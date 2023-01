Sta per prendere il via il penultimo weekend del mese di gennaio per tutti e dodici i segni zodiacali. Arrivano di seguito le previsioni e l'oroscopo del 21 gennaio 2023 con tutti i cambiamenti astrologici e le novità che stelle e pianeti porteranno sia in amore che nel lavoro dall'Ariete ai Pesci.

Ariete: in amore non sottovalutate gli incontri in questo periodo. In questa fase potrete andare incontro a nuovi obiettivi concreti. Nel lavoro, se ci sono dei blocchi al momento meglio non perdere la pazienza, una conclusione favorevole arriverà.

Toro: per i sentimenti qualche problema potrebbe non mancare in questa fase, cercate di reagire a ogni provocazione.

Nel lavoro c'è voglia di cambiare ma soprattutto far valere i propri meriti.

Gemelli: a livello sentimentale le storie di lunga data che sono andate bene in passato vivranno ora un momento favorevole. Nel lavoro, se c'è da cambiare un progetto, meglio agire nell'immediato.

Cancro: in amore giornata che vede la Luna in opposizione e che potrebbe non far mancare delle discussioni. A livello lavorativo le opportunità che nascono ora potranno non essere convincenti.

Leone: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore giornate che portano novità, ma ci vorrà comunque una fase di calma. Nel lavoro se avete iniziato un nuovo progetto non siate troppo frenetici.

Vergine: a livello sentimentale meglio evitare di portare avanti discussioni banali, momento che vi vede maggiormente irritati.

Nel lavoro le stelle vi daranno la possibilità di aprirvi a nuove strade.

Bilancia: a livello amoroso giornata che vedrà maggiore stress a causa della Luna in opposizione, ma a breve il Sole tornerà favorevole. Nel lavoro qualcuno potrebbe mettere in dubbio le vostre parole o tentare di andarvi contro.

Scorpione: in amore giornata che può aiutare le coppie che vivono difficoltà, ma meglio evitare situazioni non facili.

Nel lavoro cielo confuso, sarà un fine settimana che porterà difficoltà.

Sagittario: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore se ci sono alcune questioni rimaste in sospeso queste andranno chiarite, evitate solo di prendere tutto di petto. Nel lavoro periodo di grande recupero e di rapporti migliorativi tra soci e collaboratori.

Capricorno: per i sentimenti situazione astrologica interessante, in particolare per le coppie che sono nate da poco. Nel lavoro alcune persone potrebbero essere contro di voi e non aiutarvi in un progetto.

Acquario: a livello sentimentale potrete vivere grandi emozioni in questa giornata, momento ideale in una coppia. Nel lavoro potrete pensare a possibili cambiamenti.

Pesci: in amore in questi giorni meglio cercare di fare solo le cose importanti e vivere con più leggerezza le emozioni adesso. Nel lavoro le novità non mancano, avrete la possibilità di fare qualcosa di nuovo.