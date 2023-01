L'oroscopo di giovedì 26 gennaio ha in serbo molte emozioni. Le previsioni astrologiche sono pronte a raccontare cosa accadrà nella vita lavorativa, sentimentale e sociale dei segni zodiacali. Ci sarà chi rimarrà fedeli alle proprie opinioni e chi accetterà il cambiamento con maggiore facilità.

Ecco tutti i dettagli dell'oroscopo del 26 gennaio.

Previsioni astrologiche di giovedì 26 gennaio

Ariete: cercherete di mantenere intatte le vostre idee. Non cambierete opinione facilmente. Ascolterete il punto di vista degli altri, provando a immedesimarvi nelle persone che vi stanno più a cuore.

Sul lavoro, apparirete scaltri e partecipativi. Non vi piacerà isolarvi dai vostri colleghi.

Toro: sarete molto bravi a nascondere le vostre emozioni. Non vorrete far comprendere alla persona amata i vostri sentimenti. Sarà l'orgoglio a guidare la maggior parte delle vostre azioni. Le previsioni astrologiche, però, vi consigliano di provare a essere meno rigidi: non ve ne pentirete.

Gemelli: inizierete la giornata con il piede giusto. Vi impegnerete molto per potenziare tutte le vostre capacità. Sarete soddisfatti sia del lavoro che della vostra vita sociale. Non potrete dire lo stesso dell'ambito sentimentale. Per il momento farete un po' fatica a trovare la persona giusta.

Cancro: manterrete fede alla parola data.

Vi dimostrerete leali con agli amici e rispetterete le promesse fatte al partner. Gli altri si comporteranno allo stesso modo. Riuscirete a instaurare nuovi rapporti. Potreste anche riuscire ad ampliare la cerchia di amicizie. La famiglia sarà fiera di voi.

Oroscopo e profili zodiacali del 26 gennaio

Leone: sarete di buon umore.

Affronterete la giornata con grinta e vivacità. Non darete molto peso alle critiche altrui. Farete affidamento sulle vostre capacità perché avrete estrema fiducia in voi stessi. Sarete pronti a migliorare alcuni aspetti della vostra vita, senza rivoluzionare totalmente le abitudini acquisite.

Vergine: vi sentirete un po' a disagio con il partner.

Non saprete come rapportarvi con lui. Le continue incomprensioni vi lasceranno con l'amaro in bocca. Avrete bisogno di un po' di tempo per riflettere. Per il momento, non escluderete alcuna possibilità, anche se la vostra famiglia vi consiglierà di provare a risolvere le cose.

Bilancia: sarete un po' silenziosi. Non riuscirete a inserirvi completamente nel vostro gruppo di amici. Avrete paura di dire la cosa sbagliata. Questo vi spingerà a non parlare apertamente delle vostre opinioni. Sarà un atteggiamento un po' discutibile, che potrebbe isolarvi.

Scorpione: finalmente, avrete le idee chiare sulla persona amata. Sentirete la necessità di stare un po' da soli. Vorrete prendervi cura di voi stessi, in modo da mettere al primo posto desideri ed esigenze.

Sarà un percorso di crescita personale particolare, che vi spingerà a prendere diverse decisioni interessanti.

Previsioni zodiacali del giorno 26 gennaio

Sagittario: vi concentrerete totalmente sul lavoro. Non riuscirete a pensare ad altro. La vita sociale e sentimentale passeranno totalmente in secondo piano. Indubbiamente, riuscirete a raggiungere importanti traguardi, ma non sarete del tutto soddisfatti di voi stessi. Dovrete trovare il giusto equilibrio.

Capricorno: cercherete di trasmettere agli altri i valori con i quali siete cresciuti. Crederete ciecamente negli insegnamenti ricevuti, ma non tutti la penseranno in questo modo. Sarà inutile provare a far cambiare idea agli altri. Anzi, in alcuni contesti, potreste risultare anche un po' fastidiosi.

Acquario: tenderete a mancare di rispetto al partner. Non lo farete volontariamente, ma lo stress vi spingerà a reagire con rabbia e con mancanza di interesse. Questo, ovviamente, giocherà a vostro sfavore. Inoltre, la persona amata potrebbe risentirsi molto. Non sarà facile risolvere.

Pesci: sarete molto gentili con il prossimo. Non accetterete di buon grado le ingiustizie e lotterete anche sul posto di lavoro. Non selezionerete accuratamente le vostre battaglie perché non riuscirete a ignorare alcune situazioni. Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di fare attenzione.