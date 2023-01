L'Oroscopo di domani è pronto a mettere in chiaro le previsioni zodiacali di sabato 14 gennaio relative ai primi sei segni dello zodiaco. Un nuovo weekend sta per iniziare: ansiosi di scoprire quale posizione è stata attribuita al vostro segno di nascita? Ebbene, se appartenete ad uno dei simboli dello zodiaco compresi nella prima sestina allora siete nel posto giusto. Infatti in questo contesto andremo ad analizzare solo Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine: pronti a gongolare? Certi della risposta, partiamo immediatamente con il togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno, analizzando nei dettagli cosa avrà da proporre l'oroscopo di sabato 14 gennaio, segno per segno.

Previsioni astrologiche del 14 gennaio, l'oroscopo da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★★. Periodo ottimale. Certo non all'altezza dei periodi da cinque stelle: sappiate accontentarvi! In amore, il vostro essere disponibili vi aiuterà a risultare vincenti in ciò che farete. Approfittatene per affrontare le situazioni aperte nella vostra relazione, a partire dalle più complesse. Prendete la giornata con serenità aprendovi a nuove esperienze: non ve ne pentirete... Siete persone molto tenaci e determinate e raramente mollate il colpo quando credete veramente in qualcosa. Questo sabato la Luna potrebbe portare belle notizie, forse attese da tempo e che senza alcun dubbio meritate. Nel lavoro, sarete spronati e non vedete l'ora di mostrare le vostre qualità alle persone che vi circondano.

Se aveste voglia di scoprire nuovi orizzonti, non limitatevi ma agite subito!

Toro: ★★★. Riaprirà i battenti un sabato di fine settimana decisamente "sottotono". In amore, a volte provate a smussare la durezza negli altri cercando di addolcirli con i vostri modi di fare, ma non sempre funziona. E proprio in questo momento con una Venere antipatica (quadrata), ogni vostro tentativo in tal senso risulterà assolutamente vano.

Quindi sarà inutile che vi affanniate, lasciate che il partner si tranquillizzi da solo. Non intestarditevi troppo su una certa questione perché le cose non andranno sicuramente lisce come vorreste. Sarà anzi molto probabile che ci siano degli intoppi o imprevisti all'orizzonte: tenetevi pronti a superarli. Nel lavoro ci sarà bisogno di tempo per far sì che tutto vada nel verso giusto.

Cercate di essere produttivi, altrimenti potreste rovinare quanto di buono avete fatto.

Gemelli: 'top del giorno'. L'oroscopo del 14 gennaio sottolinea il fatto che voi Gemelli vivrete un weekend davvero al top. In amore, potete cominciare già a programmare con la vostra dolce metà eventuali progetti a lungo accarezzati o almeno in attesa da tempo. Una convivenza, un matrimonio, la nascita di un figlio, potranno tutti essere ugualmente favoriti dalla configurazione celeste, che, mai come adesso, sicuramente vi sosterrà. Questo sabato un bel complimento vi lusingherà parecchio, soprattutto perché arriverà da una persona per voi molto importante. La positività della Luna vi farà rendere conto di quanto contiate anche voi per questa persona e la consapevolezza vi renderà felici.

Nel lavoro, intraprendenza e creatività saranno le parole chiave di questa giornata: sarete brillanti e potreste avere una promozione.

Oroscopo di sabato 14 gennaio, previsioni zodiacali da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★★. La giornata di sabato, secondo gli astri del periodo, non sarà troppo male. Però urgerebbe concretezza: mettete in campo le vostre intenzioni ma fatelo a piccoli passi, purché in modo continuato. In amore, dinamicità e spensieratezza vi renderanno particolarmente socievoli. Buona giornata per la vostra relazione, soprattutto per chi è in coppia da tanto. La frizzante Luna in Bilancia aiuterà a far capire agli altri ciò che volete. Sarete chiari, diretti e spontanei e la vostra forza di volontà continuerà a incoraggiarvi.

Questo è sicuramente il momento ideale per lanciarsi in nuove avventure, se single. In ambito lavorativo invece, sarete molto orientati verso un certo risultato. State per ottenere grandi riconoscimenti economici per il vostro impegno.

Leone: ★★★★. Il weekend che sta per iniziare senz'altro avrà i contorni della pura e semplice normalità, senza troppe negatività o positività. In amore, dalla vostra avete una bella combinazione delle stelle a darvi manforte e magari anche ben disposte a illuminare il cammino non solo a voi ma anche alle persone che avete al vostro fianco. Non vi lascerete certo frastornare da eventuali tentazioni di sentimentalismo, anzi, procederete col vostro solito fare in direzione di una sincera affettività, solida e senza grilli per la testa.

La vostra mente in questo periodo risulta alleggerita dai pensieri negativi e pesanti: state per dare spazio ad idee innovative per il vostro futuro. Un cielo azzurro prossimamente aiuterà a mettere in pratica diverse vostre idee. Nel lavoro, potrete risolvere ogni problema con un pizzico di creatività e fantasia.

Vergine: ★★★★★. L'oroscopo di domani, sabato 14 gennaio, preannuncia una giornata dalle grandi potenzialità, su tutti i fronti, in primis in campo sentimentale. Infatti, riguardo l'amore, un parterre planetario d’eccezione formato da corpi celesti in angolo assai positivo è già pronto a regalare fortuna e positività. La relazione sentimentale troverà giovamento dai flussi benefici ricevuti, anche per quello che concerne la forma fisica e la salute in generale.

La bellezza esteriore e interiore, infine, vi renderà amabili in qualsiasi ambiente vi muoviate. Qualcosa di bello accadrà: testa o cuore? Forse state iniziando a capire a chi dare ragione... In questa fase intanto, potreste ricevere una bella sorpresa; un gesto anche piccolo sarà in grado di scaldarvi il cuore più di mille parole. Facile cambiare il corso delle cose. Nel lavoro, siate pronti ad approfondire un'idea.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 14 gennaio.