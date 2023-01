Le previsioni dell'oroscopo del 16 gennaio [VIDEO] esortano i Bilancia ad essere un po' più decisi. Gli Acquario, invece, potrebbero avere qualche dubbio per quanto riguarda la sfera sentimentale. Prestate attenzione alla gelosia.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Bilancia: c'è un po' di indecisione nell'aria. Non siete molto convinti del percorso che avete intrapreso e la cosa potrebbe generarvi qualche turbamento. Non siate troppo impetuosi.

11° Sagittario: le stelle vi invitano ad essere un po' più lungimiranti. Le previsioni dell'Oroscopo del 16 gennaio preannunciano che sarà una giornata particolarmente agitata.

10° Vergine: c'è qualcosa che vi turba. Forse la lontananza di una persona cara non sta giovando in vostro favore. Cercate di tenere gli occhi ben aperti sul lavoro che qualcuno potrebbe approfittarsi delle vostre debolezze.

9° Pesci: ottimo momento per darsi da fare in amore. Le stelle sono favorevoli, ma dovete metterci anche voi il vostro contributo. Giornata piena di impegni per quanto riguarda il lavoro.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Leone: ci sono delle situazioni da mettere in chiaro, soprattutto per quanto riguarda l'amore. Continuare a fare finta di niente non vi porterà da nessuna parte.

7° Toro: giornata piena di sviluppi quella odierna. L'Oroscopo del 16 gennaio vi invita a mantenere la calma e a non prendere decisioni in maniera troppo frettolosa.

6° Gemelli: dal punto di vista sentimentale siete un po' indietro. Forse le delusioni che avete subito in passato potrebbero rendere il presente un po' troppo burrascoso. Dovete imparare a non lasciarvi condizionare.

5° Cancro: tempo di sorprese e di cambiamenti per voi. In ambito sentimentale sono previsti dei passi importanti.

Ci sarà un'importante decisione da prendere tra non molto tempo.

Oroscopo segni fortunati 16 gennaio

4° in classifica Acquario: in amore potreste essere assaliti da qualche dubbio. Attenti a qualche piccolo problema con la gelosia. Dal punto di vista professionale, invece, siete un po' più sereni.

3° Ariete: secondo l'oroscopo del 16 gennaio, i nati sotto questo segno non devono perdere di vista i propri obiettivi.

Cercate di essere determinati e di non perdervi in chiacchiere.

2° Capricorno: osate e andate avanti fino in fondo. In amore è tempo di prendere qualche decisione, mentre sul lavoro dovete raccogliere le sfide che la vita porrà sul vostro cammino.

1° Scorpione: ottimo momento per dare luogo ad un chiarimento o ad una nuova conoscenza. La cosa importante è che quest'oggi vi diate da fare. Sarebbe un peccato non sfruttare una giornata così positiva.