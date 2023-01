Nella giornata di venerdì 13 gennaio 2023, l'Oroscopo vedrà in vetta il segno del Pesci e il segno del Toro, mentre l'Ariete avrà una bella sorpresa. In rialzo considerevole il segno del Bilancia, in basso il Capricorno, Vergine stabile.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo del 13 gennaio per tutti i segni dello zodiaco.

L'oroscopo di venerdì: Toro a gonfie vele

1° Pesci: l'amore nella vostra coppia si farà sempre più stimolante e intenso, per convertirsi subito in un passo in avanti che probabilmente volevate fare da tanto tempo. Secondo l'oroscopo potrebbero verificarsi delle sorprese sul piano professionale.

2° Toro: avrete delle soddisfazioni di stampo pecuniario che proseguiranno a gonfie vele, mentre con la sfera privata si aprirà un capitolo di affetti molto più affiatato rispetto alle settimane precedenti. La salute ritroverà un periodo di grande stimolo per l'attività sportiva.

3° Ariete: avrete una intesa inaspettata con un collega oppure con una persona che in un primo momento non consideravate come amica stretta. Adesso invece potrebbe crearsi un legame decisamente forte e spensierato, secondo l'oroscopo.

4° Gemelli: avrete delle belle novità sia sul lavoro che nella sfera privata, soprattutto di stampo familiare. Evitate di cadere in qualche trappola che possa in qualche modo farvi sentire arrabbiati, perché ne uscirete vincitori.

Vergine tranquilla

5° Vergine: avrete una atmosfera molto tranquilla sul lavoro, priva di situazioni negative rilevanti o comunque del tutto assenti. Secondo l'oroscopo l'amore potrebbe ridarvi la carica e l'energia necessaria per il buonumore. Le amicizie potrebbero rallegrarvi la serata.

6° Bilancia: il giro di vite che subirà la vostra carriera potrebbe portarvi a realizzare un progetto che vi sta particolarmente a cuore, riuscendo anche a fare del vostro meglio nel dettaglio.

Secondo l'oroscopo le difficoltà di questa giornata saranno superate brillantemente.

7° Acquario: sarete liberi di vivere le vostre esperienze e di fare anche qualche strappo alla regola. Le responsabilità però potrebbero occupare gran parte della mattinata. Potreste avvertire un po' di stanchezza ma niente che possa in qualche modo bloccare le vostre attività quotidiane.

8° Leone: avrete dei momenti di discussione con il partner che con tutta probabilità smuoveranno la situazione, ma potrebbero non risolverla. Però potreste almeno fare in modo che la serata passi in modo abbastanza piacevole.

Pausa per Scorpione

9° Sagittario: ora come ora gli stimoli potrebbero non portarvi a nulla, e fare del vostro meglio per incanalare le vostre energie porterà solamente ad una porzione di risultato. In amore e in amicizia le cose potrebbero andare leggermente meglio di quanto sperato.

10° Scorpione: avrete la necessità di fare una pausa da tutto e da tutti, e concluderete la giornata con una serenità fuori dal comune. Probabilmente ci saranno delle nostalgie piuttosto forti da affrontare, ma sarete anche rincuorati da una persona che saprà come prendervi.

11° Cancro: vi sentirete abbastanza tristi per qualche vicenda passata che ha determinato il vostro presente, però non ci vorrà moltissimo per tirarvi su di morale e farvi sentire meno soli. La famiglia sarà in grado di farvi sentire a vostro agio.

12° Capricorno: al momento mantenere un basso profilo non vi starà molto bene, però probabilmente sarà l'unico modo per poter fare le cose con calma e senza incappare in un insuccesso. Con l'amore si accenderà un forte litigio.