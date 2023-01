Si avvicina il secondo weekend del mese di gennaio per tutti i segni zodiacali. Di seguito approfondiamo le previsioni e l'oroscopo del 13 gennaio 2023 con le novità astrologiche e cambiamenti che arriveranno in amore e nel lavoro e dall'Ariete ai Pesci.

Le previsioni astrologiche del 13 gennaio per tutti i segni

Ariete: in amore coloro che sono rimasti soli, da ora potranno tornare a vivere nuove emozioni. Sfruttate questo periodo, che complessivamente aiuta. Nel lavoro la Luna in opposizione potrebbe portare qualche disagio.

Toro: per i sentimenti è possibile vivere da ora delle nuove passioni, infatti tornano le emozioni in questa parte del mese.

Nel lavoro Giove a breve sarà nel segno e porterà nuovi risultati.

Gemelli: a livello amoroso le stelle sono migliori in questa fase, il periodo è favorevole, questo è un cielo libero da preoccupazioni. Nel lavoro siete molto motivati e potrete ottenere nuove soddisfazioni.

Cancro: in amore è possibile avere dei momenti di calo in questa fase, sarà necessario evitare inutili polemiche. A livello lavorativo le cose che partono adesso potrebbero avere dei ritardi, non arrabbiatevi.

Leone: per i sentimenti la giornata vede la Luna favorevole, questa è una fase che certamente aiuterà. Nel lavoro è meglio evitare discussioni, alcune persone potrebbero essere contro di voi.

Vergine: in amore qualche polemica potrebbe non mancare, sono possibili delle nuove tensioni.

Nel lavoro ci sono buone opportunità anche in vista del prossimo mese.

Bilancia: in amore il momento aiuta i single a fare nuove conoscenze. Non è il caso di agitarsi troppo in questa giornata. Nel lavoro Giove in opposizione potrebbe portare alcuni problemi, ci vorrà prudenza.

Scorpione: a livello sentimentale è possibile in questa giornata vivere dei momenti di nervosismo, sono probabili delle polemiche.

Nel lavoro un progetto andrà a finire entro poco tempo, intanto per molti c'è voglia di cambiare.

Sagittario: per i sentimenti le prossime giornate sono importanti, con la Luna che si troverà nel segno, le cose andranno bene. Nel lavoro vi sentite più forti e attivi.

Capricorno: a livello amoroso in questa giornata sarà importante lasciarsi scivolare le cose addosso ed evitare troppe responsabilità.

Nel lavoro qualcuno potrebbe mettere in discussione um rapporto.

Acquario: in amore questa giornata invita a evitare complicazioni, la Luna in opposizione comporterà maggiore stanchezza. Nel lavoro, se avete iniziato recentemente qualcosa di nuovo, la fase è promettente.

Pesci: in amore concentratevi al massimo adesso, specie se siete alla ricerca di maggiori chiarimenti. Nel lavoro i risultati non mancano, in particolare sono favoriti coloro che hanno grande esperienza nella propria attività.