L'oroscopo di sabato 21 gennaio ha in serbo tante avventure. Le previsioni astrologiche del giorno, prendendo in esame i principali transiti planetari, cercano di offrire un quadro complessivo della vita lavorativa, sentimentale e sociale dei segni zodiacali. Ci sarà chi proverà a costruire il proprio futuro e chi, al contrario, si concentrerà sul presente.

Ecco tutti i dettagli dell'oroscopo del 21 gennaio.

Oroscopo del giorno 21 gennaio

Ariete: vorrete emergere sul lavoro. Vi metterete a confronto con i colleghi, provando a farvi notare per le vostre competenze.

Questo potrebbe causare dei malumori durante i turni. Le previsioni astrologiche vi consigliano di adottare un atteggiamento più rilassato e spensierato.

Toro: avrete dei valori molto radicati. Li seguirete con rispetto, cercando di trasmetterli anche al prossimo. Non sempre otterrete il risultato desiderato, ma sarete fieri di voi stessi. La giornata lavorativa sarà caratterizzata da alti e bassi. L'ambiente vi metterà un po' sotto pressione.

Gemelli: vi concentrerete sui vostri hobby. Proverete a essere più spensierati e allegri. Non vi prenderete responsabilità eccessive perché vi renderete conto di dover rispettare le vostre necessità. In ambito sentimentale, sarete aperti e sinceri. Il partner non potrà fare a meno di accettare questo atteggiamento.

Cancro: sarete un po' tesi. La vita di coppia non corrisponderà a quella desiderata. I numerosi litigi genereranno diversi dubbi, sia in voi che nel partner. Per risolvere la situazione dovrete confrontarvi. La collaborazione e la stima reciproca saranno le due uniche alternative.

Previsioni astrologiche di sabato 21 gennaio

Leone: la situazione economica vi sfuggirà di mano. Avrete bisogno di un guadagno maggiore, però, al momento questo obiettivo sarà lontano. Per vivere in modo più tranquillo, potrete modificare l'organizzazione quotidiana. Inoltre, con un po' di ingegno, riuscirete a trovare il modo per risparmiare.

Vergine: apparirete un po' distaccati. Avrete paura di essere giudicati per i vostri sentimenti e per la strada scelta. In realtà, si tratterà di inutili timori perché le persone che vi vogliono bene saranno sempre dalla vostra parte. L'amore vi sorriderà grazie alla premura del partner.

Bilancia: non sempre riuscirete a comprendere la logica che sta dietro ai rapporti interpersonali. Proverete a essere gentili con gli altri, però, in alcune circostanze, questo vi si ritorcerà contro. Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di non concedere troppo facilmente la vostra fiducia.

Scorpione: sarà una giornata cupa, con tanti sentimenti negativi. Purtroppo, per voi, non sarà facile esprimere i sentimenti provati.

Tenderete a chiudervi in voi stessi e a tornare sui vostri passi. La nostalgia avrà un peso importante, così come il desiderio di avere un futuro più roseo.

Previsioni zodiacali del 21 gennaio

Sagittario: sarete preda dell'incantesimo di Cupido. Non potrete fare a meno di ricoprire il partner di attenzione. La vostra inaspettata dolcezza genererà una reazione decisamente positiva. La tensione si allenterà e la vita domestica diventerà più vivibile, soprattutto durante i momenti i condivisione.

Capricorno: non avrete molta voglia di lavorare. Purtroppo, vi sentirete al centro di sentimenti contrastanti. Amore e amicizia si uniranno, fino a creare un mix esplosivo e poco comprensibile. Le previsioni astrologiche vi consigliano, però, di non dimenticare le cose importanti.

Acquario: i rapporti interpersonali cambieranno. Vi sentirete molto più legati a determinate persone rispetto al passato. Sarete contenti di poter recuperare alcune relazioni amicali. In questa situazione, però, ci sarà chi potrebbe provare un pizzico di gelosia. Il partner, inoltre, non sarà sempre d'accordo.

Pesci: avrete una spiccata vena artistica. Vorreste usare questa capacità per trarre benefici a livello economico. Non sarà un percorso facile, ma con tanta passione e determinazione, potrete farcela. Il partner vi incoraggerà e anche gli amici saranno disposti a tutto pur di aiutarvi.