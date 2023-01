Nella giornata di giovedì 19 gennaio 2023, l'Oroscopo annuncia un forte rialzo per il segno del Toro, finalmente al primo posto dopo tanto tempo. Il Bilancia invece potrebbe avere un ribasso, mentre il Cancro risalirà nella classifica.

A seguire le previsioni dell'oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

L'oroscopo di giovedì: Toro in testa

1° Toro: ci saranno delle belle sorprese che con tutta probabilità potrebbero darvi anche dei guadagni sul lavoro molto più sostanziosi rispetto alla norma. Secondo l'oroscopo anche l'umore sarà decisamente più alto, anche sbilanciato verso nuove avventure.

2° Vergine: l'ottima intesa con il partner potrebbe essere foriera di un ravvivarsi della vostra relazione. Secondo l'oroscopo il lavoro procederà a gonfie vele se saprete utilizzare la vostra creatività. Le idee non mancheranno affatto.

3° Cancro: in amore questa giornata potrebbe essere ottima per fare un passo avanti e per modificare qualcosa che nella vostra vita privata non vi va o semplicemente non vorreste. Secondo l'oroscopo la nostalgia non riuscirà a disturbare i vostri momenti più spensierati.

4° Scorpione: in amore si verificheranno dei rinnovamenti e delle esperienze uniche nel loro genere, per cui potreste godere di una bella atmosfera piena di buoni sentimenti. Sul lavoro avete una affinità di squadra eccellente per superare gli ostacoli che si verificheranno nel pomeriggio.

Riappacificazioni per Leone

5° Acquario: avrete dei cambiamenti sul lavoro che potrebbero fare esattamente al caso vostro, per cui evitare di essere troppo precipitosi è opportuno per perseguire il successo. Avrete modo di sperimentare un'emozione unica all'interno del contesto domestico.

6° Leone: avrete modo di riappacificarvi con qualche persona che avevate a cuore da tanto tempo e che adesso avrete modo di incontrare nuovamente.

Nel frattempo avrete anche occasione di fare nuove amicizie, anche piuttosto solide.

7° Capricorno: avrete voglia di fare nuove esperienze e di essere molto più indipendenti rispetto alle settimane precedenti, soprattutto dal punto di vista emozionale.

8° Pesci: potreste avere ancora qualche dubbio su una conoscenza che non sempre è stata troppo leale con voi, per cui riflettere bene prima di agire in qualsiasi modo.

A vostro favore subentrerà una forte motivazione che vi spingerà ad essere sempre più produttivi sul lavoro.

Sagittario in calo

9° Sagittario: riuscirete a fare qualcosa nel corso della giornata che richiederà uno sforzo energetico particolare. Secondo l'oroscopo dovrete essere molto più attivi del solito, perché potreste favorire anche qualche impiego in più.

10° Bilancia: attenzione alle tensioni che si potrebbero manifestare all'interno del contesto professionale. Secondo l'oroscopo, dovreste evitare di spendere troppi soldi ed essere più parsimoniosi. L'amore al momento non decolla.

11° Gemelli: state riscontrando una fragilità di fondo nella vostra relazione, riflettete bene prima di giungere a una separazione.

Il periodo non troppo roseo sul posto di lavoro sta contribuendo alla vostra ansia.

12° Ariete: prestate molta attenzione alle questioni economiche, perché le spese potrebbero subire dei rialzi molto significativi. Essere parsimoniosi in questo contesto potrebbe davvero essere salvifico per le vostre finanze. La serata potrebbe darvi qualche grattacapo.