere in campo un mood tanto organizzato quanto meticoloso, grazie al quale nulla sarà lasciato al caso.

3° posto Leone: stacanovisti. Se da un lato le faccende pratiche e i rapporti relazionali verranno messi probabilmente in secondo piano, dall'altro lato i felini nelle ventiquattro ore in questione preferiranno concentrare gran parte delle loro energie nel settore lavorativo.

I mezzani

4° posto Gemelli: intuitivi. Le prime due decadi di casa Gemelli, nel corso del 13 gennaio, sembreranno godere di ottime doti percettive che gli garantiranno una spiccata intuizione nel mondo professionale, per merito della quale sarà facile giungere a delle soluzioni innovative.

5° posto Capricorno: espansioni rinviate.

Giornata invernale dove i nati Capricorno avranno buone chance di rendersi conto come non sarà tempo di allargare i loro orizzonti monetari e professionali, col segno Cardinale che preferirà concentrarsi sui progetti e sugli investimenti già avviati.

6° posto Toro: idee mutate. L'esercizio che potrebbe riuscire più semplice ai nati Toro in questo giorno di gennaio sarà la loro capacità di scorgere il punto di vista altrui e, se necessario, cambiare idea riguardo una persona o un argomento.

7° posto Sagittario: focus alimentare. Complici i pasti luculliani del periodo festivo, gli arcieri si accorgeranno probabilmente che sarà meglio indirizzare la loro dieta verso una direzione più sana, non soltanto per smaltire eventuali chili in eccesso ma anche per permettere al corpo di depurarsi.

8° posto Vergine: umore altalenante. Il rischio per i nati Vergine questo venerdì sarà di non riuscire a tenere sotto controllo le loro reazioni, in quanto l'umore altalenante e qualche maldicenza che aleggerà sul loro conto potrebbero fargli perdere il lume della ragione.

9° posto Scorpione: effetto bradipo. Insolitamente svogliati e con uno scarno bottino energetico a disposizione, in questo giorno d'inizio 2023 ai nati Scorpione parrà pesare particolarmente recarsi al lavoro o prodigarsi nelle faccende domestiche.

Ultime posizioni

10° posto Ariete: cocciuti. Meglio essere d'accordo coi nati Ariete questo venerdì di gennaio, anche perché il segno di Fuoco molto difficilmente verrà incontro all'interlocutore cercando un punto in comune con lo stesso.

11° posto Cancro: sfiduciati. Un parterre astrale non troppo esaltante, capitanato dal Luminare femminile nel quarto campo, sembrerà minare la fiducia nel prossimo futuro dei nati Cancro, col segno d'Acqua che risentirà di qualche momento di scoramento in tal senso.

12° posto Pesci: ingenui. Un po' come l'animale che li rappresenta, i nati Pesci potrebbero peccare d'ingenuità in questa giornata invernale, abboccando all'amo di qualche venditore che sarà voglioso di scucirgli del denaro.