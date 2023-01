Per tutti i segni zodiacali prende il via una nuova giornata. Leggiamo di seguito le indicazioni astrologiche e l'oroscopo del 18 gennaio 2023, con le indicazioni in amore e nel lavoro.

Ariete: in amore con la Luna in buon aspetto sarete più propositivi, se c'è voglia però di cambiare in questo momento è possibile farlo. Nel lavoro, dopo alcune settimane, un progetto importante potrebbe finalmente decollare grazie alla Luna favorevole.

Toro: per i sentimenti belle le emozioni che nascono adesso, attenzione solo a possibili discussioni in una coppia.

Nel lavoro molte delle cose che nascono adesso saranno importanti in vista del futuro.

Gemelli: a livello sentimentale con la Luna in opposizione meglio fare attenzione ad alcune polemiche, è un momento ideale per fare delle scelte. Nel lavoro la stanchezza si farà sentire, in particolare attorno a metà settimana.

Cancro: in amore in questa giornata ci vorrà un po' di prudenza delle relazioni, piccole difficoltà che andranno risolte. A livello lavorativo periodo migliore che porta a dei cambiamenti importanti.

Leone: per i sentimenti con la Luna favorevole i rapporti con gli altri saranno favoriti, incontri promettenti. Nel lavoro sarebbe opportuno portare avanti conferme e nuovi accordi.

Vergine: a livello sentimentale in questa giornata ci sarà qualche piccolo ritardo, è un momento un po' complesso da gestire.

Nel lavoro tra oggi e domani meglio ascoltare prima che agire, ci sono delle scelte da fare.

Bilancia: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore entro la fine del mese sarà possibile vivere un incontro importante, molti potrebbero ricevere una proposta interessante. Nel lavoro ci sono nuovi incarichi, ma a causa di Giove in opposizione non mancherà qualche difficoltà.

Scorpione: in amore giornata interessante, ma attenzione a qualche momento di agitazione che non mancherà. Nel lavoro alcune persone potrebbero essere contro di voi, per questo motivo gestito al meglio i rapporti.

Sagittario: per i sentimenti entro fine settimana sarà possibile vivere un nuovo incontro. Per chi sta insieme da tempo, maggiore spazio da dare ai rapporti.

Nel lavoro opportunità che arrivano ora saranno interessanti.

Capricorno: a livello sentimentale in questa giornata sarà possibile chiarire in una storia, vi sentite più forti al momento. Nel lavoro c'è voglia di cambiare, ma c'è la necessità di impegnarsi ancora un po'.

Acquario: per i sentimenti giornata che vede la Luna in ottimo aspetto, sfruttate al meglio quello che arriva adesso. Nel lavoro potrete ricevere una bella proposta dopo un periodo difficile.

Pesci: in amore con la Luna favorevole momento che porterà delle verifiche, organizzate qualcosa di interessante adesso. Nel lavoro cielo che è dalla vostra parte, ecco perché tutti i nuovi programmi potranno essere gestiti con maggiore tranquillità.